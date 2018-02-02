«Рязаньавтодор» с позитивом смотрит в будущее

АО «Рязаньавтодор» получило новую спецтехнику для содержания дорог Рязанской области. Глава регионального минтранса Андрей Савичев и зампредправительтства Олег Харивский вручили ключи от 19 машин водителям девяти ДРСУ во вторник, 30 января.

В январе «Рязаньавтодор» дополнил парк комбинированными дорожными машинами, которые планируется использовать круглогодично для содержания Северного обхода, трасс М-5, М-6, а также региональных дорог. Все машины распределены между филиалами ДРСУ и отправились в Ермишинский, Касимовский, Сасовский, Шацкий, Михайловский, Пронский, Скопинский, Шиловский и Рязанский районы.

Новую технику предприятие приобрело в лизинг. Стоимость одной машины — 4 млн рублей. Автомобили произведены на заводе КДМ имени Калинина в Смоленске и имеют ряд преимуществ перед другими производителями. Спецтехника оборудована скоростным отвалом, щетками, пескоразбрасывателями и предназначена для расчистки снега в зимнее время. Кроме того, она обладает большой грузоподъемностью и будет задействована для перевозки инертных материалов песка, щебня и асфальтобетона при укладке дорожного полотна.

Парк техники уже включает более семисот машин

Обновление и приумножение парка техники, который на сегодняшний день включает более семисот машин, является значимым событием для рязанских дорожников. За последний год предприятие приобрело в лизинг спецтехники порядка 300 млн рублей. Не менее крупное приобретение для «Рязаньавтодора» произошло в апреле 2017 года — в парк поступило 16 машин.

«Приобретение новой спецтехники расширит спектр выполняемых нами работ, позволит повысить их качество, объемы и в целом эффективней решать поставленные перед нами задачи по содержанию дорог», — сказал гендиректор Валерий Бебко. На первый взгляд может показаться, что семьсот с лишним машин — это значительная цифра, но на практике этого недостаточно, так как предприятие обслуживает дороги длинною четыре тысячи пятьсот километров. «Спецхехники по-прежнему не хватает. Нужны еще грейдеры, тракторы, будьдозеры. Иногда такую технику приходится нанимать», — отметил гендиректор.

В текущем году «Рязаньавтодор» продолжит закупать новую технику. Валерий Бебко поделился, что в планах приобрести бульдозеры, фрезу, разметочную технику. «Мы будем исходить из экономических показателей работы нашего предприятия и из планов, которые будут у нас на этот год. Потому что покупка техники напрямую зависит от экономической эффективности. А она в нашем случае зависит от количества контрактов, которые мы заключим», — добавил гендиректор.

Стоит отметить, что руководство «Рязаньавтодор» делает положительные прогнозы на будущее и продолжит работать над повышением эффективности предприятия.