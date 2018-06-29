По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди

Эпоха великих финансовых махинаций в России осталась в «лихих 90-х». Уже более 20 лет не существует МММ и «Властилины», но мошенники продолжают зарабатывать на стремлении граждан к легкому обогащению. Более того, впервые за последние четыре года Центробанк зафиксировал настоящий всплеск активности финансовых пирамид: за первый квартал 2018 года специалисты ЦБ выявили 45 таких организаций, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Может показаться, что рост активности идейных последователей Мавроди объясняется благоприятными условиями для мошенничества, но это не так. Ситуация прямо противоположная — усиленный контроль в финансовой сфере позволяет пресечь такой лохотрон еще в зачатке.

Новые схемы

Напомним, финансовые пирамиды работают за счет постоянного привлечения денежных средств. Людям обещают высокие проценты по вкладам, которые не может предложить ни один настоящий банк. В пирамиде первые участники получают доход за счет вкладов последующих членов структуры. В большинстве случаев истинный источник получения дохода скрывается, а декларируется вымышленный или малозначимый. Чтобы создать видимость честной работы, первые участники могут получить какие-то деньги. Но радоваться не стоит: набрав достаточную сумму, организаторы лохотрона исчезают в неизвестном направлении, оставляя участников ни с чем.

Современные финансовые пирамиды уже не могут позволить себе годами набирать клиентов, чтобы потом обобрать их до нитки. Главное в работе мошенников — скорость. Преступники буквально за три месяца «выкачивают» деньги из населения, а потом закрываются и пытаются скрыться. Все это делается для того, чтобы не привлечь внимание правоохранительных органов и избежать ответственности.

Вычислить такие компании легко — у мошенников нет лицензии на финансовую деятельность. Проверить ее наличие можно на сайте Центробанка. Ну, а если ее нет, то можно однозначно заключить — перед вами мошенники.

Согласно данным Банка России, большинство компаний работают под видом общества с ограниченной ответственностью. Всего в первом квартале 2018 года специалисты ЦБ обнаружили 27 таких пирамид. Также было найдено девять кредитных потребительских кооперативов, восемь интернет-проектов и одно потребительское общество.

Подход к работе с клиентами также меняется. Преступники максимально используют трендовые темы, например криптовалюты (биткоины) и технологии для ICO. Расчет прост: чем более современный тренд предлагают мошенники, тем проще привлечь наивного вкладчика, услышавшего отдаленно знакомые, но такие модные понятия. Главное — красиво завернуть пустышку в фантик.

«С распространением технологий затраты создателей схем сводятся к минимуму. Ведь когда в Интернете просят деньги будто бы на новые разработки, главное — обладать хорошими дизайнерскими либо презентационными навыками, чтобы сделать красивую картинку и продать ее», — цитирует директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха портал « Город55 ».

Еще одно серьезное отличие современных схем в том, что организаторы почти не выплачивают дивиденды некоторым клиентам для поддержания легенды. Теперь вся работа с клиентурой идет в Интернете, всегда можно сослаться на проблемы с банковским переводом или зависание компьютера. Помогает тут «хайповость» проектов — обещая клиенту огромный куш, призывают его немного подождать.

Большинство идейных наследников МММ сейчас работают с молодежью. Новое поколение хочет заниматься собственным делом, при этом прикладывая как можно меньше усилий. Этим и пользуются мошенники. Также им помогают низкая финансовая грамотность населения.

«Это история про то, что, несмотря на всякие технические новации, по сути своей мошенничество несильно меняется. Появляются новые инструменты, а сам подход остается прежним. В первую очередь, надо втереться к человеку в доверие, польстить „клиенту“, рассказав ему, что он самый талантливый, самый умный, нарисовать блестящие перспективы. Это торговля мечтой, а в основе игра на инстинктах — жадности, лени, а иногда — безысходности», — отмечает Валерий Лях.

