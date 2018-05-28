«Неотакси» подарит путевку в Мещеру клиентам, которые используют мобильное приложение

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В «Неотакси» запустили новую акцию — клиентам, заказавшим поездку через мобильное приложение, вернут не только кэшбек 10% на бонусный счет, но и предоставят возможность стать участником беспроигрышной лотереи.
Ее главным призом станет путевка на базу отдыха «Полушкино», обладатель которой сможет повести время среди мещерских лесов на берегу Пры.
«Здесь можно любоваться природной красотой живописных прудов и дышать свежим воздухом», — рассказал руководитель «Неотакси» Алексей Федулов.
По его словам, принять участие в розыгрыше может каждый рязанец, заказавший и совершивший поездку через приложение более десяти раз в период с 1 июня по 31 августа текущего года.
Подведение итогов и церемония награждения победителя состоится в день рождение компании, 12 сентября.
Компания «Неотакси» работает на региональном рынке с 2013 года и за это время стала ведущим таксопарком Рязани. Здесь работает автоматизированная диспетчерская служба, способная обрабатывать более десяти тысяч заказов в сутки, а также для удобства клиентов есть мобильное приложение. Скачать софт на мобильное устройство можно в App Store и Google Play.
«Наши клиенты могут не только безопасно и удобно передвигаться в комфортабельных автомобилях, но и заказывать машину в несколько кликов», — отметили в «Неотакси».
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