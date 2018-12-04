Почему нельзя «морозить» цены и снижать ключевую ставку ЦБ?

Нередко вернувшись из магазина и оставив там круглую сумму, мы недоумеваем: почему такими темпами растут цены?

Почему этот бешеный рост никак не соотносится с нашими зарплатами?

Чтобы не нервничать по этому поводу каждый раз, любому человеку лучше однажды найти ответы на эти «вечные» вопросы.

Финансовая грамотность — не такая уж сложная наука. Если разобраться, несложно понять и другие взаимосвязи: например, между ценами в магазине и процентными ставками на кредит.

Не менее важно выяснить и роль Центрального банка, главного финансового регулятора, во всех этих процессах.

Чем опасна ценовая «зима»?

Наверное, нет такого покупателя, который не мечтал бы о заморозке цен на товары и услуги. С обывательской точки зрения кажется, что это довольно просто: правительству достаточно подписать соответствующий документ.

Но нет. Долго продолжатся такой «рай» не может. И пример тому: магазины 80-х годов периода Советского Союза, когда витрины пустовали, а нужный товар можно было только «достать» или отстоять за ним длинную очередь.

Попробуем разобраться, почему так происходило. Допустим, в магазинах детских товаров большей популярностью у покупателей пользуются зимние комбинезоны, а не текстильные пальто. Родители оценили удобство комбинезонов и перестали покупать пальто. На финансовом языке это значит, что спрос на пальто упал, и грамотные предприниматели сократят (или вовсе прекратят) завоз этого товара в магазин, сделав ставку на комбинезоны. Цена на невостребованный товар упадет. Экономическое равновесие восстановится.

Но если цены заморозить, цена уже не будет зависеть от спроса. И предприниматель потеряет резон регулировать завоз. Полки с комбинезонами опустеют, достать их можно будет только по блату.

Зачем нужна низкая инфляция?

Чем же еще, кроме дефицита, чревато снижение цен (на языке экономики — дефляция, инфляция, напомним, — это повышение цен)?

Вновь обратимся к простым примерам: если потребитель понимает, что завтра банка сгущенного молока будет стоить дешевле, чем сегодня, конечно, он отложит покупку до наиболее выгодного для него момента. И так по всей стране.

Это значит, что производитель этого сгущенного молока не получит запланированный доход. Не сможет закупить сырье, выплатить зарплату своим сотрудникам и так далее. Наступит стагнация. То есть для экономики и для населения в целом дефляция — скорее зло, чем благо.

В экономике есть твердое правило, не требующее доказательства: при стабильной небольшой инфляции экономика растет, увеличиваются и доходы населения. Это один из драйверов роста экономики. Стабильный уровень инфляции позволяет предприятиям планировать свою деятельность, запускать новые бизнес-проекты, развиваться и расти. То же самое и о потребителях. Эксперты считают, что для России 4% — оптимальный уровень годовой инфляции.

Поэтому одна из основных задач Банка России, как утверждает Алексей Заботкин, директор департамента денежно-кредитной политики банка, — обеспечить эту ценовую стабильность, удержать инфляцию вблизи 4%.

«Низкая, предсказуемая инфляция является необходимым условием для сохранности доходов и сбережений. Все решения по ключевой ставке, которые принимает совет директоров Банка России, направлены на достижение нашей цели по инфляции», — сказал он изданию «Медиакорсеть».

Идеальный вариант — инфляция до 4%

В прошлом году в России инфляция составила 2,5%. Это рекордное значение для нашей экономики. По итогам нынешнего года потребительская инфляция, по мнению экспертов, будет на уровне 3,8-4,2%.

Поэтому задача Центробанка — удержать рост цен вблизи целевого уровня. На языке финансов это называется таргетированием инфляции, (англ. target — цель), то есть объявлением главной цели по инфляции.

Но важно понимать, что 4% — это усредненное значение корзины потребительских товаров и услуг. Что-то подорожает больше, что-то меньше.

Из чего складывается уровень инфляции?

