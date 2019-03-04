Российские женщины мечтают о шикарных букетах и путешествиях на 8 марта — опрос

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В преддверии 8 марта компания
Исследование показало, что 40% российских женщин не представляют 8 марта без цветов, а самым желанным подарком 35% опрошенных назвали путешествия. Еще 32% мечтают об украшениях.
Среди тех, кто всегда рад букету, в основном поклонницы тюльпанов и роз. Как показало исследование
С 28 февраля ОБИ предлагает огромный выбор букетов по выгодным ценам. Букет из пяти тюльпанов можно купить за 149 рублей, из пяти роз — за 179 рублей, а большой букет из 25 тюльпанов — за 999 рублей. Для тех, кто ищет оригинальные подарки, в ОБИ предлагают различные варианты стильных декоративных цветочных композиций, более ста видов орхидей и лилий, а также горшечных растений и цветов.
Оказалось, что 83% мужчин готовы дарить цветы и подарки своим женам и девушкам, 72% — матерям, 48% — родственницам. Кроме того, около 6% мужчин считают необходимым поздравить бывших супруг.
Треть опрошенных готовят подарки для женщин-коллег. 25% из них разделяют расходы с другими мужчинами, а 11% — покупают самостоятельно.
Как показало исследование
Больше всего любительниц украшений живет в Волгограде и Нижнем Новгороде, такой подарок на 8 марта считают идеальным более половины опрошенных женщин в этих городах. Жительницы Казани предпочитают полезные подарки: треть опрошенных мечтают о бытовой технике. В Екатеринбурге, напротив, дамы ценят впечатления и будут рады получить путешествие в качестве подарка, но только 8% из них могут рассчитывать на то, что проведут эти праздники в романтической поездке.
Мужчины признались, что 8 марта готовы не только потратиться на хорошие подарки и цветы, но и совершить подвиги ради любимых женщин.
Так, 57% опрошенных готовы принести своим дамам кофе в постель, а 55% — сделать уборку в квартире. Треть опрошенных готовы ради любимой убить мамонта. Причем для жителей Екатеринбурга этот подвиг более предпочтителен, чем кофе в постель. А мужчины из Краснодара не прочь одарить любимых миллионом алых роз. На столь романтический и щедрый жест 8 марта готовы пойти 34% опрошенных жителей города.
Отмечается также, что на подарки мужчинам к 23 февраля российские женщины потратили в среднем от 500 до 5 тысяч рублей. Так, 27% опрошенных подарили что-то полезное в быту, а также одежду, обувь и аксессуары, 24% — инструменты или парфюмерию, 20% — технику и электронику, а 19% — что-то неожиданное.
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