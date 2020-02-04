Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Вопрос: Должна ли я платить за вывоз мусора, если не заключала договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами?

Ответ: Да, вы обязаны вносить плату за вывоз отходов.

В силу ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта России обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

На территории Рязанской области региональным оператором является ООО «Эко-Пронск».

Согласно п. 148.1 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителю осуществляется на основании возмездного договора.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО, может быть заключен с исполнителем в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий.

В соответствии с п. 8.17 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» региональный оператор в течение одного месяца со дня заключения соглашения извещает потенциальных потребителей о необходимости заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО всеми доступными способами, в том числе путем размещения соответствующей информации на своем официальном сайте, а также в СМИ (указанные извещения ООО «Эко-Пронск» размещены 02.12.2019 г. ).

Региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора на 1-й год действия соглашения размещает одновременно в печатных СМИ, установленных для официального опубликования правовых актов органов государственной власти субъекта России, и на своем официальном сайте адресованное потребителям предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и текст типового договора.

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения предложения о заключении договора направляет региональному оператору заявку и документы. Оператор рассматривает заявку потребителя.

В случае, если потребитель не направил региональному оператору заявку и документы в указанный срок, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении договора на своем сайте (т.е. С 24.10.2019 г. ).

Таким образом, договор между вами и региональным оператором считается заключенным на условиях типового договора, в связи с чем вы являетесь потребителем коммунальной услуги и должные оплачивать ее предоставление.

Подготовлено помощником прокурора Ряжского района Татьяной Кареевой