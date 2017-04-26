Отказ в перерасчете платы за отопление: в чем причина

В Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей от рязанцев поступают обращения с просьбой произвести перерасчет начислений за отопление. Причиной стала появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что зимой люди переплачивали за отопление и теперь имеют право на перерасчет. Однако на обращение с этой просьбой в теплосети они получают отказ.

Как разъяснили в МУП «РМПТС», информация, появившаяся в СМИ, была не верна. В ней говорилось, что при расчете стоимости тепла применялся повышающий коэффициент, который впоследствии был отменен. И в этой связи будет произведен перерасчет начислений. Однако в Рязани этот коэффициент не использовался, поэтому, как объяснили в РМПТС, оснований для перерасчета нет.

Тарифы на отопление поднялись по другим причинам. Первая — обычное повышение стоимости тепловой энергии. Второе — новые дифференцированные нормативы, которые вступили в силу с октября 2016 года. Они рассчитываются индивидуально для каждого дома и зависят от его технических характеристик, года постройки и материала стен. Поэтому жильцы некоторых современных кирпичных домов стали платить меньше. А у тех, кто живет в старых домах, расходы на отопление возросли. Новые нормативы действуют при отсутствии общедомового счетчика тепла, а в тех домах, где он установлен, стоимость отопления не изменилась. И эти начисления перерассчитываться не будут.

Чтобы проверить начисления по каждому конкретному дому, надо обратиться в рязанскую теплосеть, управляющую компанию или ТСЖ

Кроме того, в связи с окончанием отопительного сезона в теплосетях предупреждают о необходимости проверить долг за отопление. Если есть задолженность специалисты советуют ее погасить, чтобы дело не дошло до суда, общения с приставами и, как возможный итог, запрета на выезд за границу.

Еще один вопрос, на который в теплосетях обращают внимание рязанцев — это установка и проверка поквартирных счетчиков горячей воды. Участились случаи, когда малоизвестные в городе организации под различными предлогами навязывают людям досрочную проверку или принудительную замену установленных в квартирах счетчиков. При этом они ссылаются на якобы имеющиеся соглашения и договоры с МУП «РМПТС».