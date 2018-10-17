«Огласите весь список, пожалуйста». RZN.info проверил, где по ночам продают алкоголь

Пять лет назад в регионе приняли закон о запрете размещения рюмочных в жилых домах.

После того, как заведения не смогли торговать крепким алкоголем, большинство из них просто исчезло на радость людей, живущих по-соседству.

В 2017 году в федеральный закон внесли поправки, которые фактически дали зеленый свет рюмочным.

Они вновь стали массово появляться в Рязани, а горожане начали звонить в редакцию RZN.info с жалобами.

Нехорошее соседство

Рязанцы часто сетуют на «нехорошее соседство». Их недовольство докатилось и до властей, поэтому в конце лета глава Рязани предложил региональным парламентариям выйти в Госдуму с законодательной инициативой о запрете рюмочных в жилых домах.

Пока государственная машина разворачивается, журналист RZN.info прошелся по открытым заведениям, чтобы выяснить, какие из них нарушают спокойствие рязанцев — работают в жилых домах и разрешают посетителям забирать с алкоголь с собой.

В маршруте десять адресов. Первой остановкой стала улица Совхозная, так как там «народные гуляния», судя по сообщениям рязанцев, начинаются раньше остальных. Завершился своеобразный рейд в Канищеве и в Приокском, не оставив без внимания общежития Горрощи и в заведения на главных улицах Рязани.

Бараки на Совхозной

Бараки. Даже по одному названию понятно, в домах на Совхозной маргинальных личностей не мало. Праздник каждый день — это про них. Никаких рюмочных по близости не было, да они здесь и не нужны. Люди собираются стайками во дворе. То, что я приехал в разгар пиршества, стало понятно по пустым бутылкам, стоявшим на земле.

Местные жители из соседних частных домов рассказали, что в появлении больших компаний у подъездов виновны «самогонщики»: «Они здесь, у подъездов, собираются всей компанией и орут. Спать мешают. Слава богу, это происходит не так часто, как могло бы быть».

Общежития в Горроще

Мой знакомый, что посоветовал пивнушку на Березовой, настоятельно советовал не заходить в нее, сославшись на агрессивных клиентов. По его словам, посетители там есть всегда — и днем, и ночью: «Они часто собираются у входа. А там уже могут и стоять, сидеть, а иногда и лежать — зависит от состояния». В подвале девятиэтажных общежитий расположились «питейные» заведения. Одно из них не работало, а внутри другого была вполне уютная для таких заведений обстановка: бар со стойкой, столики и «плазма» на стене.

Однако жители высотки соседству не рады, они рассказали, как чаще всего «праздники» проходят под их окнами.

«С этой пивнушкой уже устали бороться. Я летом детей одних не отпускаю к детской площадке. У входа в подвал постоянно стоит толпа либо откровенно пьяных, либо тех, кому нужно „горло промочить“», — пожаловался мужчина.

Также рязанец отметил, что рюмочные уже закрывали, но они открылись вновь, сменив вывеску.

Бары в Канищеве

Еще одно скандальное заведение находится в подвале торгового центра «Талисман» на улице Интернациональной. Около него двое явно подвыпивших мужчин выясняли отношения.

«Мои клиенты», — согласилась женщина-бармен. Она начала заверять, что у нее в заведении все по закону, то есть посетителям алкоголь выносить из кафе не разрешают.

Согласно закону (171-ФЗ), с 31 марта 2017 года потребление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной в объекте общественного питания, допускается только в данном объекте. То есть бармен или официант не может продать клиенту закрытую бутылку или налить гостю пива, а заодно продать бутылку вина.

В другом баре, который находится в паре кварталов в сторону ОКБ, о законе явно не слышали. За полчаса, что я находился на парковке, из заведения один за другим выходили люди с пакетами. Очевидцы рассказали, что такое «паломничество» ближе к полуночи здесь нередкость. И чаще сюда приходит молодежь, что живет рядом.

В магазин я зашел около часа ночи, как раз к закрытию. Продавец удивилась, услышав вопрос: «Почему разрешаете выносить пиво покупателям после 22 часов?»

По ее словам, проблем в этом она не видит. «Как я им скажу, если разобраться», — попыталась оправдаться женщина.

В разговоре она также пожаловалась, что устает на работе (режим работы магазина с 11 дня до 1 часа ночи) и ребенка «почти не видит».

Утром следующего дня в редакцию прислали фото, где на витрине бара висело объявление: требуется новый сотрудник.

И напоследок

Оценить все рюмочные, на которые жаловались читатели, не удалось. Заведение на Островского оказалось закрыто, еще в паре питейных заведениях не было посетителей. Например, в магазине, находящемся в жилом доме на улице Дзержинского. В нем, по словам местных жителей, торгуют спиртным после полуночи.

Это заведение и подпольный магазин на улице Зубковой около торговых павильонов я обязательно проверю зимой, во время следующего рейда. А материалы о нарушающих закон рюмочных передам в полицию.