Понимание того, что 4% — это усредненный уровень, поможет разобраться и в статистических данных. Не секрет — очень часто нам кажется, что цены в магазинах растут гораздо быстрее, чем обещает Центробанк. Но при этом мы имеем в виду набор определенных товаров и услуг, упуская из виду другие, которыми мы не пользуемся или пользуемся очень редко.

Однако статистика учитывает не только цены на наш любимый йогурт, но и на остальные товары, в том числе и на те, что стали дешевле. В сумме удорожание продуктов и услуг сохраняется в целевом диапазоне 3-4%.

Более того, есть еще один нюанс: у каждого потребителя — своя инфляция. Она может зависеть от уровня доходов (и тогда вы покупаете импортную продукцию, стоимость которой связана с курсом валюты), от гастрономических предпочтений (например, у вегетарианцев инфляция свободна от цен на мясо).

В нашей стране уровень инфляции измеряется так же, как и в большинстве стран мира. Формируется потребительская корзина, состоящая из более 500 продуктов и услуг, необходимых человеку. Далее учитывается частота их приобретения (продукты питания — это товары первой необходимости, их мы покупаем гораздо чаще, чем одежду или автомобиль).

Как Центробанк контролирует инфляцию?

Банк России выступает за стабильную низкую инфляцию. Но как осуществляется этот контроль? Говоря языком науки о финансах, это достигается с помощью реализации денежно-кредитной политики или монетарной политики (англ. monetary policy). Для этого есть конкретный инструмент — ключевая ставка.

Это процент, под который коммерческие банки занимают деньги у ЦБ или, наоборот, кладут их туда. Важно как можно точнее определить уровень ключевой ставки, учитывая конкретные экономические условия и обеспечивая целевые границы инфляции. Чтобы экономика развивалась и росла.

Ключевая ставка как гравитация

Ключевая ставка определяет стоимость денег. Чем она выше, тем дороже кредиты и дороже деньги. В такой ситуации мы сто раз подумаем, перед тем, как взять в кредит новый телевизор или мебель. А то и вовсе повременим, подождем, пока ставка на кредит станет более доступной. Спрос снижается и, соответственно, инфляция.

Или противоположный пример: во время снижения ключевой ставки деньги становятся более доступными, и потребительский спрос растет. Экономическая активность населения увеличивается. И рост спроса непременно приведет к росту инфляции.

Конечно, влияние ключевой ставки на уровень цен не происходит вдруг. Как правило, изменения происходят в течение 3-6 кварталов. Эксперты называют ключевую ставку гравитацией: ее не видно, но она есть и на все влияет. Каждый потребитель сталкивается с ней ежедневно: в продуктовом магазине, в банке, когда мы открываем вклад или берем кредит.

Почему нельзя снизить ключевую ставку?

Если с помощью ключевой ставки можно влиять на цены, то почему бы ЦБ не снизить ее, чтобы у людей появились деньги и они могли позволить себе больше товаров и услуг? Вполне закономерный вопрос обывателя.

Эксперты в таком случае задают встречный вопрос: к чему приведет потребительская активность человека, если население заполонит магазины?

Да, спрос превысит предложение, а цены тут же вырастут. То есть инфляция увеличится. От этого пострадает и экономика в целом, и среднестатистический потребитель. Тем более, что снижение ключевой ставки не всегда означает удешевление банковских кредитов. Аналитики кредитных организаций могут принять и другое решение: поднять свои ставки.

Как посчитать личную инфляцию?

Каждый человек может составить свою потребительскую корзину, а значит — посчитать уровень личной инфляции.

В личную корзину важно включить товары и услуги, необходимые вам с постоянной периодичностью: продукты питания, одежду, услуги, лекарства, развлечения и так далее.

Затем составьте таблицу, в которой вы будете фиксировать цены ежемесячно — хотя бы на протяжении года, чтобы результат расчетов был корректным (например, осенью овощи и фрукты стоят дешевле, чем зимой и весной).

Разделив стоимость итоговой корзины на стоимость корзины, каковой она была в начале ваших наблюдений, получите личный индекс инфляции.