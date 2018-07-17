Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Российский рынок новостроек переживает непростые времена.

Вступившие в действие с 1 июля поправки в федеральное законодательство одновременно усиливают защиту дольщиков и усложняют жизнь строительным компаниям.

Что ждет потенциальных новоселов после введения новых правил игры, способны ли девелоперы работать в непривычных условия, как поведут себя цены на жилье?

На эти значимые для тысяч рязанцев вопросы в интервью RZN.info ответил гендиректор группы компаний «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

Встряска для рынка

Антон Сергеевич, как вступившие с 1 июля изменения в законодательстве скажутся на покупателях жилья?

На мой взгляд, основные последствия реформы таковы: объемы строительства снизятся. На сегодняшнем рынке есть немало мелких компаний, для которых возведение многоквартирных домов — это побочный бизнес. Они в дальнейшем вряд ли смогут реализовывать новые объекты.

Крупные застройщики также сократят объемы. При стабильном спросе, либеральных условиях кредитования и уменьшении предложения вырастут цены. Но когда это произойдет и насколько вырастет стоимость квадрата, говорить сейчас некорректно.

А как повлияют принятые поправки на деятельность застройщиков?

С 1 июля ужесточены требования к застройщикам, касающиеся финансовой состоятельности, опыта и репутации компании. Кроме того, теперь невозможно финансировать один объект за счет других, то есть так называемый котловой метод уходит в прошлое.

Усилена роль банков при сопровождении сделок с жильем и в расчетах с подрядчиками. Скорее всего, увеличатся расходы девелоперов на подготовку требуемой законом документации.

Понятно, что практически все издержки строительные компании будут вынуждены перекладывать на плечи дольщиков. Часть крупных компаний федерального уровня уже объявили о повышении цен.

Кто толкает цены вверх?

ГК «ЕДИНСТВО» будет проводить аналогичную политику?

Нет, мы пока не собираемся повышать цены. Более того, все наши акционные предложения продолжают действовать. На сегодняшний день нет четких разъяснений и указаний, касающихся применения новой редакции закона №214.

Если возникнет ситуация, при которой нам придется привлекать средства банков, то увеличение цен неизбежно. Сейчас мы строим исключительно на собственные деньги и средства дольщиков.

Кроме того, имея достаточный задел по строящимся объектам и выданным разрешениям на строительство, мы не собираемся выводить на рынок объекты, появление которых, исходя из сегодняшнего спроса, приведет к избытку предложения.

Надо понимать, что сейчас ситуация в сегменте строящегося жилья нестабильна. Если откладывать покупку, можно и выиграть, и проиграть.

Насколько я понимаю, кроме уровня спроса и цен на стройматериалы, стоимость квадратного метра при новых правилах игры будет зависеть и от политики банков?

Вы правы, один из важных ценообразующих факторов — стоимость денег для застройщиков. Когда говорят о том, что банки будут кредитовать застройщиков под 7%, то такой сценарий вероятен лишь при условии, если проект коммерчески успешен и предлагаемое жилье высоколиквидно. Но такая ситуация может сложиться далеко не по каждому объекту. А значит средняя ставка кредита может составить не декларируемые 7, а 10-15%. Следовательно, рост цен при таком раскладе неизбежен.

Готовность № 1

«ЕДИНСТВО» готово работать в новых условиях?

Безусловно, 12-летний опыт работы компании и ее мощный потенциал не дают нам право уходить с рынка и останавливаться на достигнутом. Мы в любом случае продолжим работать и при изменившихся реалиях. Сколько квадратных метров сможем одновременно строить, предсказать не берусь, но все возводимые дома будут гарантированно сданы в срок.

А какие жилые комплексы ГК «ЕДИНСТВО» начнет строить в ближайшие месяцы?

В этом году мы планируем начать строительство пяти домов в центре города. Речь, в частности, идет о новом доме на улице Полевой и многоквартирных домах близ управления рязанского троллейбуса и площади Мичурина. Новые очереди строительства в ближайшее время стартуют в ЖК «Ломоносов», «Видный» и «Скобелев».

На 1 июля, по данным Национальной ассоциации застройщиков жилья, по объемам завершенного строительства мы занимаем 14 место в России с 63,4 тыс кв м. Еще 50 тыс кв м мы сдадим до сентября. Всего в это году мы собираемся сдать 170 тысяч кв м жилья.

На сегодняшний день возводим 23 жилых дома общей площадью около 500 тыс кв м. В продаже сейчас находится около 4 тысяч квартир. Для нас это оптимальный объем при существующем спросе.

Что вы посоветуете потенциальным покупателям, опасающимся резкого скачка цен на рынке и столь же ощутимого уменьшения объемов предлагаемого жилья?

Людям не стоит паниковать. Покупка жилья — это не роскошь, а необходимость. Практически все девелоперы, работающие в Рязани — это местные компании. Их руководители и сотрудники живут в одном городе с вами и дорожат собственной репутацией. Вряд ли ответственный застройщик пойдет на необоснованное повышение стоимости квадратного метра.

Важно, чтобы условия работы на рынке не менялись по несколько раз в год и были пусть достаточно жесткими, но стабильными.

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