Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказки для поиска серебряных слитков

Команда проекта «Красоты России», придуманного региональным банком, вновь отправилась в путешествие. В 2024 году проект побывал в окрестностях Сергиева Посада и Переяславле-Залесском.

Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать метки с QR-кодами для поиска серебряных слитков.

Команда проекта «Красоты России», придуманного региональным банком, вновь отправилась в путешествие. В 2024 году проект побывал в окрестностях Сергиева Посада и Переяславле-Залесском. РЗН. Инфо проанализировал публикации банка в соцсетях и на сайте priovtb.com , посвященные проекту, и выяснил, в каком направлении следует двигаться.

Музей-заповедник «Абрамцево» недалеко от Сергиева Посада

Первую остановку на маршруте проекта «Красоты России-2024» команда сделала в Абрамцево 10 августа. Там расположен музей, рассказывающий о судьбах многих выдающихся людей второй половины 19-начала 20 веков. Изначально имением владела семья писателя Сергея Аксакова, написавшего «Детство Багрова-внука» и «Аленький цветочек». Правда, аленьким он стал позже: писатель посвятил сказку дочери Оленьке, так что это был «Оленькин цветочек».

Позже имение стало собственностью промышленника и мецената Саввы Мамонтова. Здесь побывали Репин, Врубель, Васнецов, Нестеров. Здесь можно увидеть, где Валентин Серов писал «Девочку с персиками», оценить красоту майолики, созданной Михаилом Врубелем, окунуться в сказку, дойдя до избушки на курьих ножках в парке, удивиться простоте и глубине смыслов, рассматривая убранство церкви Спаса Нерукотворного Образа. Она была построена по эскизу художника Виктора Васнецова.

Мамонтов объединил вокруг себя ярчайших людей своего времени, при этом он и сам был удивительным человеком: «миллионером, художником и кругом артистом», — так о нем говорили.

Сергиев Посад: город и его жители

На одной из стен в гостиной абрамцевской усадьбы на стене висит авторское повторение картины «Видение отроку Варфоломею». В город, который обязан своему появлению будущему святому из Радонежа, команда отправилась дальше.

Прогулка началась от Троице-Сергиевой Лавры. Стены вокруг монастыря до сих пор смотрят на подходящих глазами-бойницами, расположенными на разной высоте. Во время осады защитники крепости не только стреляли через них по врагу, но и применяли «химическое оружие»: лили на осаждавших нечистоты, смешанные с жиром и смолой. Говорят, при попадании на кожу эта смесь разъедала до костей.

Одна из башен монастырской стены украшена фигуркой утки, отсюда и название Уточья. Как рассказала гид Татьяна Данилова, Петр I любил с этой башни охотиться на уток. Но приезжал он в Сергиев Посад, прежде всего, конечно, за благословением. А во время стрелецкого бунта царь укрывался в алтаре Успенского собора, потому что знал, что туда не могли заходить вооруженные люди.

Далее путешественники перешли улицу Красной Армии и попали в район модных кафе и уличных фестивалей, а в прошлом — Служнюю слободу. Здесь жили те, кто собирал подати для монастыря с дальних районов.

После, вместе с гидом, вышли к речке Кончура и перенеслись во времена смуты. Один из отрядов польско-литовского войска под предводительством Александра Лисовского стоял именно на этом месте. Враги прикатили на это место большую пушку, но ни разу из нее так и не выпалили из-за того, что защитники города метким выстрелом попали в дуло пушки.

От обороны города гости перешли к историям из мирной жизни. Смотровая площадка на монастырь, например, носит название Блинной горы. На этом месте стояло множество блинных, и для паломников отведать здесь блинов было неотъемлемой частью путешествия в Сергиев Посад.

Переяславль-Залесский — город, который мог бы стать столицей нашей страны

Второй день «Красот России» начался для участников проекта с прогулки по историческому центру города, основанного Юрием Долгоруким в 1152 году. Князь закладывал его как будущую столицу Северо-Восточной Руси, или Владимиро-Суздальского княжества. По периметру крепостные укрепления Переславля-Залесского достигали 2,5 километров.

Ни один другой город княжества, кроме Владимира, не мог похвастаться такими размерами. Внутри крепостной стены находились княжеские терема, в которых позже родился правнук Юрия Долгорукого — Александр Невский, а рядом с ними — Спасо-Преображенский собор, в котором будущий полководец и дипломат принял княжеский постриг.

Во время княжеского пострига Александру и его брату Федору с молитвой подрезали локоны, а после совершения обряда отец вручил сыновьям маленькие мечи, сказав, что теперь они князья, которые должны быть грозны к врагам, но милостивы к своим. В восемь лет юного князя уже брали на сражения, чтобы он на опыте постигал премудрости военного дела, наблюдая за ходом сражений под присмотром наставника.

Спасо-Преображенский собор, как и сам город, был заложен Юрием Долгоруким в 1152 году. Видно, что стены собора испещрены многочисленными крестами и даже надписями. Предки оставляли там свои «послания» на стенах собора в надежде на божью помощь и людскую память.

