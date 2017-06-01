Одни, но под присмотром: как обезопасить детей во время летних каникул

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Скоро начнутся летние каникулы — отличная пора для детей и время беспокойства для их родителей. Как сделать, чтобы ребенок был в безопасности — и дома, и на улице, и в интернете, без которого современные дети не обходятся ни дня?
«Чистим» Сеть
Пользуясь отсутствием взрослых, многие непоседы «зависают» в интернете, общаясь в соцсетях с друзьями. Однако часто этим дело не ограничивается: дети заходят на «запретные» сайты, что уже чревато проблемами для неокрепшей психики, родительских денег (например, в Сети ребенок может совершить ненужную покупку) или устройства, с которого он выходит в интернет — риски «поймать» компьютерные вирусы высоки даже на вполне безобидных сайтах. Совсем запретить пользоваться интернетом уже не получится, а вот «отсеивать» «плохой» контент можно.
Сделать это поможет сервис «
Где гуляет мой ребенок?
Вопрос, актуальный уже для ребят среднего школьного возраста. Родители не находят себе места, если их дети по каким-то причинам не отвечают на звонки. Для успокоения сердца обращаем внимание родителей на мобильную услугу «
Не «наличка», а «пластик»!
Дополнительным помощником для родителей в вопросе безопасности сына или дочери станет и банковская карта «
«Сегодня почти каждый школьник имеет мобильное устройство с доступом в интернет. Проконтролировать, чем занимается ребенок в свободное время, на какие сайты заходит, с кем общается в социальных сетях порой бывает трудно. Услуги МегаФона станут хорошим подспорьем для родителей в вопросе безопасности детей: помогут оградить от вредоносной информации в Сети, обезопасят от нежелательных покупок и расскажут в режиме онлайн, где находится их ребенок», — отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке Центрального филиала компании «МегаФон» Андрей Веселов.
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