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Первая зарплата и опыт работы. Студенты технологического колледжа рассказали о практике в «Зеленом саде»
В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов технологического колледжа проходили практику в строительной компании «Зеленый сад».

В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов технологического колледжа проходили практику в строительной компании «Зеленый сад». Они работали электромонтажниками слаботочных систем.

Илья Костюков учится на третьем курсе по специальности «сетевое и системное администрирование».

«Практика в компании „Зеленый сад“ была интересной, — рассказал он. — Сначала занимался прозвоном проводов, определяя их исправность. Потом доверили более серьезную работу — на объекте „Еврокласс-4“ мы с ребятами подключали электричество на 26-м техническом этаже»

Данила Платонов и Иван Гетманский четверокурсники. Они учатся по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Для них это уже вторая производственная практика — первая была на заводе.

«В „Зеленом саде“ нам поручали разную работу. Например, мы протягивали кабели под видеокамеры, которые установлены в местах общего пользования, — поделился Данила. — А в конце практики мы изготавливали систему прогрева бетона на ЖК „Еврокласс-4“. Зимой это актуально»

Ребята отмечают, что в компании их встретили хорошо, закрепили наставников, которые помогали и подсказывали, если что-то было непонятно. Еще одним бонусом стала зарплата. «Зеленый сад» всегда оплачивает практику, которую молодые специалисты проходят в компании.

Кстати, Данина Платонов и Иван Гетманский выбрали профессию электромонтажников по примеру старших родственников: деда и отца. Этот путь ребята вполне справедливо считают престижным.

После получения дипломов все трое студентов планируют вернуться в «Зеленый сад» — уже на постоянную работу.