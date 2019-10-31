RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская строительная компания рассказала о программе «Трейд-зачет».
Услуга «Трейд-зачета» нашла свою аудиторию благодаря выгодным условиям приобретения новой квартиры.
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой. Этот способ покупки недвижимости популярен сегодня.
Руководитель отдела продаж
С чем связан повышенный интерес к программе «Трейд-зачет» на рынке недвижимости Рязани?
Тема финансов очень важна для рязанцев. Перед большой покупкой важно правильно рассчитать свои силы: купить квартиру, сделать ремонт, найти дополнительное время и деньги на переезд. Необходимо помогать людям улучшить жизнь и упростить процесс приобретения квартир.
Задача нашей компании — помочь клиенту приобрести новую квартиру с комфортными для него условиями, чтобы ему оставалось только выбрать подходящий способ покупки: полная оплата, ипотека, беспроцентная рассрочка или трейд-зачет.
Важно также понимать, что конкретно подразумевается под каждой услугой. Например, «Трейд-зачет» — не прямой обмен старой квартиры на новую. Это процесс продажи вторичной и покупки новой квартиры в строящемся или недавно построенном комплексе.
В «Мармакс» действует программа «Трейд-зачет»? Как происходит процесс?
Да, такая программа приобретения квартиры у нас есть.
В «Мармакс» для проведения программы трейд-зачет нужно пройти всего два этапа: продажа и покупка. Мы минимизировали количество посещений и встреч по программе «Трейд-зачета». Как правило клиент посещает наш офис не более двух раз за все время сделки! Это очень важный момент для нас и наших клиентов.
Обе сделки проводятся в нашем центральном офисе продаж. Клиентам не нужно обращаться к разным агентствам недвижимости для продажи старой квартиры и покупки новой. Наша компания сотрудничает с одними из лучших агентств недвижимости Рязани, за работу которых мы несем полную ответственность.
Также наши менеджеры берут обязательства по оформлению документов, что точно порадует тех, кто хотя бы раз сталкивался с этим.
В чем же преимущества трейд-зачета среди других предложений на рынке?
«Трейд-зачет» подойдет любому собственнику квартиры, который готов к переменам и более комфортным условиям для жизни.
При заключении сделки стоимость новой квартиры фиксируется на определенный срок договором и уже не будет зависеть от колебаний рынка.
После продажи старой квартиры клиент компании «Мармакс» сам решает, как реализовать вырученные средства: сделать первый большой взнос по ипотеке, купить новую квартиру в рассрочку на небольшой срок или вовсе может купить на полученные средства новую квартиру.
Экономия времени нашего клиента на совершение сделки по продаже и покупки квартиры — аргумент в пользу программы трейд-зачет от «Мармакс». Вам не придется самостоятельно искать покупателя,
Планируйте сейчас, чтобы в будущем ваша жизнь была максимально комфортна. Получите подробности по программам «Беспроцентная рассрочка» и «Трейд-зачет» у наших менеджеров по тел. 500-005.
© RZN.info
|
cледующая новость →УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега