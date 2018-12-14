Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:57, 14 декабря 2018 2 612

Новый год за городом. Четыре совета для хорошего отдыха от Tele2

Новый год за городом. Четыре совета для хорошего отдыха от Tele2

До новогодних каникул остается чуть больше двух недель, поскольку официально выходные у россиян начнутся 30 декабря, а 29 декабря объявлен сокращенным днем.

Времени на подготовку праздника уже практически не осталось, но в одном у рязанцев ясность есть — по данным опросов в соцсетях, большинство из них планируют провести отдых за городом.

Врачи подтверждают, что это оптимальный вариант, поскольку организм не испытает стресса от смены климата, как в случае поездок в жаркие страны, а народные забавы, в числе которых катание на санках, игры в снежки и многое другое, только укрепят здоровье.

Tele2 собрал список того, о чем обязательно нужно позаботиться, планируя поездку в деревню или на дачу.

Аптечка

Соберите лекарства, которые могут потребоваться: жаропонижающие, болеутоляющие, от отравлений и аллергии, а также пластырь, бинт, мази для обработки порезов и ожогов. Не забудьте о лекарствах для хронических больных, если такие есть в вашей семье.

Новогодние елочные украшения

Вы не поверите, но чаще всего, отправляясь праздновать за город, люди забывают именно гирлянды, елочные шары и тому подобное. Конечно, на крайний случай есть вариант как в «Простоквашине» — нарядить елку старыми вещами, но согласитесь, современные украшения намного безопаснее — они точно не упадут на неловко пробежавшую мимо собаку или кошку, не говоря уже про маленьких детей.

Устройства

И об этом частенько не вспоминают. Поэтому составьте чек-лист, в котором будут: фотокамера, ноутбуки, планшеты, зарядные устройства, запасные батарейки. Сами знаете, как досадно не иметь возможности запечатлеть праздник на фото, а также остаться без соцсетей, мессенджеров и интернета, который сегодня является одним из главных «украшений» новогоднего стола. Сеть открывает доступ и к праздничным фильмам онлайн, и к музыке, и к играм, и к развлечениям.

Интернет

Позаботьтесь об этом заранее. Даже в самой далекой деревне Рязанской области сейчас есть возможность пользоваться высокоскоростным интернетом. Оператор Tele2 расширил покрытие сети в регионе — только за последний год 3G/4G появился еще в 70 удаленных селах. Так что отмечающие Новый год останутся на связи даже за городом. У Tele2 есть тарифы как с большими пакетами трафика, так и с безлимитным доступом в сеть. Важно, что вы сможете делиться трафиком со всей семьей при помощи раздачи Wi-Fi или бесплатной опции «Делись гигабайтами».


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 594
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 686
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 21 005
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:19, 15 декабря 2018 18 692
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 3
18:18, 20 декабря 2018 18 153
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований