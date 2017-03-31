Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

В Прио-Внешторгбанке прошел первый в этом году семинар для предпринимателей «Системы налогообложения, их различия, плюсы и минусы». Цикл подобных мероприятий банк (выполняющий роль центра компетенций для своих клиентов и рязанского бизнеса в целом) проводит постоянно. Запись на них для всех предпринимателей остается свободной. Пользу этих встреч, отличающихся всесторонним обсуждением практических вопросов, неоднократно отмечали должностные лица и эксперты на всех уровнях.

29 марта семинар, посвященный системам налогообложения, провел руководитель СБК «Профит» Андрей Жильцов.

Как выбрать систему налогообложения

Предприниматели узнали о том, какими особенностями обладает общая система налогообложения, чем отличаются от нее системы специальные — упрощенная (УСН), рассчитываемая по двум схемам, система единого налога на вмененный доход (ЕНВД), а так же работа через патент. Каждый вариант сопровождался практическими расчетами налоговых затрат при разных видах деятельности. Подробно оказались рассмотрены особенности начисления налога на добавленную стоимость (НДС).

В первую очередь Андрей Жильцов затронул вопрос, который задает себе любой инициативный россиянин, начиная собственное дело: регистрировать ООО или остаться индивидуальным предпринимателем? Часто на выбор влияют не только экономические соображения. Например, тесное взаимодействие с такими партнерами, которые требуют взаимного учета НДС с помощью счетов-фактур, может побудить бизнес к регистрации юридического лица.

Как выгода той или иной системы зависит от структуры затрат

Общение на семинаре постоянно проходило в практическом ключе — рассматривались варианты выбора между разными системами, просчитывались преимущества и недостатки УСН и ЕНВД. Оказалось, что необходимо учитывать вид деятельности ООО или ИП — у торговли, производства и сферы услуг разные структуры затрат.

Например, НДС подталкивает к переходу на упрощенную систему налогообложения тех предпринимателей, где больше всего затрат идет на зарплату сотрудников — например, в сфере производства или услуг. Чтобы не платить с зарплат сначала НДС, а потом еще и социальные платежи, работодатель выбирает УСН.

Выступающий дал рекомендации индивидуальным предпринимателям по выбору режима налогообложения при упрощенной системе (УСН), когда выгодно применять 6% ставку к доходам, а в каких случаях предпочтительней учитывать и расходы.

Отдельной темой на семинаре проходили нюансы, о которых многие предприниматели не задумываются — например, уменьшение налоговых начислений при приобретении автомобилей бизнесом, находящимся на особых системах налогообложения. Кроме того, если у индивидуального предпринимателя нет наемных работников, у него есть прямая выгода в виде возможности полного зачета своих страховых платежей при уплате «доходной» УСН .

Практическая польза для предпринимателей — прежде всего

После выступления Андрею Жильцову задавали вопросы, и ответы также носили характер практических советов — например, как регулируется налогообложение кооперативов и некоммерческих организаций, или какие пересчеты надо делать правила при расширении бизнеса и расширении площадей в новых точках.

Логическим дополнением к основной теме семинара стало предложение сервиса «Мои документы» зарегистрировать всех участников в его информационной интернет-системе. Выслушали они и краткий рассказ об услугах, которые бизнес может получить через МФЦ.

Прио-Внешторгбанк продолжит организацию семинаров по актуальным для рязанского бизнеса вопросам, помогая своим клиентам и вообще предпринимательскому сообществу повысить свою компетентность и шансы в конкурентной борьбе.