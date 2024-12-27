В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов технологического колледжа проходили практику в строительной компании «Зеленый сад». Они работали электромонтажниками слаботочных систем.
Илья Костюков учится на третьем курсе по специальности «сетевое и системное администрирование».
«Практика в компании „Зеленый сад“ была интересной, — рассказал он. — Сначала занимался прозвоном проводов, определяя их исправность. Потом доверили более серьезную работу — на объекте „Еврокласс-4“ мы с ребятами подключали электричество на 26-м техническом этаже»
Данила Платонов и Иван Гетманский четверокурсники. Они учатся по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Для них это уже вторая производственная практика — первая была на заводе.
«В „Зеленом саде“ нам поручали разную работу. Например, мы протягивали кабели под видеокамеры, которые установлены в местах общего пользования, — поделился Данила. — А в конце практики мы изготавливали систему прогрева бетона на ЖК „Еврокласс-4“. Зимой это актуально»
Ребята отмечают, что в компании их встретили хорошо, закрепили наставников, которые помогали и подсказывали, если что-то было непонятно. Еще одним бонусом стала зарплата. «Зеленый сад» всегда оплачивает практику, которую молодые специалисты проходят в компании.
Кстати, Данина Платонов и Иван Гетманский выбрали профессию электромонтажников по примеру старших родственников: деда и отца. Этот путь ребята вполне справедливо считают престижным.
После получения дипломов все трое студентов планируют вернуться в «Зеленый сад» — уже на постоянную работу.
Первая зарплата и опыт работы. Студенты технологического колледжа рассказали о практике в «Зеленом саде»
В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов технологического колледжа проходили практику в строительной компании «Зеленый сад». Они работали электромонтажниками слаботочных систем.
Илья Костюков учится на третьем курсе по специальности «сетевое и системное администрирование».
«Практика в компании „Зеленый сад“ была интересной, — рассказал он. — Сначала занимался прозвоном проводов, определяя их исправность. Потом доверили более серьезную работу — на объекте „Еврокласс-4“ мы с ребятами подключали электричество на 26-м техническом этаже»
Данила Платонов и Иван Гетманский четверокурсники. Они учатся по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Для них это уже вторая производственная практика — первая была на заводе.
«В „Зеленом саде“ нам поручали разную работу. Например, мы протягивали кабели под видеокамеры, которые установлены в местах общего пользования, — поделился Данила. — А в конце практики мы изготавливали систему прогрева бетона на ЖК „Еврокласс-4“. Зимой это актуально»
Ребята отмечают, что в компании их встретили хорошо, закрепили наставников, которые помогали и подсказывали, если что-то было непонятно. Еще одним бонусом стала зарплата. «Зеленый сад» всегда оплачивает практику, которую молодые специалисты проходят в компании.
Кстати, Данина Платонов и Иван Гетманский выбрали профессию электромонтажников по примеру старших родственников: деда и отца. Этот путь ребята вполне справедливо считают престижным.
После получения дипломов все трое студентов планируют вернуться в «Зеленый сад» — уже на постоянную работу.