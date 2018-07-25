Несколько поколений «у руля». «Отцы и дети» рязанской «Автоколонны № 1310»

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
«Автоколонна № 1310» — одно из старейших предприятий Рязани. Более восьмидесяти лет назад оно осуществляло гужевые перевозки. В послевоенное время его преобразовали в автохозяйство, лошадей заменили машинами. С того момента автоколонна отсчитывает свою современную историю.
Постепенно штат сотрудников предприятия вырос до тысячи человек, его основу составили водители, ремонтники и кондукторы. На работу в автоколонну стали приходить целыми семьями и появились так называемые династии. В их числе Бирючковы, Кривоноговы и Никитовы.
Семья Бирючковых — династия водителей автобусов. Отец Николай Феофанович и трое сыновей — Александр, Алексей и Сергей — все они пришли в автоколонну, как ни банально, по «зову сердца». Стаж Николая Бирючкова — 43 года, его сыновья устроились на работу в автоколонну после армии и начинали со слесарей.
По словам Бирючкова старшего, он предоставил сыновьям полную свободу в выборе профессии, но они решили последовать его примеру. «Наверное, во всем виноват мой запорожец, — говорит старший Бирючков. — Они с самого детства гоняли на нем по деревне. С тех пор, видимо, и полюбили езду».
Николай Феофанович учит сыновей быть сдержанными за рулем и сохранять спокойствие на дорогах. «Мы везем ценный „груз“», — говорит он. Старший сын Алексей подтверждает: «На нашу работу нельзя приходить в плохом настроении».
Василий и Тамара Кривоноговы вместе дома, в отпуске и на работе. Василий работает водителем автобуса более тридцати. Его супруга Тамара — кондуктор — в этом году отметит 20-летний юбилей работы в автоколонне.
Женщина рассказывает, что они с мужем все делают вместе. «Первый автобус выезжает около пяти утра, выходим из дома в четыре, а заканчиваем поздно. Я вместе с ним хожу на работу и возвращаюсь с нее, а без него мне страшно в такое время ходить».
Между тем, совместная работа не мешает личному счастью. «Мы друг без друга не можем. И то, что мы постоянно вместе — это только плюс. Конечно, работаем не всегда на одном маршруте, но всегда делюсь с ним впечатлениями, полученными за день», — говорит Тамара Евгеньевна.
Василий Петрович молча кивает и улыбается. Кстати, их дочь и зять также работают в атоколонне. «Жена пошла на работу за мужем, чтобы его не увели», — смеется Юрий Никитов, который сидит неподалеку от них. Рядом с ним — его супруга Валентина. Юрий Владимирович в 1983 году работал слесарем, затем пересел на автобус, вслед за ним в 1998 году на должность кондуктора пришла жена.
На маршруте всегда работают по двое — водитель и кондуктор. Но так было не всегда. Николай Бирючков вспоминает, что когда-то ему самому приходилось принимать оплату за проезд и отрывать билеты. «Было неудобно — и автобус ведешь, и билеты отрываешь, отвлекаешься от дороги», — говорит Бирючков.
В 1997 году в автоколонну начали набирать кондукторов. Тамара Кривоногова вспоминает, что желающих было хоть отбавляй, проводили конкурс на место. «С кондукторами стало удобней и веселей. Они следят за порядком в салоне, видят, когда кто-то не успевает войти, помогают бабушкам. У нас обзор в зеркалах не очень широкий», — добавляет водитель. Сейчас желающих работать кондуктором стало меньше. Причина — невысокая зарплата и тяжелый график. «Молодежь не выдерживает», — отмечает Кривоногова.
Изменилась ситуация и на дорогах. «Машин стало больше, дороги — хуже. Появились маршрутки, которые ради денег торопятся, подрезают, — рассказывает Николай Феофанович. «С их появлением автобусы стали менее востребованы. Хотя, казалось бы, иногда нас надо подождать на пять минут подольше, зато ехать безопасней и места всегда есть», — добавляет Юрий Никитов.
Нередко, отмечают водители, подъезд к остановкам преграждают припаркованные автомобили: «Подъезжать надо вплотную, чтобы из автобуса смогли свободно выйти инвалиды, мамы с колясками, пожилые люди», — сетует Василий Кривоногов.
Многие пассажиры жалуются на большой интервал в движении общественного транспорта. Работники автоколонны говорят, что нехватка новых автобусов — это одна из основных проблем. Старую технику списывают: недавно пришли поддержанные автобусы из столицы, которые заменили «убитые» рязанские, но этого мало. Однако водители добавляют, что верят в молодого и амбициозного директора, который сейчас «у руля».
Кондукторы, в свою очередь, рассказывают, что не смотря ни на что, их эмоционально подпитывают пассажиры. «Конечно, они бывают разными: кто-то не хочет проезд оплачивать, могут нахамить, жалуются на нас. Но бывают и те, кто благодарит, любит поговорить с нами и даже читает стихи».
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