Небо, дельталет, девушка. Как в Рязани научиться летать.

Для меня люди делятся на два типа: влюбленных в небо и всех остальных. Первые — особая когорта. Кто-то из них с детства мечтает о полётах, кто-то заболел небом уже будучи взрослым. И желание летать заставляет искать любые возможности, полюбоваться на землю с высоты птичьего полёта.

Лично я влюбилась в небо в 1999 году на фестивале «Орешек», когда я впервые поднялась в воздух, покатавшись на дельталете. Помню, что перед полетом пилот спросил у меня: «А ты не испугаешься?» Но мне так хотелось полетать, что спрятав поглубже страх, я ответила: «Нет, конечно!».

Для тех, кто не знает что такое дельталет — это дельтаплан с мотором. Сверху крыло, под ним тандемом сидят пилот и пассажир. А сзади двигатель. Никаких кабин нет и в помине. Просто легкое кресло и страхующий ремень на бедрах. Короткий разбег по травянистой лужайке около Орехового озера и… полетели. И даже сейчас, по прошествии 17 лет, я с восторженным замиранием ловлю каждый миг взлета и посадки, когда лечу куда-то на самолете.

Виды земли сверху прекрасны! Будь то стройные городские кварталы, извилистые русла рек, горы или зелень деревьев — насмотреться, кажется, невозможно. Каждый полет как праздник, каждая возможность прикоснуться к таинству аэродромной жизни — словно дверь в другое измерение. И так хочется самой взять в руки штурвал, расправить крылья и оторвавшись от земли взлететь как птица!

Впрочем, для этого не надо далеко ехать. В Рязани есть возможность и просто полетать и освоить разные летательные аппараты и даже получить пилотское удостоверение — «летные права».

Авиационный центр Панино и аэродром Крутицы — места, где постоянно проводятся полеты и идет жизнь. В Крутицах летать не учат, но можно покататься на самолете, понять надо ли тебе это. В Панино катают на самолетах и учат летать. Кроме того, работает парапланерная школа «Поток», где тоже катают и обучают полетам на парапланах и паралетах.

«Что делать тому, кто мечтает летать? Для начала оторваться от дивана и компьютера, просто приехать на аэродром и сказать, что есть желание посмотреть. Летчики никогда не откажут. Это ведь те же люди, которые однажды заинтересовавшись, придя и потрогав все вживую, сами начали летать» — увлеченно рассказывает частный пилот, руководитель аэродрома Крутицы, Виктор Звездочкин.

Андрей Доронин, пилот-инструктор, обучающий летать на парапланах и паралетах, тоже советует для начала пойти самым легким путем и просто прокатиться на том летательном аппарате, на котором хочется научиться летать.

«В ходе полета придет понимание, твое это или нет. Бывает так, что у человека белеет лицо, ему очень страшно. И после этого он в авиацию не вернется. Бывает наоборот — человек полон восторга, буквально прыгает. Ясно, что он нашел свое», — уверен инструктор.

Александр Моисейкин, вице-президент Федерации СЛА Рязанской области, пилот-инструктор, обучающий летать на самолетах, рассказал, что он обязательно проверяет психологическое состояние своих учеников. Эту проверку я испытала и на себе. Когда мы поднялись в воздух на самолете А-33 МИКС Александр Петрович, хитро улыбнувшись, сказал мне: «Держись за ручку» — и неожиданно отдал штурвал от себя. Самолет ухнул вниз, меня приподняло над креслом, а сердце на мгновенье замерло. «Атака! — весело прокомментировал летчик, — и вывод». На этом слове он потянул на себя, и мы взмыли вверх.

Заложили крутой вираж и вышли в ровный полет. Кто помнит детский восторг на больших каруселях? Я испытала нечто подобное. И после приземления разве что не прыгала от избытка чувств. Но отношения с небом у каждого складывается по-разному. Кто-то боится. Был случай, когда человек купил самолет, и у него произошел отказ техники в полете. После вынужденной посадки он сказал «это не для меня».

«Небо — это не стихия человека. Каждый раз, когда стою на земле с крылом, идет преодоление себя. Умом понимаю, что есть инструктор на земле, который подскажет, есть запасной парашют, но все равно некоторый страх остается. Но когда нахожусь в небе, то все проблемы, которые есть в жизни, отходят на второй план» — делится Олеся Мосейчук, которая год назад начала осваивать параплан.

