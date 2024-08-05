Работа в «Зеленом саде» — это у него семейное! Строительная компания продолжает серию интервью с сотрудниками

Строительная компания «Зеленый сад» продолжает серию интервью с сотрудниками.

Плотник-бетонщик Анатолий Тюрьмин работает в компании около 15 лет. У него не было вопроса о выбора профессии: по примеру отца Анатолий пошел на стройплощадку после окончания техникума. При этом его отец, Вячеслав Борисович, также много лет работает в компании «Зеленый сад».

Больше всего мне нравится то, что работа не рутинная. Нравится что-то делать своими руками, видеть результат своего труда, — говорит Анатолий Тюрьмин.

— А на производстве я не прижился. В свое время поработал на заводе пару месяцев, но вернулся в «Зеленый сад».

— Какие еще плюсы работы в «Зеленом саде» Вы для себя находите?

— В первую очередь — это достойная оплата труда. Во-вторых, стабильность самой организации. Мы всегда обеспечены работой, есть объекты на перспективу. А когда на работе все стабильно, ты не беспокоишься о завтрашнем дне, можешь планировать будущее своей семьи. Спасибо за это нашему руководству.

— Есть ли у вас планы по карьерному росту, дальнейшей учебе?

— Скажу честно: мое место работы мне нравится и устраивает полностью. Одно время я был бригадиром, руководил людьми, но вскоре понял, что не мое это. Мои бывшие подчиненные уже стали мастерами и, думаю, пойдут дальше…

— То есть, хороший руководитель из Вас все-таки получился?

— Да, получился, но душа к этому не лежит. Мне нравится моя рабочая профессия, в ближайшие годы ничего менять не собираюсь. Круг обязанностей у меня широкий. Я сварщик, столяр, монтажник… Много чего умею и учусь новому прямо на рабочем месте. Кстати, я работал практически на всех объектах, которые строила компания с 2013 года. А значит, внес вклад в развитие родного города. Это очень приятно осознавать.

— Сегодня на рынке строительства работает много компаний. Чем, по-вашему, отличаются дома «Зеленого сада»?

— Это очень качественное жилье, построенное для людей, с заботой о людях. Скажу больше, наша семья приобрела уже две квартиры от «Зеленого сада». Одна из них на улице Новоселов: этот дом строил отец, там живут мои родители. Вторая на улице Телевизионной. К этому дому приложил руку уже я сам. Обе квартиры нам очень нравятся. Если возникают какие-то бытовые проблемы, их быстро решают. Так что смело могу рекомендовать и квартиры от «Зеленого сада», и работу в компании!