Наконец достроили. Последние дольщики ЖК «Дядьково» получили квартиры

В среду, 30 августа, последние дольщики ЖК «Дядьково» получили долгожданные квартиры. На торжественной церемонии губернатор Николай Любимов лично вручил им ключи.

Последний дом в жилом комплексе получил адрес — улица Связи, 14.

История долгостроя началась еще в 2013 году. Тогда ООО «Имтер» планировал построить восемь многоэтажек, но после появления трех компания заявила о финансовой несостоятельности и заморозила возведение еще пяти домов. Около двух лет проблема находилась в «подвешенном состоянии».

Все это время дольщики проводили пикеты, снимали видеоклипы и обращались в органы власти.

В 2017 году правительство приняло ряд мер: поменяло застройщика на фонд «Центр поддержки предпринимательства — бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района», привлекли бюджетные кредиты и пожертвования от застройщиков.

Это позволило возобновить строительство, а уже через год всем семьям вручили долгожданные ключи.

Свое жилье получила и Марина Зенина — одна из последних дольщиков ЖК «Дядьково».

Три года назад она заключила договор долевого строительства для покупки двухкомнатной квартиры для дочери.

«Я сама родом из соседнего села. Здесь вся местность для меня знакома, поэтому я настояла на покупке квартиры здесь», — отметила женщина.

Дом должны были сдать в 2016 году, но строительство резко прекратилось. «Мы были в шоковом состоянии, боялись, что ситуация не изменится. Плачевное положение для нас сохранялось до 2017 года», — рассказала Зенина.

По ее словам, большую работу проделал инициативная группа, которая обращалась в полицию и минстрой. «Благодаря областному правительству нашлись средства и дом смогли сдать. В трудной ситуации нас не бросили и решили нашу проблему. Мы рады получить ключи от долгожданных квартир. Я верила, что ситуация решится положительно», — заключила дольщица.

Губернатор вместе с новоселами осмотрел квартиры с индивидуальным отоплением и застекленными лоджиями. «Нормальные квартиры. Важно, что жильцы довольны. Самое главное, что их беду устранили, люди въехали в новые квартиры. Их терпение вознаграждено, теперь начинаются более приятные хлопоты», — отметил политик.

Губернатор пообещал увеличить количество транспорта до села и даже установить неподалеку остановку.

Кроме того, недавно напротив жилищного комплекса открылся сетевой магазин «Пятерочка», планируется строительство детского сада.

Представители застройщика напомнили, что рязанцы еще могут приобрести квартиры в жилищном комплексе.

Покупателям также предлагают льготные ипотечные программы ведущих банков, а также зачет имеющегося жилья.