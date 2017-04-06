Путешествие чайника в страну ноутбуков, или как выбрать «железо», если ты в этом ничего не понимаешь

Неловкий взмах рукой и остатки чая оказываются на клавиатуре ноутбука. В мастерской предложили дорогостоящую реанимацию, шепотом же посоветовали не тратить деньги на ремонт «старичка», а сосредоточиться на поиски нового верного ноут-друга.

Если друг оказался вдруг программистом

У каждого найдется знакомый, разбирающийся в железе, поэтому логичный шаг номер один— обратиться за помощью к залу, то есть к друзьям за советом. Наморщив лоб и потерев от удовольствия руки, бывший коллега, профессиональный программист и по совместительству владелец студии веб-дизйна погрузился в поиски моего будущего компьютера.

Напрасно я заламывала руки и рассказывала о том, каким я вижу новобранца моего рабочего стола. Женщину отодвинули в сторону и через несколько часов выдали резюме: ссылку на интернет магазин с красивой картинкой и стоимостью, раза в два превышающей запланированный на покупку бюджет. На загадочном языке программистов мне объяснили, что это и только это стоит покупать, возражение о цене отбили предложением взять кредит.

Когда старость — не радость

Решив, что я и сама с усами, а гугл мне в помощь, я ринулась искать ответ на вопрос «что купить?» на просторах всезнающей мировой паутины. Через час в глазах рябило от аргументов и фактов, каждый из которых разбивался другими фактами и аргументами. Выяснить, кто прав из комментаторов профессиональных форумов, моему девичьему мозгу не удалось.

Отчаявшись, вопрос о приобретение ноута я решила отложить, соблазнившись на дружескую передержку. Ко мне на «временное пребывание» прибыл старичок лет десяти от роду, старый добрый системный блок, монитор и клавиатура. Новосел был вежлив, много места, как ни странно, не занял, скромно уместился за компьютерным столом.

Мы зажили недолго и несчастливо. Ветеран импортного компьютеростроения не выдерживал скорости ударов по буквам и даже текст выдавал на экране с большим опозданием. Я решила старика больше не мучить, а сдаваться на милость продавца-консультанта.

Когда в богатстве выбора альтернативы нет

Растерянный взгляд по витрине сетевого гиганта (я поддалась на рекламу и федеральное имя) долго оставался вне поля зрения персонала. Я всерьез и внимательно вчитывалась в параметры, указанные рядом с ценой, и упорно не понимала, что означают все эти цифры. На вид все ноутбуки были хороши, но смущала вилка стоимости: от 22 000 и до зашкаливающих вариантов.

Пойманный за руку бодрый парнишка в корпоративной футболке на все указанные мной ноуты активно кивал и говорил: «да-да, это именно то, что вам нужно!», а на сомнения отвечал, что «нареканий не было», берите! Удивившись такой консультационной демократией, я решила варягам-сетевикам не доверяться сразу, а заглянуть в рязанский «Элекс». Если что, подумала я, они наши, местные, проще будет с ремонтом и обслуживанием.

Индивидуальный подход

«Меня зовут Евгений и я готов вам помочь — спасительная фраза настигает меня на первом шагу в сторону витрины с ноутбуками. — Для чего вы покупаете компьютер?» Нет большегосчастья для девушки, как разговор, да еще о себе любимой. Я пускаюсь в пространные рассуждения про учебу он-лайн, про журналистику и тексты, про тяжелые файлы с фото и любимой привычкой открыть сразу 20 вкладок в интернете.

— Играть будете?

— Нет

— 3Д моделирование, монтаж?

— Увы, мое оружие слово, а не картинка.

— Будете работать дома или разъезжать?

— Люблю тишину и сосредоточенность.

А дальше — прекрасная лекция для блондинки (хотя я шатенка). Ловко переводя с профессионального на русский консультант Евгений погрузил меня в мир процессоров, ядер, оперативной памяти, винчестеров и видеосистем. Не зная о моем изощренном способе узнавать новое, а именно, испытывать терпение технарей при адаптации их знаний на мой гуманитарный, Евгений рисует схемы в воздухе и рассказывает как работает система, почему подвисают файлы, отчего разряжается батарея и как количество ядер меняет жизнь ноут- пользователя.

Девочки, это для нас

Итак, если мне нужна надежность (а я на опыте знаю, как капризны и недоверчивы к владелицам чудеса техники), мы решили остановиться на проверенном Intel, выбрав под мои скромные нужды писателя и интернет-мана процессор Core i3 — 5005U. Да, для меня это тоже — набор символов. Объясняли на примере айфонов: не семерка, но 5S, что для моего случая самое то! Работать будет быстро, энергии потреблять мало (тут сравнение с айфоном критики не выдерживает).

