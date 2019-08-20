Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения, связанные со сроками передачи показаний индивидуальных приборов учета при расчете за коммунальные услуги. Как пояснили в МУП «РМПТС», изменения в постановлении Правительства России №897
В отношении к рязанской «Теплосети» поправки в постановлении №897 гласят:
Следовательно, с 31 июля 2019 года ресурсоснабжающие организации (РСО), в частности МУП «РМПТС», обязаны делиться с управляющими организациями показаниями ИПУ, которые предоставляют собственники.
Это, в свою очередь, должно решить проблему, когда управляющая организация, не имея на руках актуальных показаний счетчиков, установленных в жилых помещениях, не могла проверить правильность начислений за коммунальную услугу (ГВС). Также теперь между ресурсоснабжающей организацией и УО не будет «перекосов» при сведении баланса по общедомовым приборам учета.
«Таким образом, поправки в постановлении №897 позволят правильно определять объемы потребляемых услуг, а также правильно обрабатывать показания приборов учета для максимальной точности в начислениях за оплату коммунальных услуг», — подтвердили в МУП «РМПТС.
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