Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Приближается череда праздничных и выходных дней, среди которых Масленица, День Защитника Отечества и 8 марта, и на каждое из этих особенных событий любой ресторан в Рязани старается подготовить максимально интересное и привлекательное предложение для своих посетителей.

Так, новый ресторан «Есенин» на Первомайском проспекте заранее объявляет: каждый гость будет приятно удивлен!

«Есенин», ресторан с демократичной ценовой политикой в самом центре города, открылся совсем недавно, но уже успел зарекомендовать себя как гастрономический флагман, в меню которого идеально сочетаются лучшие блюда русской и европейской кухни. Расположенный в здании AMAKS Конгресс-отеля — новой и успешной гостиницы Рязани — «Есенин» стал ответом города на острую необходимость в заведении совершенно особого формата.

Здесь нет караоке для шумных компаний, нет танцев под ультрамодные диджей-сеты, но есть множество вкусных, и, что немаловажно, недорогих, блюд, которые каждый гость может отведать, ведя неторопливую беседу под легкую и приятную фоновую музыку.

В дневное время стильный и по-европейски элегантный интерьер способствует продуктивному проведению бизнес-обеда. Гости города, выбирающие отели Рязани для деловых поездок и встреч, уже имели возможность убедиться в этом.

При этом теплая и уютная атмосфера радушия ресторана «Есенин» идеальна и для романтических свиданий. А каждый будний день с 12:00 до 16:00 в ресторане «Есенин» действует скидка 30% на все меню a la carte.

Вот несколько причин посетить ресторан «Есенин» в Рязани как можно скорее:

Широкая Масленица с 20 по 26 февраля станет идеальной, если вы побалуете себя не только классическими блинами и оладьями, но и оригинальными кулинарными вариациями на тему этого русского праздника от ресторана «Есенин».

23 февраля в день Защитника Отечества наших мужественных гостей ждет не только приятная и расслабляющая атмосфера праздника, но и настоящий мужской комплимент-сюрприз от шеф-повара!

8 марта, конечно же, ни одна представительница прекрасного пола не останется без внимания и приятного гастрономического презента от галантного шефа ресторана «Есенин»!

Отдельно следует отметить, что цены в ресторане, при отменном и безукоризненном качестве, весьма и весьма демократичны: так, самый дорогой салат в меню ресторана «Есенин» (со слабосоленым лососем) стоит всего 290 рублей!

Если вы по какой-то причине ещё не были в ресторане «Есенин», обязательно исправьте это уже сейчас! Подарите себе праздник!

Забронировать столик можно по телефону +7 (4912) 95-10-10