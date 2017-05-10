От болезни до революции. Что проповедовал патриарх на рязанской земле

7 мая Рязанскую область посетил патриарх Кирилл.

Он осмотрел Шостьенский женский монастырь, побывал в Касимове, встретился с врио губернатора Николаем Любимовым.

Во время визита предстоятель выступил с двумя большими речами: воскресной проповедью в сельском Никольском храме и обращением к жителям райцентра в кафедральном Вознесенском соборе.

RZN.info приводит слова патриарха

Проповедь:

— Четвертое послепасхальное воскресенье именуется неделей о расслабленном, потому что именно в этот день читается хорошо известное Евангелие об исцелении расслабленного при Овчей купели в Иерусалиме. Совершалось там каждый год чудо: ангел Господень как бы возмущал воду, приводил ее в некое движение, и те больные, которые постоянно находились там, страдающие различными недугами, старались первыми устремиться в эту купальню, потому что исцеление распространялось на того, кто первым зайдет в эту воду.

Наверное, неслучайно Господь даровал именно такое чудо, потому что можно себе представить, как тяжело человеку, тяжко страдающему, сконцентрировать все свои силы, чтобы первым достичь вожделенной воды. Зачем это Господу надо было? А потому что в этих усилиях проявлялась вере людей, их целеустремленность их надежда на исцеление. Тот, кто не мог проявить должного усердия, или кто, может быть, ленился его проявить, у кого не хватало терпения каждый день ожидать это чудо, неизвестно в какой день приходящее, — они не получали исцеление.

Господь помог расслабленному человеку (по-нашему — парализованному), у которого вообще не было никаких шансов первым окунуться в купель. 38 лет он лежал и не мог этого совершить, потому что двигаться сам не был способен, а человека, который бы помог ему, не было. За 38 лет никто не проявил желания помочь этому несчастному парализованному человеку первым войти в целебные воды, дабы получить от Бога исцеление.

И Господь Иисус Христос исцеляет этого человека. Это дает нам возможность именно сегодня подумать о том, какой смысл в человеческой болезни. Есть ли какой-нибудь смысл? Быть может, это просто неудачное стечение физических или каких-то генетических обстоятельств и условий, когда человек вдруг заболевает чем-то, или, может быть, просто постигшие его житейские неудачи? Может, болезнь — это бессмыслица? Она ведь вырывает человека из повседневной жизни, ограничивает его возможности, но какая польза может быть в этих обездвиженных людях?! Какая польза для них от всего того, что обрушилось — непонятно почему — именно на их головы?

У святого Василия Великого найдете замечательные слова: «Поражается тело, чтобы спасалась душа». Вот это и ответ всем тем, кто не видит смысла в болезнях и в скорбях, кто считает это случайностью, недоразуменикем или просто недостаточным развитием медицинской науки, которая, в представлении таких людей, в какой-то момент будет лечить человека от любых болезней. Но уже сегодня наиболее проницательные научные умы, в том числе и в сфере медицины, сомневаются в такой перспективе. Потому что стремительное научно-техническое развитие человеческой цивилизации сопровождается появлением новых страшных болезней, о которых еще вчера никто не мог помыслить, и те силы, которые заложены в человеческий организм, которые мы привыкли называть иммунитетом, перестают работать.

Поражаемся, читая исторические книги или даже хроники о том, как легко одевались люди в лютый мороз, как ходили без шапки, как некоторые ходили босиком, когда у многих не было теплой одежды, и задаем себе вопрос: а что же было тогда? Что, в наших широтах был другой климат? Отнюдь нет. Люди были здоровее, иммунитет был на порядок сильнее, чем у современного человека, и без антибиотиков они спасались.

То, что происходит с человеком, дает основания понимать, что при всем совершенно замечательном развитии медицинской науки, которая действительно сегодня помогает людям дольше жить и быть здоровее, болезнь, видимо, никогда не уйдет из человеческой жизни. И объяснить это можно только тем, что болезнь является каким-то особым фактором, содействующим духовному росту человека. Поражается тело, и спасается душа.

А почему так? А потому что в болезни человек обретает некую ограниченность или осознает свою ограниченность. В болезни человек нуждается в помощи, как тот расслабленный не мог сам сойти в воды Овчей купели. Кто-то должен был ему помочь, а это значит, что уж кто-то, а тот-то расслабленный не просто сознавал свою ограниченность — он жил в условиях этой абсолютной ограниченности.

