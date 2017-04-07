По дороге на соревнования. Как сделать перевозки детей безопасными?

Автокатастрофа в Луховицах, в которой 25 марта погибло трое рязанских детей, ехавших с тренером на соревнования, поразила тысячи рязанцев. Администрация спортшколы «Сокол», где занимался один из погибших подростков, сразу же заявила о своей непричастности к поездке. Но после ЧП, когда эмоции немного успокоились, появился другой вопрос: «А могут ли быть перевозки детей безопасными? И что для этого надо сделать?»

Музыкальные, спортивные, творческие — тысячи детей в стране ежедневно отправляются участвовать в конкурсах. Без этого невозможно получить разряд, завоевать престижные награды, да и просто доказать себе и родителям, что ты сильный и талантливый и что ты можешь…

«Это обычная практика, что тренер берет с собой своих воспитанников», — делятся с RZN.info родители-рязанцы. Каждый тренер, которому «не все-равно» сам ищет, на какие соревнования можно отправиться с детьми. И родители отпускают с ним детей, ведь в профессиональном спорте талантливый ребенок, проводящий ежедневно многие часы с тренером или преподавателем, становится ему родным.

«Дочка всерьез занимается музыкой. Несколько лет назад она ездила на музыкальный конкурс в Финляндию. Всего поехало четыре ребенка в сопровождении преподавателя. Такие поездки очень нужны, ведь для ребенка это шанс выйти на совершенно иной уровень, сравнить свое мастерство с другими, увидеть новые горизонты и пути развития». — делится Елена, мама 15-летней Насти.

Безопасна ли была эта поездка? Елена уверена, что да. А что говорит закон? Документ, в котором прописана безопасность перевозки детей — постановление правительства России от 17 декабря 2013 года N 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

правила перевозок распространяются только на группы, в которых не меньше 8 человек

Правила регламентируют большинство аспектов передвижения: начиная от требований к перевозчику и автобусу и заканчивая допустимым временем в дороге, наличием в группе врача и специально организованного питания. При этом ответственность за жизнь и здоровье детей возлагается на руководителя группы, который является должностным лицом, ответственным за безопасность детей.

«Если группа куда-то едет, то ответственность за здоровье детей на время следования возлагается на руководителя группы. При проведении соревнований за безопасность детей несет ответственность руководитель команды — тренер или кто-то еще, официально являющийся руководителем группы. Но нужно понимать, что за безопасность на дороге фактически отвечает водитель транспортного средства», — поделился с нами один из педагогов, регулярно организующий перевозки детей.

«По закону, если везешь куда-то детей, то должно быть письменное согласие родителей или нотариально заверенная доверенность. Но если ребенок поступает в какое-то учебное объединение — клуб, спортшколу, секцию — то при поступлении родители пишут заявление, которое одновременно является разрешением для поездки детей на соревнования, предусмотренные учебной программой. При этом спортшкола не несет ответственности за перевозку, поскольку она организует только учебный процесс. За безопасность в пути отвечает перевозчик»

Тем не менее, родители в любом случае пишут доверенность на имя того, кто сопровождает группу, независимо от того, входит ли поездка в учебный план или это разовая экскурсия.

«Мой сын ездил с классом в Калининград. Мы оформляли нотариально заверенную доверенность, в которой писали, что доверяем жизнь и здоровье сына классному руководителю, который сопровождает детей. Это нужно было из-за пересечения границ. А когда ездили по России: в Петербург, Владимир — то писали доверенность в свободной форме и у нотариуса ее не заверяли». — рассказал Сергей, отец 13-летнего Александра.

Если же следовать правилам, то отправиться в поездку будет непросто. Требования к перевозкам организованных групп детей очень жесткие. Например, нельзя передвигаться с 23 до 6 часов. Необходимо позаботиться о ночлеге в гостинице, заранее забронировав номера и оформив договор.

Кроме того, если дорога занимает более трех часов, в автобусе должны в обязательном порядке находиться наборы пищевых продуктов (сухих пайков и бутилированной воды) из особого ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Покормить детей в кафе нельзя. Брать с собой традиционные домашние бутерброды никто не запрещает, но сухой паек в автобусе все равно должен быть. И таких особенностей немало. По словам учителей, порой проще вообще не связываться с организацией поездки.

При этом правила перевозок распространяются только на группы, в которых не меньше 8 человек. Что касается перевозки меньшего количества детей, то тут нет никаких регламентирующих документов. Все строится только на согласии родителей. Поэтому если на соревнования или турнир по танцам едет команда из трех-четырех человек, то ничто не запрещает поехать на личном автомобиле тренера и не надо оформлять никаких специальных документов.

Тем не менее, едет ли в автобусе организованный класс или двух юных спортсменов везет тренер на своей машине, безопасность непосредственно в дороге обеспечивается лишь неукоснительным соблюдением Правил дорожного движения.

Но даже если будут соблюдены все требования и оформлены все до одного документы, никто не защитит на трассе от роковой случайности: лихача, вылетевшего на встречку, или не справившегося с управлением на скользкой дороге водителя.