Отвечает прокуратура. За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?

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Вопрос: За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?
Ответ: Налоговый вычет можно получить за любое лекарство, приобретенное по рецепту врача.
С 2019 года упрощен порядок получения социального налогового вычета по расходам на покупку лекарственных препаратов, выписанных по рецепту врача. Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 тысяч рублей. Потратить за год можно и больше, но вернут не более 15,6 тысячи рублей.
При этом в сумму 120 тысяч рублей входят также расходы на обучение, повышение квалификации, медицинские услуги и другие, предусмотренные действующим законодательством расходы в этой сфере.
Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств можно любым из двух способов:
В обоих случаях необходимо представить подтверждающие документы: рецептурный бланк; платежные документы.
Подготовлено помощником прокурора Шиловского района Валерием Ермачихиным
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