Я бы в летчики пошел, пусть меня научат…

«Мечтаю летать. Да, именно так. Держа штурвал почувствовать новую для себя стихию — это дает уверенность, что все возможно в жизни. Что я все смогу. После того, как боясь глубины, я получила все возможные дайверские права, моей мечтой стали летные. Высоты и полетов я боюсь еще больше» — написала мне давняя знакомая Екатерина Сафонова, увидев фотографии полета.

На чем можно научиться летать, живя в Рязани? Это парапланы, паралеты, сверхлегкие и легкие самолеты. Можно летать раз в полгода в качестве пассажира с инструктором, который будет управлять летательным аппаратом. Можно научиться управлять и, не получая пилотское удостоверение, летать раз-два в месяц самостоятельно, но под контролем обучающего инструктора. Третий вариант — это свой летательный аппарат, самостоятельные полеты куда захочешь и когда захочешь. При этом кто-то просто катается по выходным. А кто-то покупает себе самолет, чтобы летать по делам.

Для того чтобы всерьез летать, нужно пройти врачебно-летную экспертную комиссию. Она не требуется лишь для пилотов парапланов, которым не нужно получать пилотское удостоверение. Для всех остальных обязательно прохождение ВЛЭК. Препятствием могут стать проблемы с сердцем и зрением. Дальше — сбор необходимых документов и курс теории.

«Существуют специальные программы: конструкция летательного аппарата, основы аэродинамики, метеорология и многое другое. Все, что нужно знать для обеспечения безопасного полета. Инструктор строго следит за тем, чтобы ученик усвоил все необходимые знания» — посвящает в подробности Андрей Доронин. Он утверждает, что инструктор не выпустит в полет, пока не убедится, что ученик хорошо знает теорию. Потому что в авиации цена ошибки высока. Дальше начинается практика.

На аэродроме Панино я наблюдала за тренировочными полетами и после приземления пообщалась с учеником. Виталий Пахомов, предприниматель, с детства хотел летать, но возможность появилась только сейчас и он несколько раз в неделю приезжает на аэродром.

«Летать очень нравится, эмоции зашкаливают! Сейчас летал с инструктором, но практически все выполнял сам. Инструктор только подсказывал. Налет у меня маленький и поэтому еще делаю ошибки. Планирую получать пилотское удостоверение, пока просто для себя. А дальше как получится, может, и свой самолет появится» — рассказывает предприниматель.

Бывает, что новички во время летных уроков открывают у себя иные таланты: кому-то нравится руководство полетами, кому-то ближе быть техником.

Люди в авиации очень разные, но все они романтики, объединенные любовью к небу. И каждого нового человека, который с интересом приходит на аэродром, принимают легко и дружелюбно. Даже если человек не летает, но стремится к небу. Например, в Крутицах был «сын полка», мальчишка, который каждое лето проводил на аэродроме, занимаясь всем подряд от уборки территории до заправки самолётов. Впоследствии рекомендации, которые дало аэродромное руководство, стали для него большим плюсом при поступлении в военное летное училище.

Приезжай! Научим летать.

В Крутицах мне предложили прокатиться на самолёте СМ-92Т «Турбо-Финист», на котором поднимают в небо парашютистов. Сажусь в правое кресло на место второго пилота, пристегиваюсь. Взлет, и мы стремительно кругами набираем высоту.

Передо мной были приборы, и я видела как ползет стрелка высотомера: 1000, 2000, 3000, 4000 метров. Забравшись еще выше, пилот остановил подъем, парашютисты дружно и отработано прыгнули вниз. А мы начали снижение.

Пилот предложил мне взять управление. Ощущения непередаваемые! Вначале, конечно, замыкаешься на приборах, на указаниях пилота, стараясь удержать нужные параметры. Понятно, что пилот контролирует и в любой момент подправит мои ошибки. Но ведь хочется самой сделать все как надо! И вот я сама выполняю крены, выравниваю самолет по горизонту, направляю его вниз, визуально ориентируясь, веду вдоль линии шоссе к аэродрому. И самолет слушается каждого моего движения. Чуть штурвал на себя — и чувствую, как подъемная сила тут же тянет вверх. Прижимаю от себя — самолет опускает нос, поворачиваю штурвал влево — самолет уходит в вираж, разворачиваясь.

И наступил тот волшебный момент, когда я перестала разделять себя и самолёт. Это были мои крылья, это я летела над петлями Оки, это я снижалась или возносилась, а воздух держал меня. Мне хотелось еще и еще подниматься в небо. И вспоминались слова: «Приезжай, научим летать!». Теперь я знаю, что это реально.