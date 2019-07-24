Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

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Вопрос: Правомерны ли действия сотрудников медицинского учреждения по отказу посещения близкого родственника в реанимации?
Ответ: Медицинская организация обязана предоставлять возможность родственникам пациента посещать его в реанимации. С 9 июня 2019 года вступили в силу внесенные Федеральным законом
Теперь медицинская организация обязана предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Подготовлено помощником прокурора Рязанского района Анастасией Чумаченко по материалам сайта КонсультантПлюс
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