Переславль-Залесский для Петра I тоже сыграл особую роль. Город стоит на реке Трубеж, а впадает она в Плещеево озеро, поражающее своими размерами — 50 квадратных километров. Здесь Петр начал строить потешный флот. К маю 1692 года на Переславское озера было спущено около сотни судов разных типов: баркасы, яхты, галеры.

Приехав в Переславль-Залесский в 1722 году, император застал оставленные здесь суда в плачевном состоянии. Приказал навести порядок. Поручение исполнили, собрали все корабли к одном месте, но случился пожар, от которого уцелел единственный баркас. Его можно будет увидеть после реставрации в музее «Ботик Петра I» — филиале Переславльского музея-заповедника.

После команда отправилась в Горицкий Успенский монастырь. В 1382 году хан Тохтамыш разорил Переславль, а вместе с ним и монастырь. В музее им рассказали историю чудесного спасения от врагов жены Дмитрия Донского с малолетним сыном. Переяславцы посадили княгиню на лодку и вывезли на середину Плещеева озера. Озеро окутал густой туман, который укрыл княгиню от врагов. Тохтамыш с войском ушел, так и не найдя беглянку. А Евдокия в благодарность за спасение восстановила Горицкий монастырь.

Гораздо более поздняя постройка в монастыре — Успенский собор. Его возвели в эпоху Елизаветы Петровны. Путешественники увидели там необыкновенный резной золоченный иконостас в стиле барокко, выполненный под руководством московского мастера Якова Жукова. В высоту иконостас достигает 19 метров, в ширину — шесть.

Сплав по Нерли до тропы Сергия Радонежского

Из Переславля-Залесского команда отправилась в село Лось. Водный этап им помогала провести компания «Старые друзья». Она предоставила снаряжение, накормила обедом и даже устроила посвящение в туристов-водников для всех новичков в команде — уже после того, как участники проекта преодолели 23,5 километра по воде.

Часть маршрута в этом году пролегала по реке Кубрь, часть — по Нерли. Грести пришлось усиленно, потому что в отличие от Дона, по которому сплавлялись в прошлом году, скорость течения показалась нулевой. Особенно сложным оказался отрезок в четыре километра, где пришлось продираться сквозь заросли кувшинок и прочей речной флоры. Зато на берег путешественники выходили с чувством удовлетворения: «Мы сделали это!»

От «Хором» Древней Руси до QR-кодов

С берега Нерли команда отправилась на Велю — реку, на которой стоит село Святогорово. В поселении никто постоянно не живет, но всегда рады туристам. Расположились путешественники в «хоромах». Стены из толстых бревен, крыши с коньками, окна украшены резьбой, а внутри — печь, большой общий стол в центре зала, на стенах — охотничьи трофеи. Можно набрать воду из родника, а при желании и попариться в настоящей русской бане.

За ужином послушали увлекательный рассказ археолога Татьяны Новоселовой, заведующей научно-фондовым отделом Сергиево-Посадского музея-заповедника. Она рассказала про находки во время раскопок в этих краях и что за ними стоит. Например, показала глиняный артефакт, который, вероятнее всего, использовался для плетения шнурков.

Именно эта версия принята за рабочую. Упомянула Татьяна и про «домовину» Бабы Яги и гипотезу, связанную с этим фольклорным персонажем: не зря говорят, что она «упирается носом в потолок». Она выступала проводником из мира живых в мир мертвых, так что дом у нее должен был быть соответствующий. И нечто подобное археологи обнаружили: очень низкие срубы, по которым можно предположить, что сказка ложь, да в ней намек, кто познает тем урок.

Несмотря на то, что сейчас Святогорово является туристическим приютом, деревня имеет более чем семивековую историю. Рядом проходит паломническая тропа, где раньше ходил Сергий Радонежский.

По преданию он искал здесь места для скитов, а после основания Лавры ходил по долине реки Вели в Дмитров. Теперь любой желающий может выйти по ней к кресту, установленному в память о преподобном святом. На нем вырезан текст: «Поклонись древней Земле предков наших, помяни их в молитвах своих».

Рядом с селом находится подворье Борисоглебского мужского монастыря. Часовня Святителя Николая и святой источник. Севернее Святогорова на урочище Лебедево располагается ключ имени Сергия Радонежского.

Осмотрев окрестности, команда двинулась на велосипедах по паломнической тропе в Сергиев Посад. От Святогорова до Троице-Сергиевой Лавры участникам предстояло проехать 35 километров. Маршрут пролегал через лес и включал крутые подъемы и спуски. Почти сразу после начала заезда пошел дождь. Дорога была размыта. Местами приходилось спешиваться.

«Первые 10 км было очень тяжело, потом тоже тяжело, но уже в удовольствие. Несмотря на усталость, мы улыбались и шутили», — поделилась впечатлениями участница команды Ирина Лозянова.

Велоэтап длился четыре часа. На нем команда спрятала три метки, еще три оставила в Святогорове. Именно там надо искать первую метку из 35.

Нужно отправиться в Святогорово и пешком или на велосипедах преодолеть паломническую тропу, по которой проходил велоэтап проекта. Найти место, изображенное на фото с одиноким велосипедом. На этом участке участники команды спрятали метку с QR-кодом, которая дает право на участие в розыгрыше серебряных слитков. Найдете — регистрируйтесь по QR-коду и станете первым претендентом на серебро.

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