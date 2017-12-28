Редкий шанс для будущих домовладельцев. Часть III — выбор стройматериалов

Даже в такую мягкую зиму, как сегодняшняя, едва ли кому-то из рязанцев придет в голову мысль начать возведение собственного дома. А вот озаботиться приобретением необходимых стройматериалов — самое время.

Почему же будущим домовладельцам нужно успеть сделать необходимые закупки в зимний период?

Дело в том, что ведущие производители кирпичей, блоков, тротуарной плитки, черепицы и других стройматериалов устраивают акции, благодаря которым их продукцию можно купить по выгодной цене.

Но у рядового потребителя сразу возникает закономерный вопрос: где найти исчерпывающую информацию об уникальных спецпредложениях, увидеть образцы изделий, получить квалифицированную консультация о достоинствах и недостатках того или иного материала?

«Чтобы получить качественный сервис, необходимо обращаться в специализированные фирмы, не один год занимающиеся поставкой стройматериалов, проектированием и строительством домов любой сложности, — рассказывает начальник отдела продаж компании «Белый дом» Андрей Федоров. — Наша организация оказывает весь спектр необходимых услуг от проектирования до поставок материалов и строительства коттеджа. Кроме того, «Белый дом располагает складом общей площадью 2 500 квадратных метров. Мы готовы предложить всем покупателям бесплатное хранение приобретенных материалов в течение года. Работники компании предоставляют подробную смету будущего строительства. Эта услуга также бесплатна. Непосредственно перед началом строительства мы организуем доставку материалов по территории Рязани и пригородов».

Без спешки, но с выгодой

В итоге покупатель получает двойную экономию, покупая кирпич, блоки или черепицу по сниженным ценам и храня все это на хорошо оборудованном складе без дополнительных расходов.

«Делая покупку зимой, можно без спешки просчитать все необходимые расходы на строительство и спроектировать будущее жилище с помощью специалистов компании, чтобы потом в апреле-мае приступить к строительным работам», — поясняет Федоров.

«Выполняемая нашими специалистами 3d-визуализация объекта поможет увидеть и понять, как будет выглядеть будущий дом еще до начала его возведения. Если клиент вносит оплату за материал в зимний период включительно, цена на приобретаемый товар фиксируется вне зависимости от того, сколько кирпич, кровля или блоки будут стоить весной, — предупредил он. — Благодаря акционной цене экономия получается вроде бы небольшая — в 5-10 процентов, но если учитывать стоимость строительства дома, которая, как правило, составляет несколько миллионов рублей, выгода покупателя может составить несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей».

Какие же стеновые материалы (а именно их приобретение составляет львиную долю расходов на стройку) сейчас можно назвать хитами продаж?

Фавориты будущей стройки

«Я бы выделил несколько позиций, — отмечает эксперт. — Это термоблок «Волгоград», принадлежащий к среднему ценовому сегменту. Благодаря сочетанию доступной стоимости, оптимальной теплоопроводности и привлекательной геометрии он пользуется высоким спросом. Производимые в Самаре блоки «Керакам» относятся к премиальному ценовому сегменту и обладают уникальным для этого вида стройматериалов показателем теплопроводности — 0, 085. Благодаря этому будущий домовладелец может сэкономить на отоплении собственного жилища немалую сумму. Кроме того, мы являемся эксклюзивным дилером компании, производящей кирпич ручной формовки «Донские зори», чьи потребительские характеристики не уступают изделиям ведущих европейских фирм».

Отметим, что «Белый дом» предлагает различные формы расчета, наличный, безналичный, в том числе и через банковскую карту. Акционная цена распространяется практически на любой объем покупаемого материала.

У наших читателей еще есть возможность совершить выгодную покупку стройматериалов, при этом сэкономив на подготовке сметы и хранении приобретенного товара — уже весной все это обойдется дороже.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (4912) 776-871 или в офисах компании по адресу улица Большая, дом 100; проезд Яблочкова, дом 6 строение 4 («НИТИ»).