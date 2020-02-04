Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором?

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Вопрос: Должна ли я платить за вывоз мусора, если не заключала договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами?
Ответ: Да, вы обязаны вносить плату за вывоз отходов.
В силу ст. 24.6 Федерального закона
На территории Рязанской области региональным оператором является ООО «Эко-Пронск».
Согласно п. 148.1 Постановления Правительства РФ
Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО, может быть заключен с исполнителем в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий.
В соответствии с п. 8.17 Постановления Правительства РФ
Региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора на 1-й год действия соглашения размещает одновременно в печатных СМИ, установленных для официального опубликования правовых актов органов государственной власти субъекта России, и на своем официальном сайте адресованное потребителям предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и текст типового договора.
Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения предложения о заключении договора направляет региональному оператору заявку и документы. Оператор рассматривает заявку потребителя.
В случае, если потребитель не направил региональному оператору заявку и документы в указанный срок, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении договора на своем сайте (т.е.
Таким образом, договор между вами и региональным оператором считается заключенным на условиях типового договора, в связи с чем вы являетесь потребителем коммунальной услуги и должные оплачивать ее предоставление.
Подготовлено помощником прокурора Ряжского района Татьяной Кареевой
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