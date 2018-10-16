Новый стандарт. Специалисты рассказали о защите семян кукурузы

Успешные российские сельхозпредприятия используют семена кукурузы, обработанные в заводских условиях. Раньше за фунгицидную защиту отвечал препарат Максим® XL, однако сейчас ему на смену приходит новый продукт.

Специалисты компании «Сингента» рассказали, что подтолкнуло их к созданию нового фунгицидного продукта, а также в чем его преимущества.

По словам экспертов компании, долгое время Максим® XL был мировым стандартом предпосевной защиты семян кукурузы. Но ресурсосберегающие технологии, ранние сроки сева, плохая заделка растительных остатков привели к ухудшению фитосанитарной ситуации.

«Беспокойство вызывает повсеместное распространение фузариозных грибов, которые являются источником микотоксинов в зерне. Они опасны для людей и сельхозживотных, поэтому инфицированный урожай подлежит уничтожению», — сообщили в компании.

Чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля, «Сингента» вывела на рынок Максим® Кватро. В его состав входят действующие вещества из разных классов и с различным механизмом действия: флудиоксонил, мефеноксам, тиабендазол и азоксистробин. Это дает высокую эффективность и сводит на нет риск развития устойчивости к препарату.

«Максим® Кватро полностью блокирует распространение и развитие почвенной и семенной инфекции. Среди болезней, которым он не оставляет шанса, — альтернариозная, гельминтоспориозная, питиозная корневые гнили, плесневение семян и другие. Максим® Кватро также препятствует развитию фузариоза.

Кроме того, новый продукт оказывает антистрессовое действие на кукурузу. Аграрии получают равномерные дружные всходы независимо от сроков сева и погодных условий», — рассказали представители компании.

Однако не только патогены наносят ущерб кукурузе. С каждым годом проблема почвенных вредителей становится более актуальной.

«Сочетание препаратов Максим® Кватро и ФОРС® ЗЕА гарантирует всестороннюю защиту растений, когда они находятся в наиболее уязвимой фазе развития.

Появление Максим® Кватро — большой шаг навстречу повышению количественных и качественных характеристик урожая, наращиванию экспортного потенциала и росту рентабельности!» — заключили специалисты.

Получить подробную информацию о продукте и задать интересующие вопросы о Максим® Кватро можно будет на вебинаре 30 октября в 11:00 UTC+3.