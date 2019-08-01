Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Вопрос: В нашем подъезде регулярно разрисовывают стены и лифты, поэтому жильцы решили установить камеру видеонаблюдения. Как это сделать, чтоб не нарушить закон?
Ответ: Вопрос об установке системы видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме решается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
Внеочередное общее собрание может быть инициировано любым заинтересованным собственником помещений многоквартирного дома. Решение по вопросу установки видеонаблюдения принимается большинством голосов от общего числа голосов собственников, принимающих участие в собрании, и оформляется протоколом.
Следует отметить, что с 9 июня 2019 года вступили в силу изменения в ст. 45 Жилищного кодекса РФ, согласно которым для признания собрания по вопросу установки видеонаблюдения правомочным достаточно, чтобы в нем приняли участие собственники или их представители, обладающие более чем 50% общего числа голосов.
Согласно ст. 46 ЖК РФ, принятое решение общего собрания собственников об установке системы видеонаблюдения будет обязательным для всех собственников помещений в МКД, в том числе для тех, кто не участвовал в голосовании.
На общем собрании необходимо выяснить заинтересованность жильцов в установке камер, определить их вид, количество и места установки, а также размер расходов на обслуживание системы видеонаблюдения и порядок доступа к полученной информации.
После монтажа системы видеонаблюдения необходимо будет установить информационные таблички, предупреждающие о ведении видеофиксации в целях безопасности.
Подготовлено старшим помощником Сасовского межрайонного прокурора Ольгой Киселевой
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