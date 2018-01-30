Работники РНПК приходят на завод всерьез и надолго

За десятилетия работы Рязанской нефтеперерабатывающей компании сменились и технологии, и требования рынка, и условия труда. Но отношение к работникам здесь неизменно.

Рабочие профессии в России с начала 90-х годов отодвинулись на задний план: дошло до того, что молодежь шла куда угодно, но только не на заводы. Старые кадры тем временем отправлялись на пенсию, в итоге предприятия столкнулись с катастрофической нехваткой квалифицированных рабочих. Но не все.

Нефтезавод, который все эти годы не переставал поддерживать престиж рабочих профессий, один из немногих. Доказательство тому — трудовые династии, каких на этом предприятии немало.

Рабочие повышенной квалификации

Один из родоначальников такой династии — Борис Кондес. Окончив нефтехимический техникум почти 50 лет назад, он пришел работать на завод оператором технологических установок. Производство высокооктановых бензинов — фронт работы оператора. И свою установку Борис называет «флагманом нефтезавода».

«Сейчас все регулируют компьютеры, тогда же за всеми параметрами следил оператор, — вспоминает Кондес. — Температура, давление… всего не перечесть. В общей сложности оператор должен был отслеживать 500-700 параметров, и при этом все их держать в голове. Вот нужно поднять температуру — делаем. А в голове моментально идет просчет: почему возникла такая необходимость, то есть в чем проблема, и что в установке происходит после того, как температуру подняли. Ведь сразу нужно быть готовым к последующим шагам. Так что мы сами как компьютеры были».

Имея такое «взаимопонимание» с установкой, Борис вместе с коллегами даже придумали, как повысить ее производительность. Посоветовались с главным инженером, сделали расчеты и внедрили свои задумки. В итоге вместо 600 тысяч тонн бензина в год установка стала вырабатывать 700.

Со временем Кондес стал начальником установки риформирования бензиновых фракций, а в общей сложности посвятил заводу 43 года жизни, выйдя на пенсию лишь несколько лет назад.

Было бы желание

Его сын — Владислав Кондес — решил получить высшее образование и окончил тогда еще Радиотехническую академию по инженерной специальности. Но, несмотря на другой профиль образования, пришел на завод отца. Ответственная, интересная и стабильная работа привлекала молодого человека и с точки зрения профессионального роста, и стабильности производства.

Оператор товарный цеха отгрузки нефтепродуктов — так называлась должность Владислава. Он управлял загрузкой продукции в железнодорожные и автомобильные цистерны. Со стороны может показаться, что работа эта проще простого: нажимай на кнопки и все. Но и здесь сложность в невидимых неспециалисту нюансах. Например, на цистерне указан вес, на который она рассчитана. Но плотность у разных нефтепродуктов разная.

Проработав всего год, Кондес-младший стал старшим оператором товарным и в общей сложности трудится на заводе уже 17 лет. Быстро освоиться на участке ему помогли начальник участка Александр Спиридонов и на тот момент замначальника товарно-сырьевого цеха Нина Подшивалова. По словам Владислава, «корни» у завода очень крепкие, но и молодежь сегодня приходит серьезная. В бригаде участка многим работникам всего по 25-30 лет. И часть из них настроены со временем стать инженерами-технологами.

Стоит отметить, что многие после нефтехимического колледжа устраиваются на завод рабочими, а затем, совмещая работу и учебу, получают профильное высшее образование. Вкладывая в него собственные средства, они уверены — этот диплом будет не просто «для корочки»: если желание есть, в РНПК они всегда найдут применение своим знаниям.

Публикация подготовлена по материалам газеты «Комсомольская правда»