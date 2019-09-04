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17:41, 4 сентября 2019 104

Праздник у нас, подарок – вам!

Праздник у нас, подарок – вам!

На день рождения к Кате мечтали попасть все ребята из двора. Ждали приглашения и предвкушали день. Ее родители, дружная и очень улыбчивая пара, всегда были рады гостям. Это чувствовалось интуитивно. Здесь с уважением относились к каждому, будь тебе 4 или 67. Но славились праздники в их доме не этим.

Детвора шла в гости с подарками, а возвращалась домой… с цветными свертками. И часто сюрпризов и презентов у всех гостей было даже больше, чем у именинницы. В семье Кати есть традиция — с пустыми руками никто не уйдет. Викторины, подвижные игры и самое любимое: когда завязывают глаза, в руки дают ножницы, напротив натягивают шнурок с привязанными к нему кульками. Задача — срезать себе подарок. Идея в том, что в распаковке всегда сюрприз, спрогнозировать его невозможно.

Делиться подарками в собственный праздник — это сродни угощению гостей, ответу улыбкой на улыбку, желанию поделиться радостью.

В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие. И впервые за все время его существования у рязанцев есть возможность приобрести участок на уникальных условиях.

Первые три семьи, которые оформят сделку в сентябре, получат скидку 10% на земельный участок. Разницу в стоимости как раз можно потратить на сюрприз самому себе: беседка, ландшафтный проект, дизайн детской…

«Этот подарок для наших будущих соседей. Для тех, кто приглядывался, раздумывал, практически решил строить свой дом в „Снегирях“, но по разным причинам откладывал покупку. Приходите к нам на день рождения, получайте свои „цветные свертки“ и становитесь частью дружного, красивого и комфортного загородного поселка в 10 минутах от Рязани», — рассказали в организации.

Подробности по телефону +7 (4912) 52-20-52.


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