Несостоявшийся парад. Как проходили репетиции воздушного Парада Победы

Парад Победы на Красной площади — событие, которое ждали, за которым вся страна наблюдала с экранов телевизоров. В этом году погода лишила зрителей возможности увидеть его воздушную часть: низкая облачность не позволила самолетам и вертолетам покинуть аэродромы. Однако у нас есть возможность посмотреть фотографии работы летчиков во время генеральной репетиции парада на аэродроме Кубинка, откуда 9 мая должны были взлетать на Красную площадь вертолеты и часть самолетов.

Начало восьмого утра. Летчики уже в кабинах. Пробный запуск, проверка всех систем. Техники организованно и слаженно делают свое дело, готовя технику к ответственному полету. Репетиция расписана по минутам: время выхода на Красную площадь строго определенное и отступить от него можно лишь на 2-3 секунды.

Пробный запуск

Ближе к восьми утра к КПП подъезжают фотографы и журналисты. Проверка документов, выписка пропусков — и длинная вереница машин заезжает в ворота. Кто-то сразу едет в дальнюю часть полосы к стоянке самолетов, кто-то остается недалеко от КПП, у вертолетов.

Ми-8 на стоянке

После пробного запуска летчики уезжают на предполетную подготовку, а техники доводят до идеала состояние своих любимых машин.

Подготовка вертолета

9 часов утра. Летчики возвращаются к машинам. Общее построение, командир дает заключительные указания: условия соблюдения дистанции в полете, расчетное время, ключевые точки маршрута, действия экипажей в случае отказов техники.

Построение

Половина десятого. Запуск двигателей у самолетов. На дальнем краю аэродрома началось движение, самолеты по очереди порулили на взлет. Первыми взлетела тройка «Русских Витязей» на новеньких Су-30СМ, потом еще двое. Рев двигателей оглушил. Когда тяжелый истребитель проносится над полосой в тридцати метрах от тебя, земля в прямом смысле слова дрожит под ногами — вибрация чувствуется телом. Вслед за ними пошла на взлет четверка «Стрижей» на МиГ-29, которые, догнав «Русских Витязей», подстроились к ним, образовав знаменитый «Кубинский бриллиант» — совместный строй из легких и тяжелых истребителей.

Взлет пилотажной группы «Русские витязи»

Взлет пилотажной группы «Стрижи»

Кубинский бриллиант

Дальше пошли на взлет Су-25БМ и Як-130. В парадном строю «яки» должны были пройти четверкой вслед за самолетами дальней авиации, предваряя пролет истребителей и штурмовиков. А шестерка Су-25БМ должна была закрывать парад, пройдя в небе с дымами в цветах флага России.

Взлет Су-25БМ

Взлет группы Як-130

В десять часов запускаются двигатели вертолетов. Несмотря на то, что вертолетная группа открывала парад, взлетали они позже всех. После того, как самолеты освободили полосу, на ней начала выстраиваться винтокрылая группа. В отличие от самолетов, вертолеты взлетали все разом, заняв свое место в общем строю еще на земле. Головным встал огромный транспортник Ми-26, за ним четверка работяг Ми-8. Следом четыре ударных вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», в кабинах которых сидели летчики знаменитой пилотажной группы «Беркуты». За ними встали «Аллигаторы» Ка-52. Замыкали строй четыре Ми-35. Всего 17 бортов.

Ми-26

Ми-8

Ми-28Н пилотажной группы «Беркуты»

Ка-52

Пролетев мимо нас в нескольких метрах над землей летчики словно по линеечке встали на полосе. И в заданное время все одновременно оторвали колеса от земли, зависли на пару секунд и как рой больших стрекоз полетели, плавно набирая высоту.

Ми-35

Ми-28Н пилотажной группы «Беркуты»

Взлет

Вертолетная группа

Кроме тех машин, которые принимали непосредственное участие в Параде, для каждого типа было по одному резервному борту. А Су-25БМ, идущие с дымами, имели резервный самолет на каждый цвет дыма. Запасные машины на отдалении сопровождали строй до определенной точки, а потом возвращались на аэродром. Нам повезло увидеть российский флаг в исполнении запасной тройки.

Резервные Су-25БМ с дымами

К одиннадцати часам техника начала возвращаться на аэродром. Сначала вернулись резервные борта, потом один за другим пошли основные. Из-за забора за этим процессом наблюдали десятки местных жителей. В Кубинке очень любят авиацию, гордятся пилотажными группами, и каждая крупная тренировка сопровождается толпой зрителей вдоль забора.

Посадка Як-130

Посадка пары Су-25 БМ

Посадка МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи»

Су-30СМ пилотажной группы «Русские Витязи» над зрителями

Вертолеты садились не на полосе, а максимально близко к стоянке, чтобы сразу подъехать к своим местам. Очень красиво и аккуратно сел гигант Ми-26.

Посадка Ми-26

Ми-35 встают на стоянку

«Ночные охотники» садились сразу на стоянку, позволяя заснять весь процесс, буквально глядя в глаза летчикам. Правда при этом поток воздуха от винтов норовил сбить с ног. Но редкая возможность оказаться так близко от современной боевой техники заставляла потерпеть некоторые неудобства.

Посадка Ми-28

Ми-28Н «Ночной охотник»

Летчик пилотажной группы «Беркуты» после приземления

После посадки техники тут же занялись вертолетами: снова все проверить, зачехлить машины, заправить их топливом. Авиация не прощает ошибок и невнимательности, и на техниках лежит большая ответственность. Особенно при подготовке к столь ответственным вылетам: случись неполадка над городом, аварийную посадку совершать негде.

Техники за работой

К сожалению, вся огромная работа по подготовке парада оказалась напрасной. Накануне праздничного дня погода испортилась, а 9 мая над аэродромом повисли низкие темные тучи, шел дождь со снегом. Лететь в таких облаках плотным строем над городом было бы слишком опасно, и в 9 часов утра было принято решение об отмене воздушного парада.

9 мая, нелетная погода

Но впереди другие авиашоу и летчики еще продемонстрируют зрителям свое мастерство и красоту техники. Не исключено, что результат долгой работы по подготовке воздушного парада будет показан на праздновании Дня ВВС.