Портал Superjob присудил Прио-Внешторгбанку звание «Привлекательный работодатель», сообщает пресс-служба кредитной организации.

На вопросы журналиста ответила руководитель службы управления персоналом Прио-Внешторгбанка Анна Чечкова.

По каким критериям он вас оценивал?

Главные критерии связаны с отсутствием жалоб на работодателя во время публикации вакансии на портале и в течение шести месяцев после трудоустройства. Еще один значимый параметр — предлагаемый уровень зарплаты. Он должен быть не ниже среднерыночного для города.

Какие качества вы сами считаете важными для хорошего работодателя?

Сегодня очень важно, чтобы работодатель четко выполнял обязательства перед работниками. Все выплаты должны быть официально оформлены, дополнительно затраченные время и усилия должны справедливо оцениваться. Всегда важно, чтобы коллеги были дружелюбными, охотно помогали друг другу в решении задач. Большинство людей ценит возможность идти на работу с радостью.

Что в целом отличает банк на рынке труда?

Новые сотрудники отмечают, что в коллективе банка собрались люди с высоким уровнем квалификации. При этом очень важно, чтобы более опытные коллеги помогали развиваться в профессии.

В оплате труда у нас есть правило: уровень оклада работников растет вместе с уровнем их квалификации. Премия привязана к показателям, которые хорошо работающий сотрудник всегда выполняет. Они находятся в зоне его ответственности, достижимы и понятны.

Корпоративная культура поддерживает здоровый баланс работы и личной жизни, когда переработки — это исключение из правил.

Сейчас в банках важно развивать корпоративную культуру, направленную на клиента. Как вы реализуете этот принцип?

Традиционно руководство банка ценит и уважает своих сотрудников не меньше, чем клиентов. Уважение — тот принцип, который действует в отношениях между работниками на всех уровнях управления.

Известно, что отношение к сотрудникам в итоге отражается на их работе с клиентами. Если они в целом довольны своей работой в банке, клиент это на себе обязательно почувствует. Верно и обратное.

Вы оцениваете уровень удовлетворенности сотрудников своей работой?

Да, мы отслеживаем уровень вовлеченности работников и уровень их удовлетворенности трудом с помощью ежегодного опроса. Недавнее исследование показало, что наши сотрудники склонны рекомендовать Прио-Внешторгбанк как хорошего работодателя.