Помню времена, когда парни в офисе обсуждали покупки и многозначно кивали: да, двухъядерный процессор — сила. И сегодня для моих скромных девичьих нужд эти самые 2 ядра впору, но, посмотрев на выбор и понимая, что разницы в цене при рациональном подходе к дизайну и размеру экрана нет, вняла совету подумать о недалеком будущем и все же взять 4 ядра. Так что в моем доме теперь мощный парень! Встроенная видеокарта обещает показывать кино и фотографии с хорошей скоростью и правильным разрешением.

Евгений отговорил меня, не геймера, от переплаты за лишнюю опцию, так что если я не составлю вам компанию в «Heroes of the storm», пеняйте на консультанта. И на мое равнодушие к играм. Обсудив, что 500 Гб памяти мне достаточно, определившись с 15 дюймовым матовым экраном, мы перешли к выбору непосредственного кандидата. Меня бросало на знакомые названия, консультант «Элекса» проводил очередное внушение: не все то золото, что знакомо называется.

Сборка у всех китайская, рейтинг производителей давно определен, если слово цена для меня не пустой звук, а цифра, которую хочется оптимизировать, то вот он, вариант. Дочерний бренд компании Acer, Pacard bell. Краткая лекция о маркетинговых стратегиях технологических гигантов (заполняют ниши, борются с собственной монополизацией) — и я прошу упаковать моего уже любимца. Нет бы Евгению согласиться, а он спрашивает: «Сами будете настраивать или уже вечером работать собираетесь?» Девственный ноутбук нуждался в опытном апгрейде. Обсудив все «За» и «Против» лицензионных антивирусов и программ сходимся на тестовом Avast и пакете Open Office.

Операция «под ключ» обошлась мне еще в 1 500 рублей, что в совокупности со стоимостью ноутбука позволит в ближайшем будущем одарить бутылкой вина моего первого советчика. Минус 20000 от его первоначальных раскладов за ненужные функции стоят отдельного праздника. Но история об этом — совсем другая история!

Удовольствие от «Элекс» в рассрочку

Современная техника для дома не просто меняет качество жизни, она дарит эмоции. Умная стереосистема, долгожданный домашний кинотеатр, видеоэкран во всю стену или двустворчатый холодильник — это, прежде всего удовольствие, и экономить здесь нельзя. Важно выбрать оптимальное решение. Итак, вы копите деньги на покупку мечты, кредит отвергаете из-за переплат, а желаемая вещь все стоит на витрине.

Патовая ситуация? Нет. Вам нужна рассрочка. Это особый вид сервиса, который предоставляет магазин. Он берет на себя вопрос с банковскими процентами, вы оплачиваете товар частями и его конечная стоимость равна заявленной цене. Кому это выгодно? Всем! Покупатель получает желаемое здесь и сейчас, возвращая деньги долями. Магазин приобретает лояльного клиента, демонстрирует качественный сервис, увеличивает товарооборот. Банк выдает кредит и зарабатывает проценты. Но как, спросите вы? Просто: процент банку оплатит магазин, а покупателю его оформит в виде скидки.

Например: вы хотите телевизор стоимостью 100 тысяч рублей. В кредит на 12 месяцев под 10% годовых вы заплатите 110 тысяч. Теперь предположим, что вы покупаете товар в рассрочку в магазине «Элекс». Тот же телевизор, та же цена, те же 12 месяцев равными долями, только вам он обойдется в 100 тысяч. Магазин сделает скидку на товар равную процентам банка. Грубо говоря, в чеке телевизор будет стоить уже 90 тысяч рублей, а не 100 тысяч.

В период с 20 марта по 19 апреля в магазинах «Элекс» будет действовать акция «Рассрочка 0-024 + вернем первый платеж на карту». Покупатель приобретает технику, которую давно хотел, с рассрочкой платежа на 24 месяца, а в качестве подарка получает бонусные баллы на карту лояльности Элекс «Друзья». Бонус равен сумме первого взноса по рассрочке.

Эти деньги можно потратить на аксессуары к основной покупке или на что-то другое. Акция дает возможность наконец то приобрести более дорогую технику таких брендов, как Sony, Bosch, Samsung, без удара по бюджету. Большой телевизор Philips диагональю 120 см обойдется всего 1021 рубль в месяц, а стиральная машина Bosch — 956 рублей.