Новый год за городом. Четыре совета для хорошего отдыха от Tele2

До новогодних каникул остается чуть больше двух недель, поскольку официально выходные у россиян начнутся 30 декабря, а 29 декабря объявлен сокращенным днем.

Времени на подготовку праздника уже практически не осталось, но в одном у рязанцев ясность есть — по данным опросов в соцсетях, большинство из них планируют провести отдых за городом.

Врачи подтверждают, что это оптимальный вариант, поскольку организм не испытает стресса от смены климата, как в случае поездок в жаркие страны, а народные забавы, в числе которых катание на санках, игры в снежки и многое другое, только укрепят здоровье.

Tele2 собрал список того, о чем обязательно нужно позаботиться, планируя поездку в деревню или на дачу.

Аптечка

Соберите лекарства, которые могут потребоваться: жаропонижающие, болеутоляющие, от отравлений и аллергии, а также пластырь, бинт, мази для обработки порезов и ожогов. Не забудьте о лекарствах для хронических больных, если такие есть в вашей семье.

Новогодние елочные украшения

Вы не поверите, но чаще всего, отправляясь праздновать за город, люди забывают именно гирлянды, елочные шары и тому подобное. Конечно, на крайний случай есть вариант как в «Простоквашине» — нарядить елку старыми вещами, но согласитесь, современные украшения намного безопаснее — они точно не упадут на неловко пробежавшую мимо собаку или кошку, не говоря уже про маленьких детей.

Устройства

И об этом частенько не вспоминают. Поэтому составьте чек-лист, в котором будут: фотокамера, ноутбуки, планшеты, зарядные устройства, запасные батарейки. Сами знаете, как досадно не иметь возможности запечатлеть праздник на фото, а также остаться без соцсетей, мессенджеров и интернета, который сегодня является одним из главных «украшений» новогоднего стола. Сеть открывает доступ и к праздничным фильмам онлайн, и к музыке, и к играм, и к развлечениям.

Интернет

Позаботьтесь об этом заранее. Даже в самой далекой деревне Рязанской области сейчас есть возможность пользоваться высокоскоростным интернетом. Оператор Tele2 расширил покрытие сети в регионе — только за последний год 3G/4G появился еще в 70 удаленных селах. Так что отмечающие Новый год останутся на связи даже за городом. У Tele2 есть тарифы как с большими пакетами трафика, так и с безлимитным доступом в сеть. Важно, что вы сможете делиться трафиком со всей семьей при помощи раздачи Wi-Fi или бесплатной опции «Делись гигабайтами».