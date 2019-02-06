Новая тенденции. «Матрас.ру» предложил рязанцам изменить товары под себя

Магазин ортопедических матрасов и спальной продукции «Матрас.ру» анонсировал внедрение новой тенденции. Теперь клиентам станет доступна опция кастомизации заказа — настройки и изменения продукции под индивидуальные требования.

Представители официального дилера матрасных фабрик рассказали, что подобная возможность «тонкой настройки» заказа не только привлечет клиентскую аудиторию, но и позволит потребителям покупать изделия, которые гарантированно учитывают даже нестандартные пожелания.

Условия заказа кастомизированных изделий просты. Уже сейчас «настроить» матрас можно по нескольким параметрам. Стоимость производства будет зависеть от сложности заказа, а сроки доставки — от региона заказчика.

Кроме того, для некоторых нестандартных моделей матрасов предоплата не потребуется, оплатить товар можно будет при получении.

Идеальные размеры и формы

В первую очередь, клиенты смогут выбрать точно подходящие основанию кровати размеры изделия. Если стандартные фабричные размеры по длине и ширине, как правило, идут с шагом 10-20 сантиметров, то в рамках кастомизации менять длину и ширину можно будет с шагом в один сантиметр.

Что касается геометрической формы и высоты матраса, то и здесь клиентам будет доступна тонкая «настройка». Кроме квадрата и прямоугольника, покупатели смогут заказывать круглые и овальные модели, матрасы разной высоты, со скошенными углами и даже сложной геометрической формы.

Внести изменения можно и в состав наполнителей, и в пружинные блоки. Потенциальные клиенты получат возможность добавлять, убирать и менять наполнители и пружины в соответствии с собственными представлениями о комфорте и эксплуатационными условиями спального аксессуара. Например, можно будет заменить наполнитель, на который у клиента аллергия, или добавить еще один уровень пружин.

Требования современного мира

Наконец, доступно изменение и чехла матраса — материала, из которого он изготовлен, плотности стежки и наполнителя.

По мнению работников магазина «Матрас.ру», подобный подход к заказу нестандартных изделий — это требование современного рынка.

«Многие потребители не хотят просто пользоваться матрасом из каталога, а стремятся получить идеальный, индивидуально настроенный и спроектированный продукт, с конкретными наполнителями, заданными габаритами и так далее. И магазин такую возможность предоставит», — пояснили они.