Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани

Православные, иудеи, католики, мусульмане, старообрядцы.

О том, что Россия — государство многоконфессиональное, знают все, а вот о том, что в одной только Рязани неплохо уживаются представители разных религий, немногие.

В Рязани купола православных храмов видны практически из любой точки города, но помимо них есть церкви других конфессий и вероисповеданий: старообрядцы, католики, протестанты, мусульмане, иудеи.

Какие религиозные конфессии есть в области, в материале RZN.info.

Старообрядческая церковь

Большинство церквей в Рязани относятся к Московскому патриархату Русской Православной Церкви. Но кроме традиционных православных, в Рязани есть и Православная старообрядческая община. Храм Успения Пресвятой Богородицы находится около Скорбященского кладбища. Он построен в 1907—1910 годах силами верующих. По некоторым данным архитектор — Илья Евграфович Бондаренко, в свое время он проектировал многие старообрядческие храмы. 22 июля 1912 года «при новопостроенной старообрядческой Церкви совершалось торжество освящения и поднятия колоколов на колокольню», — как было написано тогда в газете «Рязанская жизнь». До 1937 года в храме проходили службы, но потом он был закрыт и разграблен. После войны началось восстановление храма и с 1949 года богослужения в нем возобновились.

Старообрядческая церковь

Католическая церковь

Среди относящихся к христианству в городе есть католический приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Католическая община в Рязани существует со второй половины XIX века, а 26 мая 1893 года состоялась закладка и освящение первого камня будущего костела. Он строился в память о чудесном избавлении царской семьи от гибели во время крушения Императорского поезда на Курской дороге, произошедшего в октябре 1888 года.

Построенный костел проработал недолго: его закрыли в 1935 году, а здание передали художественному училищу. Жизнь католической общины в то время тоже приостановилась. И лишь в ноябре 1996 года, с приездом в Рязань католического священника, отца Йозефа Гунчага, стала возобновляться. Сейчас мессы проходят в часовне, обустроенной в квартире на улице Грибоедова. Обветшалый от времени костел по-прежнему стоит около дворца детского творчества, на улице Щедрина, 5, в нем до сих пор находятся мастерские художественного училища. 13 августа 2015 года правительством области было принято решение передать костел приходу. Окончательно передача должна состояться в конце 2017 года.

Католический костел

Протестантские церкви

В Рязани есть и протестантские церкви. В этой конфессии существует несколько течений, которые отличаются собственной трактовкой отдельных сторон учения. В Рязани протестанты представлены церквями евангельских христиан-баптистов, христиан-адвентистов седьмого дня, евангельских христиан и христиан-пятидесятников.

Богослужение в протестантизме происходит в скромных молитвенных домах, а порой и просто в частных домах, квартирах или арендованных актовых залах.

Собственные здания имеют лишь церковь христиан-адвентистов седьмого дня и евангельские христиане-баптисты. Адвентистская церковь знакома всем, кто живет или часто бывает в микрорайоне Канищево — двухэтажное здание, построенное в 90-х годах прошлого столетия, стоит около местного рынка, в самой оживленной части микрорайона.

Первые упоминания о баптистах в Рязани относятся к 1913 году. Баптистских приходов в Рязани несколько, но церковных зданий два: это автономная церковь евангельских христиан-баптистов на улице 2-е Бутырки, 9а и церковь на улице Щедрина, 10. Здание на Бутырках построено в 2000 году, а церковь на улице Щедрина отметит в следующем году столетний юбилей: 16 октября 1918 рязанская года община баптистов получила от властей в безвозмездное пользование старое здание лютеранской церкви. Однако к середине 1930-х годов практически все общины баптистов в стране были объявлены вне закона, и дом молитвы был конфискован. Лишь 14 апреля 1992 года постановлением главы администрации Рязанской области здание вновь было передано церкви. Оно находилось в аварийном состоянии и восстанавливалось силами верующих. К 1994 году в обновленной церкви начались богослужения. Сейчас при ней действует реабилитационный центр для алко- и наркозависимых.

Церковь евангельских христиан-баптистов

Ислам

Примерное представление о количестве мусульман в Рязани горожане могут получить, наблюдая коллективную молитву в праздник разговения Ураза-байрам, которая последние несколько лет проводится на парковке перед гипермаркетом «Лента» в Борках. Происходящий на рассвете намаз оканчивается в то время, когда большинство людей отправляется на работу и рязанцы, едущие по Северной окружной дороге, каждый раз бывают немало изумлены длинной вереницей мужчин, идущей из Борок в сторону центра города. По некоторым данным в таких праздничных молитвах принимает участие до 4500 человек. Однако мечети в Рязани нет. Есть несколько мечетей в Касимове и в татарских деревнях на территории области. Основная — Ханская мечеть в Касимове с минаретом, построенным в 1467 году. Само здание старой мечети было разрушено по приказу Петра I и восстановлено на прежнем фундаменте в XVIII веке по указу Екатерины II. Свой окончательный вид здание приняло в XIX веке. В 1938 году в Ханской мечети открылся небольшой краеведческий музей. Второй этаж используется для молитв. Мусульмане, живущие в Рязани, в 2016 году получили в безвозмездную аренду помещение в Дягилево, на 2-м Сиреневом проезде, 4. Сейчас там находится молельный Дом.

Ханская мечеть в Касимове

Иудаизм

Еврейская религия — иудаизм. C 2001 года в Рязани существует Еврейский культурный центр Рязанской области Хесед-Тшува, который располагается на улице Братиславская, дом №9. Но еврейская община в Рязани существует гораздо дольше. Еще в 1911 году на ее средства Рязани была построена синагога на Праволыбедской улице, 56, которая действовала до 1930 года, но потом была отобрана у общины и в здании разместился молочный завод. В 1995 году здание вернулось к первоначальным владельцам. Однако проводить в нем богослужения было невозможно. Осенью прошлого года община поменяла это здание на помещение в доме №13 по Татарской улице, где открылся еврейский общинный центр с функциями синагоги.

Еврейский культурный центр Хесед-Тшува