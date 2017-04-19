«Прекратил существование как объект строительства». Почему снесли стадион «Агрокомплект»

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Начало нулевых оказалось одним из самых светлых периодов в истории рязанского футбола. Команда показывала симпатичный футбол и завоевывала медали, ее состав пополнился настоящей звездой в лице Василия Баранова, появился новый стадион. Последнее, впрочем, не от хорошей жизни. Центральному спорткомплексу с каждым годом все труднее было вписываться в рамки регламента Профессиональной футбольной лиги, и в 2001 году новое руководство клуба приняло решение о смене домашней арены.
Выбор частного владельца пал на бывший стадион Станкозавода в Приокском поселке. Полузаброшенный объект, вложив значительные средства, фактически отстроили заново. Требовалось успеть к началу сезона, поэтому арену «затачивали» под конкретные нужды команды мастеров — делать общедоступный спорткомплекс было просто некогда. Задачу выполнили: «Рязань-Агрокомплект» начала чемпионат-2002 на Медицинской улице, почти неизменно играя при полных трибунах.
Кроме мужчин-профессионалов, на новый качественный газон пускали только женскую команду, которая играла в Высшей лиге и порой забивала 12 мячей за матч. Уже позже арена приняла крупные детские турниры, на которые приезжали Никита Симонян и Вячеслав Колосков, Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов.
Полузаброшенный объект, вложив значительные средства, фактически отстроили заново
Постепенно «Агрокомплект» развивался. Построили третью трибуну с VIP-ложей, установили новое большое табло, начали продавать в кассе клубную атрибутику, заговорили о создании музея рязанского футбола… Но уже спустя несколько лет трибуны закрылись. Падение стадиона оказалось еще более резким, чем взлет. Руководство области в некотором смысле «национализировало» клуб и предложило ему переехать на собственные арены: сначала на ЦСК, затем на «Спартак». Там же транзитом через «Золотые купола» оказалась «Рязань-ВДВ». А стадион в Приокском, на несколько лет неожиданно оказавшемся центром футбола, стал невостребованным и превратился в обузу для оставшегося без клуба собственника.
«Я еще пытался как-то два года восстанавливать газон — потому что мне жалко было, как-то поддерживать: сторожи были у меня, следили за этим стадионом, — вспомнил в интервью
Падение стадиона оказалось еще более резким, чем взлет
Имеются в виду рабочие, которые весной 2017 года
Во-первых, нельзя было восстановить прежний «Агрокомплект». Ощущения, которые возникали у каждого прохожего, подтвердили специалисты. Заключение Центра исследований строительных конструкций и материалов больше похоже на диагноз или приговор: «Существует риск разрушения и угроза жизни и здоровью граждан», «Обследованный объект прекратил существование как объект капитального строительства», «Объект восстановлению не подлежит».
Во-вторых, построить на месте прежнего новый стадион также невозможно. Об этом уже несколько раз
Заключение больше похоже на диагноз: «Объект восстановлению не подлежит»
Вот и вышло, что собственники стали искать участку другое назначение. Сначала задумывались о развлекательном центре, но в итоге остановились на менее беспокойном варианте — жилых домах.
Означает ли это, что Московский район теперь уже точно остался без большого футбола, чей призрак бродил по разваливавшимся трибунам «Агрокомплекта»? Нет. Уже
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