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9:00, 21 августа 2019 127

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения, связанные со сроками передачи показаний индивидуальных приборов учета при расчете за коммунальные услуги. Как пояснили в МУП «РМПТС», изменения в постановлении Правительства России №897 от 13.07.2019 прописывают новые требования по передаче данных счетчиков не только к управляющим, но и к ресурсоснабжающим организациям.

В отношении к рязанской «Теплосети» поправки в постановлении №897 гласят:

  • Принимать показания счетчиков ГВС от жителей многоквартирных домов и использовать поступившие данные не позднее 25-го числа текущего месяца. Оплата после 25-го числа перейдет в следующий расчетный период.
  • Принимать от управляющих организаций (УО) показания индивидуальных приборов учета (ИПУ) и общедомовых приборов учета (ОДПУ) до 26-го числа текущего месяца.
  • Направлять в управляющую организацию показания, которые предоставили жители дома.

Следовательно, с 31 июля 2019 года ресурсоснабжающие организации (РСО), в частности МУП «РМПТС», обязаны делиться с управляющими организациями показаниями ИПУ, которые предоставляют собственники.

Это, в свою очередь, должно решить проблему, когда управляющая организация, не имея на руках актуальных показаний счетчиков, установленных в жилых помещениях, не могла проверить правильность начислений за коммунальную услугу (ГВС). Также теперь между ресурсоснабжающей организацией и УО не будет «перекосов» при сведении баланса по общедомовым приборам учета.

«Таким образом, поправки в постановлении №897 позволят правильно определять объемы потребляемых услуг, а также правильно обрабатывать показания приборов учета для максимальной точности в начислениях за оплату коммунальных услуг», — подтвердили в МУП «РМПТС.


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