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12:23, 19 августа 2019 48
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Отвечает прокуратура. За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?

Отвечает прокуратура. За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Вопрос: За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?

Ответ: Налоговый вычет можно получить за любое лекарство, приобретенное по рецепту врача.

С 2019 года упрощен порядок получения социального налогового вычета по расходам на покупку лекарственных препаратов, выписанных по рецепту врача. Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 тысяч рублей. Потратить за год можно и больше, но вернут не более 15,6 тысячи рублей.

При этом в сумму 120 тысяч рублей входят также расходы на обучение, повышение квалификации, медицинские услуги и другие, предусмотренные действующим законодательством расходы в этой сфере.

Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств можно любым из двух способов:

  • По окончании года подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы.
  • До окончания года получить в налоговом органе уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет и с ним обратиться к своему работодателю (пока работник не получит весь вычет, бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ из зарплаты).

В обоих случаях необходимо представить подтверждающие документы: рецептурный бланк; платежные документы.

Подготовлено помощником прокурора Шиловского района Валерием Ермачихиным


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