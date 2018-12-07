От детсадов до правительства. В регионе подвели итоги года «бережливого производства»

Итоги года «бережливого производства» в регионе подвели на Всероссийском форуме. Его специальным гостем стал профессор Мичиганского университета, автор бестселлера «Дао Тойота» Джеффри Лайкер.

В течение 2018 года принципы бережливого производства внедрялись во многих сферах: от детских садов до правительства, от учреждений здравоохранения до хлебозаводов.

В числе самых успешных проектов губернатор Николай Любимов отметил «Бережливую поликлинику», работу на производстве и в областном правительстве.

Так, региону удалось успешно реализовать более 100 проектов в правительстве, которые помогли сэкономить около четырех миллионов рублей бюджетных средств.

«Бережливый регион — это для нас не килограммы, рубли и прочие показатели. Это, прежде всего, люди, которые в итоге будут жить лучше, смогут без напряжения общаться с властью, соцзащитой, медициной», — подчеркнул Любимов.

На форуме около 2000 специалистов из 27 регионов России поделились лучшими практиками и достижениями, которые получили благодаря применению Lean-технологий в здравоохранении, промышленности, социальной сфере и правительстве.

В центре бережливых технологий Медуниверситета «Кайдзен центр» рассказали, как избежать семь видов потерь в ежедневной работе, оборудовать кабинет по системе 5s и оптимизировать процесс работы поликлиник в соответствии с принципами бережливого производства.

На кожевенном заводе с докладами о Lean-технологий выступили крупные российские автозаводы «LADA, Volvo».

Вместе с директором «Центра бережливого производства Рязанской области» Оксаной Любимовой Джеффри Лайкер оценил улучшения в работе кожзавода после внедрения «бережливых» технологий. Американский эксперт попросил не останавливаться на достигнутом: «Враг развития — высокомерие, поэтому нельзя зазнаваться, думая, что все уже хорошо. Всегда есть место для улучшений».

Параллельно с докладами и лекциями на форуме проводились практические воркшопы, которые позволяли попробовать инструменты бережливого производства в реальной практике.

Главным событием и итогом форума стала лекция Джеффри Лайкера. Он дал высокую оценку проделанной в Рязанской области работы по внедрению бережливого производства.

Лайкер предложил чаще экспериментировать, а не работать по шаблону. «Постоянное совершенствование — это постоянная командная работа над тем, чтобы обслуживать клиентов все лучше с каждым днем», — отметил специалист.

Оксана Любимова пообещала, что положительный опыт, полученный на форуме, будет обобщаться и популяризироваться.

«В течение 2018 года в Рязанской области велась масштабная работа по обучению лидеров групп и привлечению новых компаний. В программе приняло участи 75 организаций, обучены 1391 сотрудников. Сегодня мы видим систему, которая развивает людей, активно вовлеченных. По сути эта система и создает новый класс сотрудников, которые самостоятельно выявляют потери, формируют и поддерживают процесс непрерывных улучшений. Бережливое производство — это философия, некий набор инструментов современного управления. Мы поставили перед собой цель научить людей мыслить не процессами, а результатами. Форум показал — нам это удалось», — подчеркнула Любимова.