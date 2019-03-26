Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

В начале марта региональное УФАС опубликовало информацию о привлечении ПАО «РЭСК» к административной ответственности за отключение электричества в Сапожке.

В компании прокомментировали эту ситуацию. Приводим текст ответа без изменений.

Уважаемые рязанцы! Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» в ответ на публикацию материалов УФАС Рязанской области от 4 марта 2019 года считает необходимым прокомментировать ситуацию.

В июле-августе 2017 года ПАО «РЭСК» было вынуждено инициировать ограничение поставки электроэнергии своему контрагенту — управляющей организации ООО «УК ЖЭК», что повлекло за собой временное отключение подъездного освещения в четырех многоквартирных домах в рабочем поселке Сапожок Рязанской области.

Причиной инициативы стали недобросовестные действия ООО «УК «ЖЭК» и бездействие местных властей и контролирующих органов по вопросу неплатежей со стороны управляющей компании.

Поскольку упомянутые выше многоквартирные дома в Сапожке находились в управлении ООО «УК «ЖЭК», действовавшего по лицензии № 000128 от 29.04.2015, именно эта организация была обязана организовать сбор платежей с жителей домов за содержание общего имущества и производить оплату в адрес ресурсоснабжающих организаций.

Однако, начиная с августа 2016 года, в течение 12 месяцев управляющая компания не произвела в адрес ПАО «РЭСК» ни одного платежа за потребленную электроэнергию, несмотря на то, что, по предоставленным в УФАС по Рязанской области документам, регулярно получала оплату за содержание жилья от граждан, проживающих в многоквартирных домах.

В связи с изменением жилищного законодательства в начале 2017 года между ПАО «РЭСК» и ООО «УК «ЖЭК» был заключен договор энергоснабжения, в котором зафиксированы обязательства ООО «УК «ЖЭК» по своевременной оплате электроэнергии, потребленной для общедомовых нужд многоквартирных домов, находящихся в управлении данной организации. Но даже подписание этого документа не побудило управляющую компанию погасить имеющийся долг и впредь оплачивать энергоресурсы надлежащим образом.

Представители ПАО «РЭСК» неоднократно обращались в адрес ООО «УК «ЖЭК» с требованием погасить задолженность и обеспечить своевременное исполнение договорных обязательств по оплате, ежемесячно направляли претензии, обращались в прокуратуру и администрацию Сапожковского района, в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.

Арбитражный суд области по искам ПАО «РЭСК» вынес несколько решений, обязывающих ООО «УК ЖЭК» оплатить долги. Однако, несмотря на принятые меры по взысканию задолженности, проблема оставалась нерешенной. ООО «УК «ЖЭК» продолжало систематически умышленно уклоняться от оплаты потребляемой электрической энергии. Даже судебным приставам не удалось добиться исполнения судебных решений — исполнительные производства в отношении организации регулярно прекращались по причине отсутствия имущества у должника: расчетные счета оказывались «пустыми», имущества на балансе не имелось.

По состоянию на 15 июля 2017 года долг ООО «УК «ЖЭК» перед ПАО «РЭСК» составил 231,11 тысячи рублей, задолженность подтвердили решения Арбитражного суда области.

Наличие задолженности и полная неэффективность иных принимавшихся для ее взыскания мер стало основанием направления ПАО «РЭСК» в адрес ООО «УК «ЖЭК» уведомления об ограничении режима электропотребления.

Управляющую компанию предупредили, что в случае непринятия мер по оплате долга может быть ограничена подача электроэнергии для мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся у нее в обслуживании. Выбор конкретных мест общего пользования для ограничения должен был осуществляться самой управляющей компанией. При этом должнику предоставили более трех недель для того, чтобы попытаться оплатить долги. Однако и на этот раз предупреждение ПАО «РЭСК» проигнорировали.

Поскольку ООО «УК «ЖЭК» является исполнителем коммунальной услуги в отношении многоквартирных домов, находящихся у нее в управлении, компания должна была предпринять все меры для обеспечения жителей домов необходимым набором услуг, неся ответственность за неисполнение своих обязанностей.

Ввиду того, что ООО «УК «ЖЭК» на протяжении длительного времени грубейшим образом нарушало договорные обязательства по оплате поставляемой электроэнергии, 4 августа 2017 года в установленном порядке в присутствии представителей ПАО «РЭСК» и ООО «УК «ЖЭК» произвели частичное временное ограничение энергоснабжения в отношении подъездного освещения в четырех многоквартирных домах Сапожка. Увеличения режима ограничения и, соответственно, отключения света в подъездах других многоквартирных домов Сапожка ПАО «РЭСК» не планировалось.

8 августа 2017 года отменили ограничение режима электроснабжения по одному многоквартирному дому, 23 августа — по оставшимся трем многоквартирным домам. Следует отметить, что ПАО «РЭСК» пошло на отмену ограничения, так и не получив оплаты от управляющей компании. Фактически, руководство ООО «УК ЖЭК» не волновали проблемы жителей данных многоквартирных домов и законные требования гарантирующего поставщика.

По факту частичного ограничения подъездного освещения в четырех многоквартирных домах прокуратура Сапожковского района направила заявление в Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области, о результатах рассмотрения которого и сообщалось в публикации УФАС. При этом обращает на себя внимание тот факт, что прокуратура, фактически, не дала оценку действиям реального нарушителя — ООО «УК ЖЭК», поведение которого и спровоцировало ситуацию с ограничением.

В настоящее время управляющая компания ООО «УК «ЖЭК» лишена лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, при этом компания так и не оплатила долг за поставленную электроэнергию. По состоянию на 1 января 2019 года задолженность ООО «УК «ЖЭК» перед ПАО «РЭСК» значительно увеличилась и составляет 640,69 тысячи рублей, что существенно нарушает интересы гарантирующего поставщика и создает серьезную угрозу надежному энергоснабжению жителей Сапожка, однако, остается без внимания органов власти Сапожка и Сапожковского района, а также контролирующих органов.