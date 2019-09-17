Рубль укрепляется вместе с нефтью.

Настроение к рисковым активам — не единственный фактор, который в данный момент позволяет рублю удерживаться в нижних пределах прогнозируемого диапазона относительно курса доллара.

Цена доллара около 65,5 рублей за одного «американца» объясняется еще и постепенным ростом нефтяного ценника, который вышел из опасной зоны ниже 60 долларов за баррель и подобрался к отметке в 63 доллара за бочку.

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Разноплановые новости из Китая

Положительной новостью cтало то, что страна, один из основных потребителей нефти в данный момент, повысила объем импорта энергоносителя. Согласно статистическим данным за август, Китай закупил на 3% больше нефти, чем в июле, а также улучшил августовскую статистику по аналогичному показателю за прошлый год.

Власти Китая объявили, что они планируют повышать долю автомобилей, использующих в качестве топлива электричества. Причем делать это быстро — доля энергомобилей уже к 2035 году в КНР может достигнуть 60%. Это может негативно отразиться на нефти в перспективе.

Саудовская Аравия выйдет на «атомный» путь

Еще одна положительная новость — заявление министра энергетики Саудовской Аравии. Чиновник восточного государства заявил, что его страна и впредь будет выполнять договоренности ОПЕК+, регулируя добычу нефти, то есть — снижая объемы и поддерживая уровень мировых цен.

Кроме того, Саудовская Аравия возьмет курс на атомную энергетику, занимаясь обогащенным ураном. Подробнее об инициативе страны, по всей видимости, станет известно после очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое запланировано на ближайшее время.

Число буровых в США снижается

Согласно последним отчетам Baker Hughes, за прошлую неделю в США снизилось число буровых установок. Несмотря на то, что речь идет всего о четырех объектах из общего числа в 738 оставшихся платформ, тенденция позволяет прогнозировать снижение добычи в перспективе.

На ценовой вектор уже во вторник может повлиять отчет API, Американского института нефти, который покажет состояние запасов сырой нефти и бензина в стране. Снижение запасов может подстегнуть ценник, а увеличение — наоборот развернуть вектор в сторону снижения цен. Других агрессивных факторов для роста стоимости барреля пока не наблюдается.