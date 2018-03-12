Рефинансирование по-рязански

Рефинансируй.рф (входит в группу компаний «Русмикрофинанс») объявил об открытии нового офиса в Рязани. Он открылся 12 марта по адресу: улица Грибоедова, дом №22, корпус 1.

В офисе Рефинансируй.рф можно подать заявку на рефинансирование микрозаймов, ипотеки и потребительских кредитов, а также получить консультацию персонального финансового советника по способам и возможностям снижения долговой нагрузки и другим вопросам, связанным с личным финансовым планированием.

Об открытии офиса и рефинансировании рассказал Евгений Сивцов, директор по региональному развитию Рефинансируцй.рф.

Евгений, расскажите о новом для Рязани виде услуг. Что такое рефинансирование?

Россияне довольно сильно закредитованы. Лет 15-20 назад, когда начался бум кредитования физических лиц, многие из нас с удовольствием покупали технику, автомобили и прочие блага цивилизации в кредит. Ипотека стала популярной мгновенно, ведь для миллионов россиян этот вид кредитования явился реальным способом решения пресловутого квартирного вопроса.

«Россияне сильно закредитованы»

Что интересно, по экспертным оценкам, до 30% граждан, получивших кредиты, находятся в преддефолтном состоянии или уже ушли в небольшую просрочку. Преимущественно это добропорядочные заемщики, которые имеют проблемы с платежеспособностью по разным причинам. Это и есть наши потенциальные клиенты.

Мы проводим оценку их текущего финансового состояния с учетом долговой нагрузки и принимаем решение о рефинансировании в течение нескольких рабочих дней. У нас более гибкие сроки кредитования, наши ставки значительно ниже, чем в среднем по рынку, часто в несколько раз.

В чем же суть предложения?

Здесь все просто: мы погашаем все долги заемщика, а клиенту предлагаем заключить новый кредитный договор на более приемлемых для него условиях. В результате размер ежемесячного платежа становится меньше, и у заемщиков появляется возможность своевременно вносить необходимую сумму. В результате ставка по рефинансированным долгам снижается в несколько раз (иногда до десяти раз!), срок может быть значительно увеличен, и размер ежемесячного платежа становится посильным для заемщика. Что самое интересное: с помощью рефинансирования можно объединить несколько кредитов в один.

Кто может обратиться к вам за рефинансированием?

Клиент должен быть гражданином России и иметь постоянный доход. При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы, но это все решается в индивидуальном порядке.

«Можно объединить несколько кредитов в один»

А есть ли ограничения по количеству займов и кредитов, которые можно рефинансировать?

Клиенты могут рефинансировать неограниченное количество микрозаймов и кредитов. Если у клиента проблемы с платежеспособностью, то ему выгоднее увеличить срок рефинансирования, чтобы снизить ежемесячную сумму платежа.

Мы предлагаем процентную ставку гораздо ниже, что позволяет клиенту платить одному кредитору комфортный платеж любым удобным способом, без комиссии.

Расскажите об открывшемся в Рязани офисе.

Открывшийся в Рязани офис — второй по счету офис Рефинансируй. рф, открытый в рамках нового формата работы. В офисах Рефинансируй. рф с 2018 года принимаются заявки не только на рефинансирование микрозаймов, полученных в сторонних микрофинансовых компаниях, как это было с 2015 года, с самого начала нашей работы на микрофинансовом рынке. Теперь у нас можно рефинансировать свои банковские долги: потребительские кредиты и ипотеку.