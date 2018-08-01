Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка»

В пятницу, 3 августа, на улице Почтовой в восьмой раз пройдет ежегодный фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Впервые его организовали в 2011 году, с тех пор мероприятие приурочено к празднованию Дня города. Прио-Внешторгбанк всегда участвует в подобных праздниках.

Главное — творчество и качество

«Фестиваль призван показать рязанцам, какой должна быть уличная музыка: красивой, интересной, разнообразной и вполне профессиональной», — считают организаторы.

Тщательный отбор по-настоящему творческих исполнителей и коллективов с высоким качеством исполнения помог увеличить число зрителей с 2 тысяч в 2011 году до 10 тысяч в 2017 году.

На «Подбелку» приходят целыми семьями, среди зрителей можно встретить почетных граждан Рязани, руководителей культурных учреждений, космонавтов, актеров, первых лиц областного правительства и городской администрации.

У фестиваля уже сложился круг участников, любимых и ожидаемых публикой. Они выступают практически каждый год. Это группы «Парнас» и «Свадьба в Малиновке», баянист Игорь «Тапыч» Потапов, саксофонист Иван Ципорков, исполнитель песен русского рока Владимир Штефан. Именно на «Подбелке» впервые громко заявили о себе некоторые впоследствии популярные группы, например, «чеLOVEк» или «Оркестр летучих барабанщиков».

Рязанский банк поддержит рязанский праздник

С первого же года Прио-Внешторгбанк поддерживал фестиваль уличных музыкантов.

Созданный именно в нашем городе почти три десятилетия назад, банк проводит социальную политику, которая предусматривает поддержку городских мероприятий, создающих позитивное настроение у людей и помогающих им поверить в свои силы.

Как правило, это самые массовые народные гуляния — от ежегодного праздника проводов зимы «Душа моя Масленица» до театральных и молодежных фестивалей. Не удивительно, что и на «Подбелке» Прио-Внешторгбанк с самого начала считал нужным присутствовать, а пять лет назад впервые стал генеральным спонсором фестиваля.

В 2014 году, запомнившемся зимней Олимпиадой в Сочи, банк вручил победителям конкурсов фестиваля необычные призы — редкие юбилейные монеты и купюры, выпущенные Банком России специально к Олимпийским играм. Счастливчиками стали те, кто зарегистрировались в интернете как посетители фестиваля под определенными порядковыми номерами, а также победители фотоквеста, нашедшие и сфотографировавшие на фестивальной улице пять логотипов Прио-Внешторгбанка.

Ценные призы 2018 года

В нынешнем году на «Подбелке» Прио-Внешторгбанк снова предлагает рязанцам выиграть памятный приз. Это набор денежных знаков Банка России «Футбол 2018» (100-рублевая купюра и 3 монеты по 25 рублей), выпущенных ограниченным тиражом.

Победителей окажется целых пять. Чтобы принять участие в конкурсе, надо будет сфотографироваться с любым символом Прио-банка и выложить фото в комментарии к объявлению в группе Прио-Внешторгбанка «ВКонтакте». Естественно, участник конкурса должен быть подписан на эту группу.

Если у кого-то возникнет вопрос, что можно считать символом банка, вот подсказка: это может быть скульптура свинки-копилки на углу улиц Есенина и Горького, вывеска на любом отделении банка, банкомат или терминал, инкассаторская машина, рекламный щит или листовка.

В качестве победителей выберут авторов случайных комментариев. Для надежности можно сделать несколько комментариев с разными фото. При этом один участник сможет выиграть не более одного приза.

Итоги объявят на фестивале «Подбелка» и опубликуют в группе Прио-Внешторгбанка после 20:00 в тот же день. Получить приз можно будет на главной сцене фестиваля со стороны памятника Ленину.

Место и время встречи изменить нельзя

В преддверии «Подбелки — 2018» Прио-Внешторгбанк снова приглашает всех своих клиентов, неравнодушных к современной музыке, повеселиться вместе. Одним из хедлайнеров фестиваля станет кавер-группа «Балалайка 62», получившая на этой же сцене в прошлом году гран-при.

Всего же на всех сценах выступят 50 групп и исполнителей, 27 из которых отобрали при рассмотрении заявок. Начало выступлений на фестивальных сценах в 17:00.