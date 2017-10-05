Роман с гаджетом

Я — удобный покупатель для продавцов. Покупаю спонтанно, эмоционально, люблю, когда меня любят. Это все. От того и совершаю ошибки. Вот уже пол-года в моей сумочке Samsung позапрошлого поколения с вечно заканчивающейся памятью и батарейкой. А все от того, что купила я его 7 января. Времени на обдумывание было 10 минут. Продавец «скинул» с себя залежалое на витрине «чудо» за 10 тысяч рублей. Вот так не надо покупать! Не хотите тратить время на чтение инструкций к телефону — потратьте его на выбор «своего» консультанта.

Мой первый мобильный телефон научил виртуозно играть в «змейку». Третий — вышел в интернет, и на микроскопическом экране я вбивала ключевые слова в поисковике популярного когда-то Рамблера. Сегодня требования к гаджету другого порядка: чтобы работал с той же скоростью и в том же ритме, как я живу. При этом платить за аппарат так много я не готова. Есть ли шанс в бюджетных категориях найти что-то стоящее?

Профессиональный консультант по мобильным телефонам обязательно:

приветливо улыбнется и спросит, как вас зовут (телефончик не давайте, это уже другая история);

уточнит, какой моделью вы пользовались раньше;

спросит, как и при каких обстоятельствах вы пользуетесь смартфоном (особенное внимание его дополнительным функциям, помимо звонков);

уточнит ваши жалобы на предыдущие модели, ваши пожелания к новому телефону;

постарается понять ваш бюджет.

Все это не просто инструкция по правильному общению с покупателем. Это, фактически, подбор «ключика» к вам как к потребителю. Понятие «плохой» и «хороший» телефон — нет. После еле ползущего Alcatel смартфон LG кому-то покажется компьютером, а после айфона 6S андроиды будут непривычным инструментом в руках пользователя. Тем более покупателю трудно профессиональным языком перечислить параметры, которые ему важны. А на примерах из жизни он легко объяснит продавцу, что было не так.

Внимание на экран

Размер экрана. Кто бы мог подумать, что главным в телефоне станет возможность посмотреть кино или полистать фото?

Максим Луканин. Консультант магазина «Элекс»:

Большой экран в современных аппаратах есть и в бюджетных, и в дорогих моделях. Рамку производители научились делать тонкую, аппарат не выглядит большим, зато вы наслаждаетесь картинкой. 5.0 или 5.5 уже не блажь, а необходимая реальность. Не волнуйтесь. Бюджетные модели с большим экраном есть! Более того, несколько граммов «в плюс» телефон не портят.

Не теряйте память

Смешно тем, кому за тридцать, вспоминать первые компьютерные дискеты. Хорошо, если на них умещалась одна фотография. Сегодня в гаджет мы качаем минимум 10 приложений: социальные сети, мобильные банки, финтес программы, электронные библиотеки… Сколько нужно памяти, чтобы комфортно пользоваться телефоном?

Максим Луканин. Консультант магазина «Элекс»:

Полезно знать, что память гаджета делится на «оперативную» и «постоянную». Первая отвечает за текущую работу устройства. Сколько приложений одновременно вы можете открыть? Как ловко будет работать телефон? Зависает? Не справляется? Возможно, оперативной памяти в нем мало. Современные пользователь ждут как минимум 2 Гб оперативки. Оптимально — 3Гб. Меньше двух — позапрошлый век.

Объем постоянной памяти тоже увеличивается в устройствах. И если сегодня продавец уверенно кивает, что 8 Гб — это нормально, бегите от такого продавца. «Нормальным» это будет для пожилой леди, которая пользуется только «Одноклассниками» и Viber. В остальных случаях восемь — почти не серьезно. Имейте в виду, что названая цифра не равна свободному месту памяти. Это как общая площадь квартиры: 42 квадратных метра, из них комната — только 20, все остальное — ванная, кухня, кладовка. И везде вещи, вещи, вещи… Места для жизни совсем немного. Не верьте, что карта памяти вас спасет. Она — балкон. Туда можно поставить велосипед на зиму. И все. Гостей за стол не посадить, зимний сад не вырастить, шкаф не поставить.

Встречают по бренду, провожают — по процессору.

На самом деле все, что на поверхности — маркетинг. Особо въедливые покупатели знают, что приобретать следует мозг телефона, процессор. Мы говорим о клиентах быстрых, профессионалам доверяющихся. А потому запомните простые вещи:

Хотите быстрый телефон — просите не менее 8 ядер памяти процессора.

Запомнить имена производителей — ад для непривычного пользователя. Поступаем проще. Понравилась модель — погуглите рейтинг ее процессора. Если в первой пятерке — берите. Нет — не тратьте деньги впустую.

Видео без помех

Согласитесь, звонить нам все равно, с какого телефона. Мы меняем аппараты, потому что хочется камеру получше, экран побольше, тач скрин побыстрее. Видео в жизни современного человека заменило книгу или даже речь. Хорошо ли будет показываться видео — ответят данные о видеоускорителе. Там тоже есть свои параметры и цифры. Спрашивайте консультанта, смотрите в инструкции.

Так есть ли смартфон за деньги, в разы меньшие стоимости модных мировых новинок с их набором функций и возможностей?

Ответ — да. И почти все они из Китая или Кореи

Максим Луканин. Консультант магазина «Элекс»:

Как и все китайское, на огромной скорости на рынок врываются бренды, о которых никто в нашем западноевропейском мире не слышал. Там, в Азии, Huawei, Xiaomi, Meizu популярнее Samsung или Apple.

Про них говорят: они стоят своих денег или даже превышают их.

Семь причин поверить в Xiaomi

Компания производит сотовые телефоны с 2005. Для мобильных гаджетов — порядочный срок. Они быстро набирали обороты, взорвали рынок ярким предложением и давно опередили конкурентов на азиатском рынке. Теперь выходят в мир. Слабые аппараты в Азии популярности не набирают. Там искушенный потребитель Заводы, на которых собираются Xiaomi те же, что и для Apple и Samsung. Контроль качества и рабочие, автоматика линии — все идентичное Отличное качество экрана и деталей меню. Телефон «летает», датчик отпечатка пальцев срабатывает мгновенно. Увеличенная продолжительность работы батареи. Китайцы не экономят на этом в отличие от яблочников. Причем из большие батареи не увеличивают вес или объем гаджета Собственное программное обеспечение идеально работает с железом. Буферные файлы удаляются автоматически. Оперативная память не перегружается. У Xiaomi система очищается сама За 14 тысяч 999 рублей у обладателя аппарата телефон, по функциям и возможностям превосходящий многих мировых лидеров.

Мой роман с «рождественским» смартфоном подходит к концу. Маленький объем памяти и слабая батарея заставили меня стать ветреной и найти себе другой гаджет с китайским именем, но хорошим приданным. Из отношений я выхожу с набитой шишкой: не доверяй первому впечатлению, послушай, что говорят люди и присмотрись к приобретению повнимательнее.