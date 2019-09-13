Отвечает прокуратура. Что делать, если без вашего ведома списали деньги с банковской карты?

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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Вопрос: Что делать, если без вашего ведома списали деньги с банковской карты?
Ответ: Согласно части 4 статьи 9 закона «О национальной платежной системе» банк обязан отправлять уведомления о каждой операции, совершенной с использованием электронного платежа.
Если держатель карты обнаружил списание средств с карты без его ведома, нужно связаться с банком по телефону, указанному на карте, а также попытаться заблокировать карту, чтобы деньги перестали списываться. После этого необходимо обратиться в банк с письменным заявлением.
В соответствии с частью 8 статьи 9 закона «О национальной платежной системе» банк обязан рассмотреть заявление в срок не более 30 дней со дня его получения. В случае если деньги списали по вине банка, клиент вправе обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении материального вреда и процентов за неправомерное удержание денежных средств.
Если будет установлено, что средства были похищены со счета карты в результате неправомерных действий третьего лица, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.
Подготовлено прокурором управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области Дмитрием Тимохиным
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