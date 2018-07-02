Проблемы Елатьмы требуют незамедлительного решения

В двух сотнях километров от областного центра на берегу Оки расположился поселок Елатьма с головным офисом компании «Еламед» — одного из ведущих производителей продукции медицинского назначения в стране. При населении поселка более трех тысяч человек, около семисот работают в компании. Без поддержки со стороны областного и федерального бюджетов таким населенным пунктам жить и развиваться в современных реалиях становится все сложнее.

21 июня 2018 года в Елатьме прошло выездное заседание Управляющего Совета по реализации программы развития городского поселения, которое провели заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Варфоломеев и консультант департамента развития «Фонда развития моногородов» Валентина Яковлева (по видеосвязи из Москвы). Помимо них на встрече присутствовали представители практически всех министерств региона, а также руководители администрации Касимовского района, Елатомского городского поселения и компании «Еламед».

Круг назревших проблем оказался довольно широк

Круг назревших проблем оказался довольно широк. Однако решение некоторых вопросов требует незамедлительного решения. Так советник гендиректора компании «Еламед» Николай Панин обратил внимание на ужасное состояние дорог и коммунальной инфраструктуры поселения, что напрямую влияет на развитие не только градообразующего предприятия, но и Елатьмы.

«В настоящее время в нашей компании работает более тысячи сотрудников, однако из них не так уж много местных жителей, ибо молодежь предпочитает после окончания учебы „оседать“ в крупных городах. В итоге мы вынуждены привлекать сотрудников со стороны, в основном, это специалисты с высшим образованием, которым мы платим конкурентную зарплату, даем возможность карьерного роста, предоставляем жилье. И если на работе мы создаем комфортные условия, то выходя „за проходную“, они сталкиваются с разбитыми дорогами, отключениями воды, света», — отметил Панин.

Именно из-за этих проблем на предприятии в последнее время наблюдается отток специалистов. По словам руководителя, если данная тенденция продолжится, компания будет вынуждена перенести свой головной офис, как центр принятия решения, из Елатьмы в другой, более крупный населенный пункт, отвечающий всем требованиям современной комфортной жизни.

Подъездные пути к Елатьме, а значит, и к предприятию, находятся в ужасном состоянии — ни одна из трех дорог не отвечает хоть каким-то стандартам, и для многих сотрудников компании ежедневные поездки на работу и с работы превращаются в настоящее испытание.

Подъездные пути к Елатьме, а значит, и к предприятию, находятся в ужасном состоянии

Не лучше обстоят дела и с состоянием местного водопровода. За долгие годы его интенсивной эксплуатации и отсутствия ремонта сети фактически превратились в «ржавую труху», что естественно сказывается как на качестве воды, так и на ее наличии. Вот и получается, что предоставляемые компанией «Еламед» приезжим специалистам немалые блага нивелируются отсутствием нормальных условий жизни в поселке, что и приводит в конечном итоге к тому, что специалисты уезжают из Елатьмы за «лучшей долей».

Выход из сложившейся ситуации, безусловно, есть. И здесь решающее слово остается за областным бюджетом. 70 миллионов рублей, необходимых для ремонта всех близлежащих к поселению муниципальных дорог, и 7,7 миллионов рублей на реконструкцию местных водопроводных сетей — сумма немаленькая, но ведь и Елатьма в стороне не остается. Не стоит забывать, что компания является одним из крупнейших налогоплательщиков всей Рязанской области. И в этом смысле вложенные в инфраструктуру поселка государственные средства обязательно окупятся и получат необходимую отдачу в будущем в виде налоговых поступлений в бюджет. Да и обидно будет потерять все то, что уже сделано для населенного пункта за предыдущие годы: построен физкультурно-оздоровительный комплекс, действует современная школа, по программе малоэтажного строительства застраивается новый микрорайон.

Выход из сложившейся ситуации, безусловно, есть

Да, благодаря вниманию региональных властей, за последнее время в Елатьме сделано немало, но любое развитие — процесс постоянный и непрерывный. В противном случае это неизбежно приведет к стагнации, а значит, и к началу конца. Компания «Еламед» не желает такого будущего для жителей поселка и прилагает все усилия для того, чтобы он развивался и «шагал» в ногу со временем.

Но в одиночку сделать это градообразующему предприятию сложно, если не сказать — невозможно. Будучи одной из пяти точек экономического роста всей Рязанской области, Елатьма, несомненно, остается привлекательным местом вложения средств, которые не будут зарыты «в землю», а обязательно окупятся и в будущем себя оправдают. В поселении появятся новые рабочие места и комфортные условия проживания, в область придут немалые налоговые отчисления! Что может быть лучше такого взаимовыгодного сотрудничества?