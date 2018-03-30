Неподъемная ипотека: как вылезти из долговой ямы?

Казалось бы, беря ипотечный кредит, заемщик стремится предугадать все форс-мажорные ситуации, которые могут помешать вовремя расплатиться с банком.

Понятно, что увольнение, проблемы с бизнесом, серьезная болезнь заемщика могут осложнить выполнение многих обязательств.

Что же делать и как действовать, если в такую ситуацию попали вы или ваши близкие?

Начнем с важных для понимания проблемы цифр. В целом по России в 2017 году выдали 1 086 940 ипотечных жилищных кредитов на сумму 2,02 триллиона рублей. Средневзвешенный срок кредитования составил почти 16 лет, а средневзвешенная процентная ставка — 9,79%. Просроченная задолженность достигла 54,6 миллиарда рублей.

Занимательная арифметика

Жителям Рязанской области в прошлом году выдали 9 786 ипотечных кредитов на общую сумму почти 15,4 миллиарда рублей. Погашать задолженность жители региона будут в среднем в течение последующих 16 лет. Средневзвешенная процентная ставка на начало этого года составила 9,92%.

Как следует из информационно-аналитических материалов Центробанка, «сложившиеся ценовые условия на рынке дают заемщикам хороший шанс снизить текущие процентные платежи по кредиту и уменьшить тем самым долговую нагрузку. Для банков программы рефинансирования также выгодны. За счет них кредитные организации могут расширить свою клиентскую базу, привлекая заемщиков с положительной кредитной историей».

С ростом ипотечных кредитов логично увеличивается задолженность, в том числе просроченная. В Рязанской области ее уровень достиг 176 миллионов рублей по кредитам в рублях и 43 миллиона — по кредитам в иностранной валюте. Годом ранее эти показатели составляли 163 миллиона и 33 миллиона соответственно.

Ловушки для отчаявшихся

Всем, наверное, попадались на глаза объявления о том, как отдельные юридические компании готовы прийти на помощь в сложной ситуации и списать все долги заемщиков. Законно и без рисков для клиента. Но что же мотивирует авторов таких объявлений прийти на помощь заемщику?

«Хотелось бы предостеречь заемщика, которому некая неподнадзорная Банку России организация предлагает рефинансирование его кредитов, от возможных мошеннических действий, особенно в том случае, если для получения рефинансирования компания запрашивает взнос или уплату иных „пошлин“. Скорее всего, вы имеете дело с так называемыми раздолжнителями. Итогом взаимодействия с ними станет расставание с некоторой суммой денег, при этом ваши долги останутся при вас, и даже вырастут в объеме за счет новых пеней за просрочку», — пояснил интернет-изданию RostovGazeta руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

По его словам, схемы бывают совершенно разные, но некоторые из них давно известны. Наиболее популярными являются три:

Плата за тишину. Скажем, условно за пять тысяч рублей вас больше не будут беспокоить коллекторы. Для этого вам нужно оставить заявление, что вы перекладываете на юриста обязанность общаться с кредиторами. Угроза для заемщика заключается в том, что его действительно больше никто не беспокоит, но это не означает, что о нем забыли и долг простили. Штрафы и пени продолжают расти. Полное списание. Такая услуга, как правило, обходится в небольшую сумму, которую по сравнению с многотысячным долгом изыскать заемщику не составляет труда. На деле же ничего не происходит. В лучшем случае юристы такой компании подают от вашего имени иски в суд, но дальше дело не идет. В худшем — и вовсе исчезают с вашими деньгами. Однако при таком раскладе и долг растет, и кредитная история портится. МММ-2018. Вам предлагают инвестировать 20% от суммы долга в супервыгодные финансовые инструменты, которые помогут погасить кредит.

Жертвой таких «решал» стал житель Липецкой области Олег:

«Я взял ипотечный кредит на покупку квартиры комфорт-класса в центре Рязани. Первые два года все шло гладко, но неожиданно меня подвел компаньон по бизнесу. Мне стало не до ипотеки: надо было срочно отдать деньги поставщику. Когда уже начали звонить коллекторы, мне порекомендовали обратиться к одной предприимчивой даме, которая обещала сумасшедший процент от вложения сравнительно небольшой суммы. Через месяц я получил приличный доход от этой операции, почти полностью закрыл обязательства по бизнесу и, планируя получить сверхприбыль, отнес этой особе еще несколько сот тысяч. Ни денег, ни „благодетельницы“ я больше не видел. Через полгода узнал, что ее задержали где-то в Липецкой области. Но от этого не легче».

Кто спасет заемщика?

Вместо того, чтобы искать пути, как избавиться от долгов, попробуйте обратиться в банк. В этом случае кредитная организация расценит вас как добропорядочного заемщика, и совместными усилиями вы найдете вариант, как гасить задолженность дальше.

Ваша задача — убедить кредитора в своей платежеспособности и намерениях погасить долг в будущем. Банк может либо предоставить отсрочку на пару-тройку месяцев, дать так называемые кредитные каникулы, либо реструктурировать долг. В первом случае вам, к примеру, предложат некоторое время платить только проценты. Срок кредита не увеличится, но последующие платежи возрастут. Во втором случае вы, по сути, подписываете новый договор с новыми сроками и, возможно, новыми ставками.

По словам Мамуты, многие банки предлагают рефинансировать ипотечный кредит. По сути, это оформление нового, более выгодного займа для погашения уже существующего. Для заемщика это выгодно уже в том случае, когда новая процентная ставка ниже хотя бы на один процентный пункт.

Чтобы воспользоваться этой услугой, заемщику необходимо подать заявление в банк, собрать пакет документов на себя, на квартиру, в том числе заказав новую оценку недвижимости. Стоимость такой услуги составляет в среднем около 10 тысяч рублей, на переоформление может уйти один-два месяца.

При этом, поскольку ипотеку имеет право выдавать неограниченный круг лиц, этим нередко пользуются мошенники, маскирующиеся под те или иные финансовые организации. В договорах они прописывают условия, которые загоняют людей в кабалу, устанавливая гигантские пени и штрафы в случае просрочки. Главная цель таких участников рынка — вынудить клиентов отдать квартиру за долги. Доказать свою правоту впоследствии практически невозможно.

В настоящее время Банк России и Минфин РФ разработали поправки в законодательство, которые позволят строго ограничить круг лиц, имеющих право выдавать ипотечные займы и кредиты — это будут исключительно поднадзорные Банку России организации и организации, определенные Агентством по ипотечному жилищному кредитованию. Эта мера, по мнению экспертов, исключит возможность появления на рынке мошенников.

Банкротство от проблем не спасет

Вы также можете объявить себя банкротом, но надо понимать, что это не означает, что, как по взмаху волшебной палочки, вам спишут все долги. Чтобы погасить задолженность, вашу ипотечную квартиру выставят на торги. Придется также оплатить услуги финансового управляющего, который будет улаживать все юридические вопросы с кредиторами. В среднем процедура банкротства может обойтись в 40-50 тысяч рублей. При этом нужно понимать, что после процедуры банкротства кредитная история будет испорчена как минимум на пять лет.