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16:31, 31 октября 2019 64

Рязанская строительная компания рассказала о программе «Трейд-зачет»

Рязанская строительная компания рассказала о программе «Трейд-зачет»

Рязанская строительная компания рассказала о программе «Трейд-зачет».

Услуга «Трейд-зачета» нашла свою аудиторию благодаря выгодным условиям приобретения новой квартиры.

Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой. Этот способ покупки недвижимости популярен сегодня.

Руководитель отдела продаж компании «Мармакс» Русакова Валерия ответила на актуальные вопросы по услуге трейд-зачет.

С чем связан повышенный интерес к программе «Трейд-зачет» на рынке недвижимости Рязани?

Тема финансов очень важна для рязанцев. Перед большой покупкой важно правильно рассчитать свои силы: купить квартиру, сделать ремонт, найти дополнительное время и деньги на переезд. Необходимо помогать людям улучшить жизнь и упростить процесс приобретения квартир.

Задача нашей компании — помочь клиенту приобрести новую квартиру с комфортными для него условиями, чтобы ему оставалось только выбрать подходящий способ покупки: полная оплата, ипотека, беспроцентная рассрочка или трейд-зачет.

Важно также понимать, что конкретно подразумевается под каждой услугой. Например, «Трейд-зачет» — не прямой обмен старой квартиры на новую. Это процесс продажи вторичной и покупки новой квартиры в строящемся или недавно построенном комплексе.

В «Мармакс» действует программа «Трейд-зачет»? Как происходит процесс?

Да, такая программа приобретения квартиры у нас есть.

В «Мармакс» для проведения программы трейд-зачет нужно пройти всего два этапа: продажа и покупка. Мы минимизировали количество посещений и встреч по программе «Трейд-зачета». Как правило клиент посещает наш офис не более двух раз за все время сделки! Это очень важный момент для нас и наших клиентов.

Обе сделки проводятся в нашем центральном офисе продаж. Клиентам не нужно обращаться к разным агентствам недвижимости для продажи старой квартиры и покупки новой. Наша компания сотрудничает с одними из лучших агентств недвижимости Рязани, за работу которых мы несем полную ответственность.

Также наши менеджеры берут обязательства по оформлению документов, что точно порадует тех, кто хотя бы раз сталкивался с этим.

В чем же преимущества трейд-зачета среди других предложений на рынке?

«Трейд-зачет» подойдет любому собственнику квартиры, который готов к переменам и более комфортным условиям для жизни.

При заключении сделки стоимость новой квартиры фиксируется на определенный срок договором и уже не будет зависеть от колебаний рынка.

После продажи старой квартиры клиент компании «Мармакс» сам решает, как реализовать вырученные средства: сделать первый большой взнос по ипотеке, купить новую квартиру в рассрочку на небольшой срок или вовсе может купить на полученные средства новую квартиру.

Экономия времени нашего клиента на совершение сделки по продаже и покупки квартиры — аргумент в пользу программы трейд-зачет от «Мармакс». Вам не придется самостоятельно искать покупателя, искать новую квартиру, вникать в нюансы сделок. Мы готовы помочь на всех этапах сделки.

Планируйте сейчас, чтобы в будущем ваша жизнь была максимально комфортна. Получите подробности по программам «Беспроцентная рассрочка» и «Трейд-зачет» у наших менеджеров по тел. 500-005.


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