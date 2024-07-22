Рязанским аграриям представили мощную и надежную технику Ростсельмаш

Рязанским аграриям презентовали новый трактор РСМ 2400 с бороной DV- 1000/600 Ростсельмаш. Фермерам из разных районов Рязанской области рассказали о характеристиках прицепного агрегата, ее возможностях и особенностях и продемонстрировали в работе.

Презентацию провели специалисты техцентра «Агрит» — официального дилера Ростсельмаш в Рязанской области. После презентации и демонстрации возможностей бороны, участники смогли задать вопросы и поделиться впечатлениями.

Надежный, мощный, современный

Офсетная дисковая борона серии DV предназначена для обработки почвы, целины, полевых работ с большим количеством пожнивных остатков. Бороны Ростсельмаш способны обрабатывать землю практически во всех климатических условиях. Они работают на почвах разного механического состава с влажностью до 28% и твердостью до 3,5 МПа, не засоренных камнями.

Компактные офсетные бороны серии DV, простые в эксплуатации и мощные в работе, способны обрабатывать большие площади без дополнительного технического обслуживания. Выпускаются модели с шириной захвата 4,3 и 6 метров. Благодаря V-образному типу расположения дисковых батарей, офсетные бороны осуществляют равномерное рыхление при нагрузке до 140 килограмм на диск.

Борона DV-1000/600, показанная на презентации, обеспечивает крошение пластов на глубину от 7 до 25 см. Рама бороны DV-1000/600 имеет открытую конструкцию, поэтому на «изломах» и «подъемах» нагрузка переключается именно на борону.

Доступность деталей

Денис Афонин — механизатор. Именно он демонстрировал работу трактора с бороной на презентации. Денис рассказал, что работает на полях с детства. Он, как профессионал, считает РСМ 2400 с его мощностями в тандеме с бороной DV-1000/600 идеальным вариантом для разработки почвы на ряду с плугом

«Почва у нас — не чернозём, требует удобрения, и как следствие, высоких трудозатрат. Именно трактор с такой бороной способен помочь решить вопросы с нагрузкой на обработку полей. DV-1000/600 стабильно держит заданную глубину. Она может работать в течении всего сельскохозяйственного года. Конструкция мощная и при этом простая. У агрегата надежный подшипниковый узел Т2-215 и толщина дисков 9 мм. Это говорит о надежности и устойчивости к износу», — отметил Денис.

Эдуард Крестьянинов — аграрий из Шиловского района. Начинал работать с отцом 20 лет назад, когда тот был главой хозяйства. Сейчас он руководит сельхозпредприятием, у которого 3 тысячи га земли. Это посевные земли, пастбища для крупного рогатого скота. Про сельхозтехнику шутит, что импортные вещи ему всегда были чужды, поэтому у него в хозяйстве на полях работают на технике Ростсельмаш.

Из других очевидных плюсов отечественной техники, по словам Эдуарда, детали для машин легко заказать и цена не кусается, а техника Ростсельмаш еще и комфортная, удобная и современная", — добавил Эдуард. Он отметил, что для его организации подходит как раз представленная на презентации борона. Эдуарду понравилось, что она компактная, но тяжелая. По его словам, это позволит хорошо обработать поле. Борона DV-1000/600 показалась ему действительно надежной, ведь подшипниковые узлы выдерживают радиальные нагрузки до 10,5 тонн, диски износостойкие толщиной 9 мм, а ходовая часть усиленна. При этом ось рамы шасси выполнена из трубы диаметром 140 мм, а подшипниковые опоры изготовлены из высокопрочного чугуна.

Выбор очевиден

Хозяйством из Пронского района управляет Михаил Малявин. У его сельхозпредприятия 500 гектар посевных площадей. Он считает, что именно Ростсельмаш имеет большую перспективу для аграрной индустрии в России, потому что производит долговечную и надежную технику.

«Нам трактор РСМ 2400 пригодился бы вместе с бороной DV-1000/600. Понимаете, Россия всегда была аграрной страной. Есть потребность все просторы разрабатывать, обогащать, выходить на мировой рынок со своим продуктом. А для этого нужна качественная техника, которая не только хорошо будет ощущать себя на нашей земле, но и позволит работать механизаторам в комфортных условиях. Выработки больше, а трудозатрат — меньше. Такой агрегат нужен в хозяйстве, есть смысл приобретать сразу в тандеме трактор-борона. И очень порадовало, что продумано в комплектации и эксплуатации все до мелочей. К хранению борон Ростсельмаш особых требований нет. Просто содержать в закрытых помещениях или под навесом. Можно оставить на зиму на открытом воздухе, с требованием соблюдения обязательных условий хранения и снятия комплектующих» — поделился Михаил.

Гарантированное сервисное обслуживание — еще одно преимущество почвообрабатывающей техники от Ростсельмаш. Предприятие предоставляет двухгодичную гарантию и постгарантийное сопровождение, которое осуществляется в любом регионе, где работает техника.