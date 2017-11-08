Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
Рязанцам представили две новые модификации Lada Vesta — SW и SW Cross. Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.
Посмотреть на машины пришли больше ста человек. Салон дал людям возможность не только визуально оценить обновленную Lada Vesta, но и посидеть внутри, изучить двигатель и бортовой компьютер и, наконец, прокатиться — на тест-драйв даже образовалась очередь.
Жители Рязани, похоже, ждали новинки — в викторине они быстро и почти безошибочно отвечали на вопросы об автомобилях, в том числе назвав высоту с точностью до десятой доли миллиметра. Разобрались горожане и с палитрой цветов SW, которая включает, к примеру, «Карфаген», «Фантом» и «пиратскую» «Черную жемчужину».
Дольше всего гости презентации угадывали вместительность багажника в воздушных шарах. Оказалось 26 — в честь 26 октября, когда стартовали продажи. Вообще, задней части машины уделили особое внимание: в новой Lada Vesta оборудовали целую систему хранения с разделенным на секции двойным полом, сетками и всяческими «тайниками».
В салоне «Димар-Викинги» универсал доступен в 16 вариантах комплектаций Comfort и Luxe, различающихся мощностью двигателя, типом коробки передач и «начинкой». Так, в самых дорогих сборках есть камеры заднего вида, подогрев задних сидений, подсветка салона, мультимедийная система с семидюймовым тач-дисплеем и шестью динамиками. Ну, а датчиками парковки, дистанционным центральным замком, иммобилайзером, всяческими аббревиатурами (ABS+BAS, EBD, ESC, TCS, HSA) и USB-гнездами для зарядки оснащены все комплектации.
В восьми вариациях внедорожной Lada Vesta SW Cross различия, не считая двигателя и коробки, также минимальны. В целом, эта версия, помимо собственно кузова, отличается клиренсом 203 миллиметра, колесами (17 дюймов), более ярким дизайном интерьера и, конечно, ценой.
Чтобы не перегрузить гостей обилием данных, автосалон «Димар-Викинги» также организовал интерактивную программу. Гостей развлекали песнями и зажигательными танцами, с детьми занимались два аниматора «Тролля», а для взрослых устроили розыгрыш «мужских» призов.
Слоганом новинок «АвтоВАЗ» выбрал «Скажи жизни „ДА!“». Рязанцам пришлось даже отгадывать его в тематическом кроссворде наряду с городом-производителем (Ижевск), объемом бензобака (55 литров) и другими характеристиками. В целом же, судя по интересу горожан к презентации, можно утверждать, что Рязань сказала «да!» новой Lada Vesta SW и Vesta SW Cross.
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