И вот в этих условиях что может происходить с человеком, с его сознанием, с его психологией? Существует путь полного отчаяния: «Я ограничен, я ничего не могу» К примеру, не вижу, или не слышу, или не могу двигаться, или давление поднимается так, что работать не могу, или теряю присутствие духа от непонятно каких внутренних нервных реакций на окружающую среду — да мало ли почему происходит это ограничение человеческих возможностей, от которых люди страдают.

Но с другой стороны, человек, сознающий свою ограниченность, никогда не совершит самого страшного греха: он духовно не погибнет от гордыни. Потому что гордыня, в которой проявляется сама суть греха, ибо дьявол есть отец гордости, она всегда — от сознания силы, могущества, способностей, внешних данных, от положения, которого мы достигаем в обществе или просто среди окружающих нас людей. Болезнь как ничто иное ставит человека на место.

И чаще всего у болящего человека возникает потребность в центр жизни поставить кого-то другого. У того расслабленного был некто, кто мог бы помочь ему сойти в спасительные воды. У кого-то, может быть, прекрасный врач, на которого начинает надеяться такой человек, или близкие, которые разделяют его скорбь. Больной человек как бы выходит со своим собственным я из центра жизни и уступает этот центр другому. Он начинает жить, вольно или невольно, по Заповедям Христовым. Потому что все заповеди нарушаются оттого, что в центр жизни вместо Бога и ближнего мы самих себя поставляем и все силы направляем на то, чтобы только самим себе служить: своему процветанию, своей карьере, своему обогащению, обретению власти.

А больной человек во всем этом более не нуждается. Он не думает о карьере, он не думает о власти, он освобождается от многих грехов, но самое главное — нуждаясь в помощи, он кого-то другого рядом с собой поставляет, не столько физически, сколько духовно. Посмотрите, как больные люди смотрят на того, кто приходит к их постели, чтобы им помочь: с радостью, с надеждой. Свет в окошке — человек, пришедший к больному.

Но ведь никто из людей не помог расслабленному у Овчей купели Помог ему Бог. И, может быть, самое великое и прекрасное, что происходит в сознании больного человека, — когда он осознает, что его жизнь в руках Божьих. Это происходит тогда, когда человек сознает, что его болезнь смертельна.

Мне приходится время от времени посещать больницы, как для взрослых, так и для детей. И чаще всего я прихожу именно в те больницы и встречаюсь с теми, кто болеет такими болезнями. Если это дети, то я чувствую себя среди них как в раю. Это святые дети, а окружают их святые родители, которые не бросают этих детей, не отказываются, борются за их жизнь и не только мобилизуют все возможные силы, которые существуют и подвластны им, но в первую очередь и чаще всего именно там встречаешься с очень большой, огромной силой молитвы. И все эти люди уступают в жизни своей центральное место Богу. Поражается тело, чтобы спасалась душа.

Очень многие святые отцы называют болезни божественным посещением. А если человек всегда здоров, если он никогда не испытывает своей ограниченности, то это может проистекать и от богооставленности. Особенно если человек злой, ничего доброго не делает, наслаждается этим своим центральным местом в жизни, расталкивает других локтями, попирает ногами, идет по пути своей карьеры, борется за обогащение любыми средствами — у такого человека нет ничего, что бы могло его спасти, никаких внутренних сил. Он — погибающий человек.

Если Господь хочет спасти, может быть, по молитвам родителей, живых или усопших, по молитвам близких, иногда очень страдающих от такого человека, жен, или мужей, или даже детей, то без болезни спасение таких не происходит. Иногда это болезнь душевная, духовная: срыв в карьере, осознание того, что все, чему служил, прах и ничего не приносит пользы. А иногда это физическая болезнь, которая обращается изменением души такого больного человека.

Господь — любящий отец. Он не желает ничьей погибели, Он не ломает ради спасения нашего нашу природу, нашу свободу, Он не превращает нас в винтики некой огромной машины. Каждый из нас свободен, ибо создан по образу Божию. Но из-за любви Господь часто простирает к нам Свою руку, спасающую руку. И иногда через болезнь, а потом через исцеление Он приводит к переосмыслению своей жизни и в том числе и ко спасению.

