Налог для самозанятых: кто, где и сколько

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Фото: Pixabay.com
C 1 января этого года в России введен налог на профессиональный доход. Он касается лиц, работающих на себя, так называемых самозанятых. Но прежде чем рассказать об особенностях нового фискального режима, стоит пояснить, на кого он распространяется.
В статье 23 Гражданского кодекса говорится, что отдельные виды предпринимательской деятельности граждане могут осуществлять без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Налоговый кодекс уточняет, что к таким видам деятельности относятся услуги физическим лицам для личных, домашних и иных подобных нужд. Все указанные услуги должны оказываться самими самозанятыми без привлечения наемных работников. К этой категории, как правило, относят сиделок, репетиторов и людей, занимающихся уборкой и ремонтом помещений.
С 1 января вместо 13% они будут платить налог с доходов от своей деятельности по более низким ставкам. Если товары или услуги реализуются физлицам, то ставка составит 4%. Если юрлицам или ИП — 6%.
«Пока налог на профессиональный доход (НПД) вводится только в определенных субъектах России, а именно в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан, — рассказала RZN.info замначальника межрайонной ИФНС России №3 по Рязанской области Ольга Стрелкова. — Новый спецрежим смогут применять и рязанцы — физические лица и предприниматели, которые ведут деятельность в регионе, где проходит эксперимент, а зарегистрированы по месту жительства на территории нашего региона».
Среди достоинств нового налогового режима эксперты называют меньшую налоговую нагрузку, отсутствие обязанности представлять отчетность и освобождение от обязательных страховых взносов, однако плательщикам налога дано право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке.
Плательщики нового налога освобождаются от подачи налоговой декларации, применения касс, а за операции, облагаемые налогом на профессиональный доход, не нужно платить НДС и НДФЛ.
Общение с налоговыми органами происходит дистанционно. Налоговый режим администрируется в автоматическом режиме с помощью мобильного приложения «Мой налог» или Личного кабинета.
Приложение автоматически сформирует чеки для клиентов, а информация о продажах в режиме онлайн поступит в налоговый орган. По итогам месяца налогоплательщику на его мобильное приложение придет информация о сумме налога, которую при его согласии спишут с банковского счета или самозанятый оплатит самостоятельно.
Однако для применения спецрежима есть ряд ограничений, его не смогут применять те, кто:
получил за календарный год доходы больше 2,4 млн рублей, этот размер законодатели не смогут изменить, пока идет эксперимент;
реализует подакцизные и маркированные товары;
перепродает товары (кроме личных вещей) и имущественные права;
добывает или реализует полезные ископаемые;
ведет посредническую деятельность;
доставляет товары с приемом платежей в пользу других лиц (кроме такой доставки с применением ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров);
применяет другие режимы налогообложения;
ведет предпринимательскую деятельность, облагаемую НДФЛ.
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