Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Приближается череда праздничных и выходных дней, среди которых Масленица, День Защитника Отечества и 8 марта, и на каждое из этих особенных событий любой
Так, новый ресторан «Есенин» на Первомайском проспекте заранее объявляет: каждый гость будет приятно удивлен!
«Есенин», ресторан с демократичной ценовой политикой в самом центре города, открылся совсем недавно, но уже успел зарекомендовать себя как гастрономический флагман, в меню которого идеально сочетаются лучшие блюда русской и европейской кухни. Расположенный в здании AMAKS Конгресс-отеля — новой и успешной
Здесь нет караоке для шумных компаний, нет танцев под ультрамодные диджей-сеты, но есть множество вкусных, и, что немаловажно, недорогих, блюд, которые каждый гость может отведать, ведя неторопливую беседу под легкую и приятную фоновую музыку.
В дневное время стильный и по-европейски элегантный интерьер способствует продуктивному проведению бизнес-обеда. Гости города, выбирающие
При этом теплая и уютная атмосфера радушия ресторана «Есенин» идеальна и для романтических свиданий. А каждый будний день с 12:00 до 16:00 в ресторане «Есенин» действует скидка 30% на все меню a la carte.
Вот несколько причин посетить ресторан «Есенин» в Рязани как можно скорее:
Отдельно следует отметить, что цены в ресторане, при отменном и безукоризненном качестве, весьма и весьма демократичны: так, самый дорогой салат в меню ресторана «Есенин» (со слабосоленым лососем) стоит всего 290 рублей!
Если вы по какой-то причине ещё не были в ресторане «Есенин», обязательно исправьте это уже сейчас! Подарите себе праздник!
Забронировать столик можно по телефону
Наш адрес: Первомайский проспект, 54, Рязань.
© RZN.info
|
cледующая новость →Почему не стоит быть должником «Теплосети»