Липовый франчайзинг

Кроме схем наподобие МММ, становятся популярными и новые способы незаконного отъема денег у граждан, например так называемое франчайзинговое мошенничество. Вместо заоблачных процентов клиенту предлагают липовый бизнес, который якобы приведет человека к обогащению, но следует обратный результат. Схема получается несколько эффективней классической пирамиды — люди не сразу ждут прибыли, не сразу осознают неэффективность бизнес-модели. Все это позволяет преступникам выкачать максимальное количество денег из людей.

Если вступил в пирамиду

К сожалению, вернуть деньги из финансовой пирамиды практически невозможно. Мошенники работают вне правового поля, поэтому спасти свои средства законными средствами, скорее всего, не выйдет. Злоумышленники ведут себя как бродячие циркачи — гастролируют по разным городам, оставаясь в каждом совсем ненадолго. При этом меняется вывеска, липовый директор компании и предложение клиентам, но суть остается прежней.

Именно из-за таких преступных гастролей и связан всплеск выявления пирамид в 2018 году. С годами компаний не становится больше, просто их часто раскрывают. Помогают в этом граждане, сообщающие в Центробанк о работе подозрительных сайтов и фирм, напоминающих пирамиды. Так, за первый квартал специалисты ЦБ заблокировали 328 мошеннических сайтов. За такой же период 2017 года — 163.

Полностью искоренить финансовое мошенничество невозможно, особенно со стремительным развитием информационных технологий. Однако существует несколько действенных мер, к которым прибегает Банк России.

«Если мошенники работают в Интернете, то чем больше препятствий мы им ставим, блокируя сайты, вынуждая провайдеров проверять информацию и рекламу, которую они размещают, тем больше нелегалы несут расходов — им приходится вкладывать ресурсы, чтобы менять сайты, их дизайн, внедрять новые технические разработки и т. д. Расходы растут, окупятся они или нет — непонятно, а риск уголовного преследования высок», — отмечает Валерий Лях.

Волк в овечьей шкуре

Важно понимать, что не стоит доверять даже компаниям, которые довольно длительный срок работают на рынке, рекламируются из каждого утюга и имеют легальный бизнес. Пример — рязанская «ДВК». В середине 2000-х фирма продавала компьютеры и оргтехнику в кредит, имела несколько магазинов в Рязани и соседних областях, в общем, была на слуху. Одновременно с этим компания принимала деньги у населения и юрлиц под векселя, обещая до 21,5% годовых, что должно было вызвать некоторые опасения.

Рязанцы исправно несли деньги, порой отдавая все свои сбережения. Осенью 2008 года «ДВК» внезапно прекратила деятельность, оставив с носом тысячи клиентов в Рязани, Туле, Иванове и Владимире.

Таким образом, финансовой пирамидой оказалась довольно респектабельная компания, несколько лет работавшая на рынке.

А что дальше?

Центробанк вместе с правоохранительными органами продолжает искать новые способы борьбы с финансовыми пирамидами и другими мошенниками. Налицо тенденция миграции преступных схем в Интернет, поэтому идет разработка специализированных программ, начата работа с большими объемами данных.

«Рассчитываем к концу года подготовить своеобразный обзор, карту распространения нелегальной деятельности по стране. Такими аналитическими материалами смогут пользоваться правоохранительные органы, они будут применяться для информирования населения об угрозах на рынке псевдофинансовых услуг, чтобы люди не попадались на удочку мошенникам», — резюмирует эксперт.

Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит следовать элементарным правилам. Прежде чем вкладывать средства, обязательно проверьте, легально ли работает организация. Это можно сделать на сайте Банка России . Если в списке фирмы нет, то нужно держаться от нее подальше. Постарайтесь получить базовые знания по экономике и финансам, развивайте свою финансовую грамотность . Никогда не вкладывайте деньги в неизвестный проект.

Запомните: чем больше доходность сделки или финансовой операции — тем выше риск. Поэтому следует внимательно изучить информацию, прежде чем нести куда-то свои кровные.