Всеми этими смыслами и наполнен сегодняшний день. А вывод очень простой: мы никогда не должны отчаиваться, когда нас посещает болезнь. Мы должны, конечно, употреблять современные средства лечения, обращаться к врачам, но, если, сохрани Бог, когда-нибудь почувствуем, что навряд ли нам сможет помочь медицина, никакого отчаяния быть не должно. А просто нужно хорошо запомнить слова святителя Василия Великого: «Поражается тело, чтобы спаслась душа». И да поможет нам Господь именно так встречать трудности жизни своей, в том числе и физическую немощь. Аминь.

Обращение к жителям Касимова:

— С особым чувством я вступил на касимовскую землю. Я много слышал об этом городе, о вере его жителей, о новомучениках касимовских, о выдающихся пастырях, которые здесь трудились. Но я представить себе не мог всю красоту этого города. Замечательные храмы, которые чудом сохранились и восстанавливаются, но самое главное: в каждом храме сокровищем являются не стены, а верующий народ. И когда я вас вижу всех в одном месте собравшихся, то понимаю, что у Касимова непременно будет замечательное будущее. Потому что если люди хранят в сердце веру, они не способны творить зло. А именно зло — в личной жизни, семейной жизни, в жизни общественной, государственной — всегда является тормозом для развития. Можно себе представить, где была бы Россия, если бы сто лет тому назад не произошел кровавый переворот, если бы не смешалось все в нашей общественной жизни, если брат не пошел бы на брата, если бы не стали разрушаться храмы и монастыри, если не разрушался бы национальный уклад жизни, если не погибало бы село, а возделывались бы наши нивы, если бы поступательно развивалась экономика, социальная, культурная, но самое главное — духовная жизнь народа.

Но, к сожалению, как говорят, у истории нет сослагательного наклонения и частица «бы» ни о чем не говорит. Совершилось то, что совершилось. Но каким же чудом для всех нас является сохранение веры православной в течение этих ста лет. Каким чудом является возрождение храмов, монастырей, появление верующей молодежи, наличие воскресных школ, обучение основам православной культуры в школах, обращение к вере отцов и дедов, значительной части нашего народа. И верим, что если не споткнемся в очередной раз, если никто не призовет нас снова друг с другом воевать во имя неких политических миражей, фантазий, то непременно поступательно будет развиваться Россия, духовно и материально.

Но все это может иметь место только при одном условии: если мы от Бога не откажемся. Если мы откажемся от Него, то никакого будущего у нас не будет, и доказательством этих слов является история последних ста лет.

Я имею особую радость сегодня обратиться ко всем вам, мои дорогие жители Касимова. Храните веру православную в своих сердцах, воспитывайте в этой вере своих детей и внуков, никого не стесняйтесь — мы у себя на Родине, на православной земле. У нас есть все основания трудиться для того, чтобы укреплялась вера, нравственные начала жизни, а через них развивалась общественная, социальная жизнь, экономика и процветала наша Родина.

В память о пребывании в Касимове я хотел бы преподнести вот этот образ святого преподобного Серафима Вырицкого, замечательного святого угодника. Он был духовником моих родителей. Он умер в 1949 году, и в моей семье сохранялась о нем благочестивая память. Святой Серафим бы бизнесменом, купцом, богатым человеком, жил в городе Санкт-Петербурге, имел семью и, наверное, никогда не помышлял о схиме. Но после того, как произошел переворот политический и церковь стала гонимой, он оставил все и стал монахом-схимником. Человек прозорливый, к которому устремлялось множество жителей тогдашнего Ленинграда, чтобы от него получить благословение и мудрые советы. Один из таких советов был дан и моей семье, отцу и матери. Не буду входить в подробности, но этот совет сыграл очень важную роль в жизни нашей семьи. Святые — это не только те, кто жил давно-давно, святые — это те, кто жил недавно и кто живет сегодня среди нас. Их молитвами, предстательством перед Господом да хранит Господь землю русскую, и пусть лик святого преподобного Серафима Вырицкого пребывает в этом святом храме.

Хотел бы, владыко Дионисий, сердечно вас поблагодарить. За годы вашего пребывания многое изменилось. Касимовская епархия — нестоличная, но по очень многим показателям она входит в пятерку лучших епархий России. И сегодня, видя всех вас, я понимаю, что это не только статистика, не только соотношения — количества храмов к населению, количества духовенства к населению… Это еще и ваша вера, ваша любовь к церкви и к Богу. Храните эту любовь, храните эту веру, и жизнь ваша, а в каком-то смысле и жизнь всего народа, несомненно, преобразуется и еще явит нам возможность убедиться в силе Божьей, которая совершается в человеческой немощи. Христос Воскресе!