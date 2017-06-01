Одни, но под присмотром: как обезопасить детей во время летних каникул

Скоро начнутся летние каникулы — отличная пора для детей и время беспокойства для их родителей. Как сделать, чтобы ребенок был в безопасности — и дома, и на улице, и в интернете, без которого современные дети не обходятся ни дня?

«Чистим» Сеть

Пользуясь отсутствием взрослых, многие непоседы «зависают» в интернете, общаясь в соцсетях с друзьями. Однако часто этим дело не ограничивается: дети заходят на «запретные» сайты, что уже чревато проблемами для неокрепшей психики, родительских денег (например, в Сети ребенок может совершить ненужную покупку) или устройства, с которого он выходит в интернет — риски «поймать» компьютерные вирусы высоки даже на вполне безобидных сайтах. Совсем запретить пользоваться интернетом уже не получится, а вот «отсеивать» «плохой» контент можно.

Сделать это поможет сервис « Детский интернет » от МегаФона, благодаря которому сайты из «черного» списка, то есть содержащие контент из категории «18+", информацию экстремистского характера или азартные игры, просто не откроются. Абонентская плата за услугу составляет всего 2 рубля в сутки. Подключить ее можно самостоятельно — например, с помощью USSD-запроса *580#, что может сделать даже сам ребенок. А вот отключение доступно только взрослому — в салоне или через оператора контакт-центра. Так надежнее.

Где гуляет мой ребенок?

Вопрос, актуальный уже для ребят среднего школьного возраста. Родители не находят себе места, если их дети по каким-то причинам не отвечают на звонки. Для успокоения сердца обращаем внимание родителей на мобильную услугу « Радар ». Она позволяет определить местоположение ребенка с точностью до десятков метров. Результат можно посмотреть на карте города с компьютера или смартфона. При подключении расширенной опции «Радар+" можно быть всегда в курсе, если ребенок выйдет за пределы района, где он обычно бывает. К примеру, включить в него дом, школу, ближайшие магазины и дома школьных друзей. Вышел за пределы знакомой территории? Взрослые тут же получают SMS с уведомлением об этом.

Не «наличка», а «пластик»!

Дополнительным помощником для родителей в вопросе безопасности сына или дочери станет и банковская карта « МегаФон MasterCard », счёт которой является счетом мобильного телефона. Теперь ребенку совсем не обязательно иметь при себе наличные, которые у него могут отнять сверстники, или он может случайно потерять. Деньги всегда будут при нем на пластиковой карте. Оформить карту можно в любом салоне оператора с паспортом. Для абонентов тарифных планов «Все включено» процедура будет бесплатной. И если вручить такой «пластик» ребенку, то, во-первых, в отличие от «налички», карта уличных хулиганов не заинтересует. А во-вторых, родитель будет получать уведомления о том, сколько и на что дети тратят свои карманные деньги. Получается так же, как с «Детским интернетом» и «Радаром»: родители работают, но знают о действиях своего ребенка достаточно, чтобы быть спокойными.

«Сегодня почти каждый школьник имеет мобильное устройство с доступом в интернет. Проконтролировать, чем занимается ребенок в свободное время, на какие сайты заходит, с кем общается в социальных сетях порой бывает трудно. Услуги МегаФона станут хорошим подспорьем для родителей в вопросе безопасности детей: помогут оградить от вредоносной информации в Сети, обезопасят от нежелательных покупок и расскажут в режиме онлайн, где находится их ребенок», — отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке Центрального филиала компании «МегаФон» Андрей Веселов.