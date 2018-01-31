Сами себе построим дом. Часть IV — профессионалы оконного профиля

При строительстве загородного дома мелочей не бывает. Каждый элемент будущего жилища должен быть продуман еще на стадии проектирования, иначе жизнь после новоселья может быстро превратиться в классическую борьбу с нервными перегрузками и непредвиденными расходами.

Надежные оконные системы — одна из значимых составляющих уютного дома. Но при всем разнообразии информации о плюсах и минусах светопрозрачных конструкций, выбор производителя, проектирование и установку качественных окон лучше всего доверить профессионалам.

Представители специализированных фирм помогут вникнуть в детали и познакомиться с наиболее востребованными предложениями на рынке.

«Заводы ведущих производителей пластиковых окон — KBE и REHAU находятся в Подмосковье — в Воскресенске и Гжели соответственно, что существенно облегчает их доставку и сводит к минимуму транспортные расходы», — рассказал специалист по светопрозрачным конструкциям компании «Белый дом» Михаил Чапаев.

Вам пакет!

При выборе оконных систем нужно обращать внимание сразу на несколько важных нюансов. Так, оконный профиль может быть трех, пяти или шести камерным. От количества камер зависит уровень тепло- и шумоизоляции, но при увеличении их числа может уменьшится площадь остекления.

Напомним, что обычный двухкамерный стеклопакет (не путать с ПВХ профилем), состоит из трех стекол, толщину которых можно подобрать по желанию заказчика. «Увы, некоторые компании, устанавливающие окна, комплектуют их дешевой фурнитурой, что приводит к неудобствам и дополнительным расходам со стороны заказчика. Мы же предлагаем клиентам исключительно фурнитуру немецкого производства», — говорит Михаил Чапаев.

На сегодняшний день рязанцы, занимающиеся малоэтажным строительством, могут заказать окна, обладающие сразу несколькими приятными особенностями.

«Мультифункциональное стекло совмещает две функции: энергоэффективность и защиту от солнечных лучей. Сейчас на рынке востребованы энергосберегающие стекла, — пояснил Михаил. — Они хорошо удерживают тепло, и собственник экономит на плате за отопление. Для тех, у кого окна выходят на солнечную сторону, специальное покрытие препятствует проникновению ультрафилетового излучения. Причем легкая тонировка практически незаметна для глаз, если заранее не знать об этой особенности окна».

Реалии рынка таковы, что клиенты уже редко заказывают классические профили белого цвета. Все большую популярность приобретает профиль с ламинацией.

«Специальная пленка вживляется в профиль под большим давлением и при высокой температуре при его изготовлении. Такие окна создают эстетически презентабельный вид жилища, причем заказчик может выбрать понравившееся ему цветовое решение из нескольких десятков вариантов. Кроме того, по желанию клиента можно использовать любой дизайн декоративной раскладки, которая располагается внутри стеклопакета. Эти элементы декора очень востребованы рязанцами, которые возводят загородные дома», — поясняет специалист.

По мнению эксперта, энергосберегающее многофункциональное окно при прочих равных лишь на несколько сотен рублей дороже конструкции, лишенной этих свойств. Ламинация с внешней сторон увеличивает стоимость примерно на 25%. А шестикамерный профиль ПВХ в среднем примерно на 10% дороже пятикамерного.

Дети под защитой

Среди новинок предлагаемых компанией — слайдер системы входных и оконных конструкций. Речь идет о раздвижных дверях и окнах. Фактически это эксклюзивное предложение на рязанском рынке.

Отметим, что «Белый дом» выполняет все работы «под ключ» от подготовки сметы, проектирования, с визуализацией объекта до строительства и монтажа всех конструкций от фундамента до окон, дверей и кровли.

«Благодаря квалифицированным специалистам компании на этапе проектирования вы можете сразу убедиться, насколько выполнимы пожелания заказчика, — резюмировал Михаил. — Если монтаж окон осуществляют наши специалисты, то дается гарантия пять лет на всю конструкцию. Естественно, мы готовы выполнить все пожелания заказчика в том числе касающиеся безопасности детей. При необходимости ставим специальные стекла триплекс, которые при повреждении способны удерживать осколки, тем самым сводя к минимуму риск получения всевозможных травм и увечий. Более того, специальные технологии оберегают маленьких детей от выпадения из окна. В зависимости от сложности заказа мы доставляем готовые окна в срок от пяти дней до трех недель».

«Белый дом» предлагает гибкую систему скидок для своих клиентов. Среди новых заказчиков достаточно высок процент тех, кто воспользовался услугами фирмы по рекомендации благодарных клиентов компании.

Подробнее о продукции и услугах компании можно получить на сайте, по телефону 777-110 или в офисе «Белого дома» по адресу улица Большая, 100.