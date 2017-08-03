«На совесть и с душой». Коммерческий директор компании «Техкомплект» рассказал о секретах производства пластиковых окон

Летние дни приносят с собой не только отпускные радости, но и хлопоты ремонта. Компания «Техкомплект» готова облегчить жизнь тем, кто решился на изменение своего жилища или рабочего помещения. Компания производит светопрозрачные конструкции с 1998 года и сейчас ее можно назвать одной из крупнейших в ЦФО.

Продукция под маркой «Техкомплект» продается в семи регионах центральной России. А для рязанских клиентов у компании есть немало интересных предложений. Об услугах компании корреспонденту RZN.info рассказал Сергей Кутуков.

Сергей, компания уже давно работает на этом рынке. Какое место она сейчас занимает в нише производства и продаж светопрозрачных конструкций?

— Мы производим окна, двери из ПВХ профиля и алюминия, делая конструкции разной степени сложности. Сейчас ООО «Техкомплект» можно назвать одним из крупнейших производителей светопрозрачных конструкций. Мы сотрудничаем со строительными компаниями, крупными торговыми центрами и, конечно же, с частными клиентами. У нас собственное производство. Комплекс достаточно большой и включает в себя четыре заводских цеха, укомплектованных современным немецким оборудованием. Кроме этого у нас имеется свой автопарк спецтехники и большие площади складских помещений. Но главное, конечно же, то, что у нас работают высококвалифицированные специалисты. Благодаря этому мы способны выполнять в короткий срок и с высоким качеством как масштабные проекты, так и небольшие, но нестандартные, требующие особого подхода. И я могу с уверенностью сказать, что с каждым днем наших клиентов становится все больше.

Летом многие спешат поменять окна в домах и квартирах. Что ваша компания может предложить рязанцам?

— Мы можем произвести в короткий срок полный комплекс работ по остеклению квартиры или коттеджа: от демонтажа существующих окон до установки нового, включая декоративную отделку оконного проема. Работы ведутся «под ключ», вплоть до выноса мусора. А о том, каково качество наших изделий, могут поведать наши давние партнеры: REHAU, SIEGENIA и STIS, которые уже имеют немалый вес на этом рынке и представляют собой крупнейшие компании в отрасли.

Какова стоимость вашей продукции и услуг?

— Мы предлагаем нашим покупателям разные по стоимости варианты, от эконома, до премиум-класса. Регулярно проводим акции. Кроме того, у нас действует система индивидуальных скидок. Мы можем найти вариант снизить цену, рассчитав скидку в зависимости от пожеланий клиента. В целом же наши цены гармонично балансируют между ценой и качеством.

Что вы можете предложить оптовым покупателям?

— Предприниматели, работающие в оконном бизнесе, но не имеющие возможность установить производственное оборудование, могут стать нашими официальными дилерами. Мы со своей стороны предоставим особые ценовые условия и гибкую систему оплаты. Кроме этого, мы сотрудничаем с государственными учреждениями, выполняя заказы по остеклению медицинских учреждений, детских садов и школ. Для этого у нас есть специальные предложения, например, уникальные стеклопакеты со встроенными жалюзи для больниц. Эти конструкции удобны в эксплуатации, долговечны, а главное — безопасны, что является важнейшим требованием.

Хочу заметить, что качество нашей продукции уже оценили и розничные клиенты, и крупные торговые центры, с которыми мы давно и успешно сотрудничаем. Подтверждение тому — наши награды. В этом году мы уже в 5-й раз получили диплом доверия потребителей.

А секрет нашего успеха не только в профессионализме сотрудников и качестве оборудования! но и в том, что мы работаем на совесть и с душой. И результат получается соответствующий.